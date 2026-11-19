O Manchester City recebe o Chelsea no domingo, 13 de Desember de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

O Manchester City conquistou uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, em abril de 2026, na reta final da temporada da Premier League. As equipes se enfrentaram pela última vez em maio de 2026, na final da Copa da Inglaterra, quando o Manchester City venceu por 1 a 0 e levantou a taça.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Chelsea, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Manchester City x Chelsea pela Premier League?

Manchester City x Chelsea começa no domingo, 13 de Desember de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

Como comprar ingressos para Manchester City x Chelsea pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Manchester City e Chelsea pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Portal oficial de ingressos do Manchester City: Os ingressos para jogos em casa, no Etihad Stadium, são disponibilizados primeiro a membros Cityzens Matchday/Junior, por meio de sorteio ou em períodos específicos de venda. Em jogos de grande procura, geralmente é necessário adquirir uma associação oficial ao clube para entrar na fila do portal de ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Chelsea pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Manchester City e Chelsea pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns para adultos: Geralmente custam cerca de £ 45 a £ 75 ou mais .

Geralmente custam cerca de . Pacotes oficiais de hospitalidade para o jogo: Começam em torno de £ 150 a £ 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas primárias do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:

Preços iniciais de revenda: Geralmente começam em torno de £ 73 a £ 75 .

Geralmente começam em torno de . Preços médios de mercado: Frequentemente ficam entre £ 250 e £ 600 ou mais .

Frequentemente ficam entre . Revenda de ingressos VIP e pacotes de hospitalidade: Muitas vezes, os preços começam em £ 127.

Manchester City x Chelsea pela Premier League: Tudo o que você precisa saber

Fase de Manchester City e Chelsea

O Manchester City venceu um e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, além de ter empatado uma partida pela Copa da Liga Inglesa. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest pela Premier League. Nesse período, também perdeu para Aston Villa e Brighton pelo campeonato. O City venceu o RB Leipzig fora de casa por 3 a 2 na Champions League, mostrando que ainda pode atuar em alto nível na Europa. A equipe sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos, e essa fragilidade defensiva será motivo de preocupação para Maresca antes da partida.

O Chelsea venceu dois e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu compromisso mais recente pela Premier League terminou em derrota por 1 a 0 para o Sunderland, fora de casa, embora antes disso tenha vencido o Manchester United por 2 a 0 em Stamford Bridge. Foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após um empate por 1 a 1 com o Liverpool e perdeu por 2 a 0 para o Tottenham pelo campeonato. O Chelsea marcou quatro gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Manchester City x Chelsea: Histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes foi em maio de 2026, quando o Manchester City venceu o Chelsea por 1 a 0 na Copa da Inglaterra. Antes disso, o City venceu por 3 a 0 em Stamford Bridge pela Premier League, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Manchester City venceu três vezes, com um empate e uma vitória do City em Stamford Bridge, enquanto o Chelsea ainda não conseguiu derrotá-lo nessa sequência recente. O City sofreu apenas dois gols nesses cinco encontros e marcou nove.