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Como comprar ingressos para Manchester City x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Manchester City enfrenta o Brighton & Hove Albion pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

Historicamente, em todas as competições, o Manchester City soma 21 vitórias, contra 8 do Brighton, além de 7 empates.

No confronto mais recente pela liga, em janeiro de 2026, as duas equipes empataram em 1 a 1 em uma partida equilibrada no Etihad Stadium.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Manchester City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Manchester City x Brighton & Hove Albion será disputado no Etihad Stadium, em Manchester, no sábado, 31 de outubro de 2026.

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Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Manchester City x Brighton & Hove Albion, sem detalhes sobre preços:

  • Programas oficiais de sócio do Manchester City: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do clube. Para garantir ingressos comuns, normalmente é necessário ter uma associação paga e ativa ao clube, como Matchday ou Junior Membership. A distribuição é feita por associado.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP: Se os ingressos comuns não estiverem disponíveis ou se você preferir uma experiência diferenciada no dia do jogo, os pacotes oficiais de hospitalidade do clube oferecem assentos premium, acesso a lounges e benefícios exclusivos.
  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Manchester City e Brighton & Hove Albion pela Premier League, separados entre canais oficiais e mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns (sócios oficiais): Os ingressos comuns oficiais para adultos custam de £30 a £60, dependendo do setor e da categoria da partida. Há preços reduzidos para crianças e adolescentes (a partir de £15), jovens adultos e idosos.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade: As experiências premium para o dia do jogo e os pacotes com acesso a lounges executivos, comprados diretamente do clube, começam em £130 por pessoa e podem ultrapassar £1.000 em suítes de alto padrão, como as do Tunnel Club.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos comuns / assentos de revenda: Normalmente começam no equivalente a cerca de £55 a £65, embora os preços variem conforme a demanda, a categoria do assento e a proximidade da data do jogo.
  • Pacotes de hospitalidade revendidos: Em geral, começam em torno de £140 e aumentam conforme os benefícios do pacote.

Manchester City x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester City e Brighton & Hove Albion

O Manchester City venceu seus cinco jogos mais recentes, com triunfos pela Premier League, pela Copa da Liga Inglesa e pela Champions League. Na última partida, derrotou o Sunderland por 5 a 3 pela Premier League. Também marcou cinco gols contra o Norwich City pela Copa da Liga Inglesa. Nesses cinco jogos, o City marcou 13 gols e sofreu quatro, mantendo uma produção ofensiva constante.

O Brighton venceu quatro de seus últimos cinco jogos. A única derrota foi para o Chelsea, por 4 a 3, no fim de agosto. Desde então, a equipe de Hurzeler vive excelente fase, com uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Arsenal e outra por 5 a 0 sobre o Coventry City. Nesses cinco jogos, marcou 14 gols e sofreu seis.

MCI

MCI - Sequência

SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
D2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BHA

BHA - Sequência

ARS
V3-0
SUN
V0-2
KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
E0-0
Gol marcado (sofrido)
14/0
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

Manchester City x Brighton & Hove Albion: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 1 a 1 no Etihad Stadium, em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brighton venceu dois, o City ganhou um e dois terminaram empatados. Nessa sequência, o Brighton conquistou duas vitórias consecutivas fora de casa no Etihad, ambas por 2 a 1: uma em agosto de 2025 e outra em novembro de 2024.

Confrontos

Manchester CityEmpateBrighton
1
2
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FJ
9Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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