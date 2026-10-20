O City chega à campanha após estrear com uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o FC Porto. O AEK Athens garantiu vaga na fase de liga ao derrotar o Levski Sofia por 4 a 0 no placar agregado dos playoffs.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x AEK Athens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Manchester City x AEK Athens pela Champions League?
Manchester City x AEK Athens começa na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.
Como comprar ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League?
Para comprar ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League, no Etihad Stadium, em 20 de outubro de 2026, confira as opções:
1. Portal oficial de ingressos do Manchester City
- Acesse a seção de ingressos e hospitalidade no site oficial do Manchester City.
2. Ingressos para visitantes (torcedores do AEK Athens)
- Quem quiser ficar no setor visitante deve adquirir os ingressos diretamente pela bilheteria oficial do AEK Athens ou pelo programa de distribuição de ingressos para visitantes, já que o clube mandante não vende esses ingressos.
Quanto custam os ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League?
Os preços dos ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League da UEFA variam conforme a categoria do assento e a faixa de compra:
1. Ingressos comuns (adultos)
- Os ingressos comuns para adultos geralmente custam de € 45 a € 95, dependendo da localização e da vista do assento (atrás dos gols ou nas laterais do campo).
2. Ingressos com desconto / para menores
- Os ingressos com desconto para idosos, jovens adultos e menores geralmente custam entre € 25 e € 50.
3. Setor visitante (AEK Athens)
- Segundo as regras da UEFA, os ingressos para torcedores visitantes têm preço máximo de € 70.
4. Hospitalidade no dia do jogo
- Os pacotes VIP oficiais e as opções de lounges de hospitalidade começam em aproximadamente € 180 e podem ultrapassar € 450+, dependendo do serviço de alimentação e da localização do assento.
Manchester City x AEK Athens pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Manchester City e AEK Athens
O Manchester City venceu suas cinco partidas mais recentes, com triunfos pela Premier League, Champions League e Carabao Cup. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Norwich City pela Carabao Cup, em 17 de setembro. Nesse período, também derrotou o Manchester United por 1 a 0 na Premier League e o FC Porto por 2 a 0 na Champions League. O City marcou 12 gols e sofreu dois nessas cinco partidas, terminando duas delas sem sofrer gols.
O AEK Athens venceu quatro e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. A mais recente terminou com uma vitória por 8 a 1 sobre o Panserraikos FC pela copa. A equipe também venceu o LASK por 1 a 0 na Champions League e goleou o Aris Thessaloniki por 5 a 0 na Super League. Os únicos pontos perdidos vieram no empate por 1 a 1 com o Asteras Tripolis.
Manchester City x AEK Athens: histórico recente de confrontos diretos
Não há dados disponíveis no momento sobre confrontos diretos entre Manchester City e AEK Athens para esta partida.
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