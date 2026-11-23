O Manchester City recebe o Bradford City na terça-feira, 15 de dezembro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

O confronto pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, no Etihad Stadium, será o primeiro jogo oficial entre os clubes em mais de 24 anos e colocará uma potência da Premier League diante de uma equipe da League One que vem derrubando favoritos. Os dois clubes se enfrentaram pela última vez em uma competição na temporada 2001–02 da First Division, quando o Manchester City venceu os dois jogos do campeonato: 3 a 1 em casa e 2 a 0 fora.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Bradford City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Manchester City e Bradford City pela Copa da Liga Inglesa?

Manchester City e Bradford City se enfrentam no Etihad Stadium, em Manchester, na terça-feira, 15 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Manchester City x Bradford City pela Copa da Liga Inglesa?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Manchester City x Bradford City pela Copa da Liga Inglesa:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos oficiais para a torcida do Manchester City: Os ingressos estão disponíveis no portal oficial de vendas do Manchester City. Dependendo da disponibilidade, eles foram colocados à venda para o público geral ou para categorias específicas de sócios do clube, como Matchday, Premium ou Junior.

Os ingressos estão disponíveis no portal oficial de vendas do Manchester City. Dependendo da disponibilidade, eles foram colocados à venda para o público geral ou para categorias específicas de sócios do clube, como Matchday, Premium ou Junior. Ingressos oficiais para a torcida visitante do Bradford City: Esses ingressos são vendidos diretamente pelo sistema de vendas do Bradford City, de acordo com uma estrutura de categorias baseada nos pontos de fidelidade dos torcedores. A venda começa pelos que têm mais pontos e avança para os detentores de ingressos de temporada e o público geral da torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Serie A quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Bradford City pela Copa da Liga Inglesa?

Veja a estimativa de preços dos ingressos para Manchester City x Bradford City pela Copa da Liga Inglesa:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Variam de £ 17,50 a £ 20.

Variam de Ingressos com desconto (maiores de 65 anos e jovens adultos de 18 a 21 anos): Custam entre £ 12,50 e £ 15 .

Custam entre . Ingressos para menores de 18 anos: Têm preço fixo bastante reduzido de £ 5 nos setores comuns.

Têm preço fixo bastante reduzido de nos setores comuns. Setores premium e hospitalidade do clube: Os preços começam em torno de £ 27,50 para sócios e podem chegar a aproximadamente £ 200.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais ou mínimos de revenda: Geralmente começam em torno de £ 19 a £ 23.

Geralmente começam em torno de Preços médios de mercado: Costumam variar entre £ 25 e mais de £ 75.

Manchester City x Bradford City pela Copa da Liga Inglesa: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester City e Bradford City

O Manchester City chega ao confronto com uma vitória e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, além de um empate na Copa da Liga Inglesa. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest na Premier League, dando sequência a uma fase difícil nas competições nacionais. O City também obteve um resultado positivo fora de casa ao vencer o RB Leipzig por 3 a 2 na Champions League. A equipe sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos e, nesse período, marcou sete e sofreu oito.

Nos últimos cinco jogos do Bradford City, foram duas vitórias, um empate e uma derrota em partidas oficiais, além de outra vitória no EFL Trophy. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 7 a 0 sobre o Marine na Copa da Inglaterra. A equipe também venceu o Peterborough United por 2 a 0 na Copa da Liga Inglesa. Sua única derrota nesse período foi por 3 a 0 para o Huddersfield Town na League One. O Bradford marcou 13 gols e sofreu três nos últimos cinco jogos.

Manchester City x Bradford City: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente registrado entre os dois clubes ocorreu em março de 2002, quando o Manchester City venceu o Bradford City fora de casa por 2 a 0 na Championship. Antes disso, o City venceu o Bradford em casa por 3 a 1 em dezembro de 2001, também na Championship. Nos quatro confrontos listados, o Manchester City venceu três vezes e houve um empate por 2 a 2 em Bradford, pela Premier League, em março de 2001.