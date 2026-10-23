Historicamente, em todas as competições, o Manchester City soma 21 vitórias, contra 8 do Brighton, além de 7 empates.

No confronto mais recente pela liga, em janeiro de 2026, as duas equipes empataram em 1 a 1 em uma partida equilibrada no Etihad Stadium.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Manchester City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Manchester City x Brighton & Hove Albion será disputado no Etihad Stadium, em Manchester, no sábado, 31 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Manchester City x Brighton & Hove Albion, sem detalhes sobre preços:

Programas oficiais de sócio do Manchester City: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do clube. Para garantir ingressos comuns, normalmente é necessário ter uma associação paga e ativa ao clube, como Matchday ou Junior Membership. A distribuição é feita por associado.

Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP: Se os ingressos comuns não estiverem disponíveis ou se você preferir uma experiência diferenciada no dia do jogo, os pacotes oficiais de hospitalidade do clube oferecem assentos premium, acesso a lounges e benefícios exclusivos.

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Manchester City e Brighton & Hove Albion pela Premier League, separados entre canais oficiais e mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns (sócios oficiais): Os ingressos comuns oficiais para adultos custam de £30 a £60 , dependendo do setor e da categoria da partida. Há preços reduzidos para crianças e adolescentes (a partir de £15), jovens adultos e idosos.

Pacotes oficiais de hospitalidade: As experiências premium para o dia do jogo e os pacotes com acesso a lounges executivos, comprados diretamente do clube, começam em £130 por pessoa e podem ultrapassar £1.000 em suítes de alto padrão, como as do Tunnel Club.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns / assentos de revenda: Normalmente começam no equivalente a cerca de £55 a £65 , embora os preços variem conforme a demanda, a categoria do assento e a proximidade da data do jogo.

Pacotes de hospitalidade revendidos: Em geral, começam em torno de £140 e aumentam conforme os benefícios do pacote.

Manchester City x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester City e Brighton & Hove Albion

O Manchester City venceu seus cinco jogos mais recentes, com triunfos pela Premier League, pela Copa da Liga Inglesa e pela Champions League. Na última partida, derrotou o Sunderland por 5 a 3 pela Premier League. Também marcou cinco gols contra o Norwich City pela Copa da Liga Inglesa. Nesses cinco jogos, o City marcou 13 gols e sofreu quatro, mantendo uma produção ofensiva constante.

O Brighton venceu quatro de seus últimos cinco jogos. A única derrota foi para o Chelsea, por 4 a 3, no fim de agosto. Desde então, a equipe de Hurzeler vive excelente fase, com uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Arsenal e outra por 5 a 0 sobre o Coventry City. Nesses cinco jogos, marcou 14 gols e sofreu seis.

Manchester City x Brighton & Hove Albion: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 1 a 1 no Etihad Stadium, em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brighton venceu dois, o City ganhou um e dois terminaram empatados. Nessa sequência, o Brighton conquistou duas vitórias consecutivas fora de casa no Etihad, ambas por 2 a 1: uma em agosto de 2025 e outra em novembro de 2024.