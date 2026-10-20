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Como comprar ingressos para Manchester City x AEK Atenas: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Manchester City
AEK Athens
Liga dos Campeões

Manchester City enfrenta o AEK Athens na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

O City chega à campanha após estrear com uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o FC Porto. O AEK Athens garantiu vaga na fase de liga ao derrotar o Levski Sofia por 4 a 0 no placar agregado dos playoffs.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x AEK Athens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Manchester City x AEK Athens pela Champions League?

Manchester City x AEK Athens começa na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

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Liga dos Campeões - Rodada 3
Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League?

Para comprar ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League, no Etihad Stadium, em 20 de outubro de 2026, confira as opções:

1. Portal oficial de ingressos do Manchester City

  • Acesse a seção de ingressos e hospitalidade no site oficial do Manchester City.

2. Ingressos para visitantes (torcedores do AEK Athens)

  • Quem quiser ficar no setor visitante deve adquirir os ingressos diretamente pela bilheteria oficial do AEK Athens ou pelo programa de distribuição de ingressos para visitantes, já que o clube mandante não vende esses ingressos.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League da UEFA variam conforme a categoria do assento e a faixa de compra:

1. Ingressos comuns (adultos)

  • Os ingressos comuns para adultos geralmente custam de € 45 a € 95, dependendo da localização e da vista do assento (atrás dos gols ou nas laterais do campo).

2. Ingressos com desconto / para menores

  • Os ingressos com desconto para idosos, jovens adultos e menores geralmente custam entre € 25 e € 50.

3. Setor visitante (AEK Athens)

  • Segundo as regras da UEFA, os ingressos para torcedores visitantes têm preço máximo de € 70.

4. Hospitalidade no dia do jogo

  • Os pacotes VIP oficiais e as opções de lounges de hospitalidade começam em aproximadamente € 180 e podem ultrapassar € 450+, dependendo do serviço de alimentação e da localização do assento.

Manchester City x AEK Athens pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester City e AEK Athens

O Manchester City venceu suas cinco partidas mais recentes, com triunfos pela Premier League, Champions League e Carabao Cup. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Norwich City pela Carabao Cup, em 17 de setembro. Nesse período, também derrotou o Manchester United por 1 a 0 na Premier League e o FC Porto por 2 a 0 na Champions League. O City marcou 12 gols e sofreu dois nessas cinco partidas, terminando duas delas sem sofrer gols.

O AEK Athens venceu quatro e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. A mais recente terminou com uma vitória por 8 a 1 sobre o Panserraikos FC pela copa. A equipe também venceu o LASK por 1 a 0 na Champions League e goleou o Aris Thessaloniki por 5 a 0 na Super League. Os únicos pontos perdidos vieram no empate por 1 a 1 com o Asteras Tripolis.

MCI

MCI - Sequência

NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
D2-4
IPS
V3-2
Gol marcado (sofrido)
18/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AEK

AEK - Sequência

ATT
E1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
OFI
V3-0
SHK
D3-1
Gol marcado (sofrido)
15/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Manchester City x AEK Athens: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis no momento sobre confrontos diretos entre Manchester City e AEK Athens para esta partida.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

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