Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
La Liga
team-logoMalaga
Estadio La Rosaleda
team-logoVillarreal
Book Malaga vs Villarreal Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Malaga x Villarreal: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Malaga
Villarreal
La Liga

Málaga encara o Villarreal em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

O Málaga enfrenta o Villarreal na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio La Rosaleda, em Málaga.

O Villarreal viaja para a Andaluzia com o objetivo de somar pontos importantes fora de casa enquanto busca uma vaga de classificação europeia na tabela da liga. Este confronto reacende uma rivalidade histórica da primeira divisão entre as duas equipes, que se enfrentaram pela última vez em LaLiga em abril de 2018, quando o Málaga garantiu uma vitória em casa por 1 a 0.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Málaga x Villarreal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Málaga x Villarreal por LaLiga?

Málaga x Villarreal começa no Estadio La Rosaleda, em Málaga.

crest
La Liga - Rodada 6
Estadio La Rosaleda

Como comprar ingressos para Málaga x Villarreal por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de Málaga CF x Villarreal CF por LaLiga em 16 de setembro de 2026 no Estadio La Rosaleda, você tem algumas opções:

1. Portal oficial de ingressos do Málaga CF

Portal oficial de ingressos do Málaga CF (entradas.malagacf.com) ou pelo site principal do clube (malagacf.com). As vendas oficiais para o público em geral normalmente são abertas de 1 a 2 semanas antes da data da partida. Comprar diretamente com o clube mandante garante validade assegurada pelos preços de face.

2. Bilheteria física do estádio (presencial)

Você pode comprar os lugares restantes diretamente na bilheteria do estádio durante a semana do jogo ou no dia da partida, sujeito à disponibilidade.

3. Plataformas secundárias de revenda

Se os ingressos oficiais de entrada geral estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub oferecem opções de revenda.

Os ingressos costumam ser listados mais cedo em sites de revenda por detentores de carnês de temporada ou revendedores.

Os preços são determinados pela demanda dos vendedores e normalmente são mais altos do que o valor de face.

Quanto custam os ingressos de Málaga x Villarreal por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida de Málaga CF x Villarreal CF por LaLiga em 16 de setembro de 2026 no Estadio La Rosaleda variam dependendo se você compra diretamente pelos canais oficiais ou por plataformas secundárias:

  • Ingressos oficiais do clube (valor de face): Os ingressos padrão de entrada geral diretamente com o Málaga CF normalmente variam de € 30 a € 75, dependendo do setor e da categoria do assento (por exemplo, atrás dos gols vs. lateral da arquibancada principal).
  • Pacotes oficiais de hospitalidade / VIP: Assentos premium e opções de lounge VIP por meio das vendas oficiais partem de aproximadamente € 120 a € 200.
  • Plataformas secundárias de revenda: Em sites de troca de ingressos como a StubHub, os preços atualmente começam em torno de € 75 a € 90 para os assentos de entrada, com a média dos ingressos anunciados chegando a € 150 a € 170 ou mais, dependendo da demanda.

Málaga x Villarreal por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Málaga e Villarreal

O Málaga somou um ponto em seus dois jogos de LaLiga até agora, com sua sequência de cinco partidas entre compromissos oficiais e amistosos rendendo uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em 24 de agosto. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Atletico Madrid na estreia em LaLiga. Os resultados da pré-temporada incluíram um empate por 2 a 2 com o Fulham e uma vitória por 4 a 2 sobre o Al-Arabi, embora uma derrota por 2 a 1 para o AD Ceuta FC também tenha feito parte da sequência.

O Villarreal chega com dois empates em seus dois jogos de LaLiga. Seus últimos cinco jogos renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente foi o empate por 2 a 2 fora de casa com o Atletico Madrid em 23 de agosto. Também empatou por 2 a 2 com o Racing Santander na rodada de abertura. Vitórias em amistosos sobre Galatasaray e Levante enquadraram uma derrota por 3 a 1 para o Lens na pré-temporada. Ao longo das cinco partidas, o Villarreal marcou sete gols e sofreu sete.

MAL

MAL - Sequência

ATM
D2-0
COR
E1-1
RMA
D4-0
LEV
E0-0
CEL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
2/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VIL

VIL - Sequência

ATM
E2-2
ALA
D1-0
COR
D2-3
BVB
D3-2
BET
D1-2
Gol marcado (sofrido)
7/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Málaga x Villarreal: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 1º de abril de 2018, quando o Málaga venceu por 1 a 0 na La Rosaleda. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Málaga tem duas vitórias contra duas do Villarreal, com um empate. As equipes também se enfrentaram em um amistoso em agosto de 2017, que o Málaga venceu por 1 a 0, e o Villarreal conquistou uma vitória em casa por 2 a 0 em novembro de 2017.

Confrontos

MalagaEmpateVillarreal
2
1
2
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FJ
Amistosos de clubes
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Málaga x Villarreal: classificação

Na atual tabela de LaLiga, o Villarreal ocupa a nona posição e o Málaga está em 16º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google