Como comprar ingressos para Málaga x Real Sociedad: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Malaga enfrenta a Real Sociedad no domingo, 18 de outubro de 2026, no Estadio La Rosaleda, em Malaga.
Ao longo de 16 encontros de todos os tempos na LaLiga entre as duas equipes, a Real Sociedad tem uma ligeira vantagem, com seis vitórias contra cinco do Málaga, além de cinco empates. O Málaga CF chega à partida tentando dar a volta por cima após uma sequência difícil, tendo conquistado uma vitória e dois empates, além de sofrer duas derrotas em seus últimos cinco jogos.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Malaga x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando acontece o pontapé inicial de Malaga x Real Sociedad pela LaLiga?
Malaga x Real Sociedad começa no Estadio La Rosaleda, em Malaga, no domingo, 18 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Malaga x Real Sociedad pela LaLiga?
Para comprar ingressos para a partida entre Málaga CF vs. Real Sociedad no Estadio La Rosaleda, siga estas opções:
1. Portal oficial de ingressos do Málaga CF
- Compre diretamente online pelo portal oficial de ingressos do Málaga CF (
entradas.malagacf.com) ou diretamente na bilheteria do Estadio La Rosaleda, em Málaga.
2. Plataformas secundárias de ingressos
- Se os lotes oficiais se esgotarem, os ingressos costumam ser listados em plataformas secundárias como a StubHub. Os preços nas plataformas secundárias variam de acordo com a demanda.
Quanto custam os ingressos para Malaga x Real Sociedad pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para Málaga CF vs. Real Sociedad variam de acordo com a categoria e o canal de compra:
1. Bilheteria oficial do Málaga CF (valor de face)
- Atrás dos gols (Fondo & Gol):€ 35 – € 70
- Setor lateral (Preferencia):€ 40 – € 105
- Tribuna principal (Tribuna):€ 45 – € 120
- VIP e camarotes executivos (Palcos):€ 90 – € 180
2. Plataformas secundárias de revenda
Se os lotes oficiais se esgotarem ou a demanda aumentar mais perto do dia do jogo, os preços de revenda em plataformas secundárias como a StubHubgeralmente variam de € 100 a € 525+, dependendo da proximidade do assento e da demanda.
Malaga x Real Sociedad pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Malaga e Real Sociedad
O Malaga chega para esta partida com uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela LaLiga. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Villarreal, em 17 de setembro, e também sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Real Madrid anteriormente nessa sequência. Os dois empates contra Celta Vigo e Deportivo de A Coruna representam suas atuações recentes mais positivas. Ao longo desses cinco jogos, o Malaga marcou três gols e sofreu oito.
Os últimos cinco jogos da Real Sociedad em todas as competições renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Bournemouth na Liga Europa, e antes disso foi derrotada por 3 a 0 pelo Atletico Madrid na LaLiga. Seu melhor resultado no período foi uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Elche. A Real Sociedad marcou seis gols e sofreu sete nesses cinco jogos.
Malaga x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Copa do Rei, em 7 de janeiro de 2024, quando a Real Sociedad venceu fora de casa por 1 a 0 contra o Malaga. Olhando para os últimos cinco confrontos registrados, o Malaga tem duas vitórias, assim como a Real Sociedad, além de um empate. As equipes não se enfrentam pela LaLiga desde 22 de abril de 2018, quando o Malaga venceu em casa por 2 a 0.