Como comprar ingressos para Málaga x Real Sociedad: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Malaga enfrenta a Real Sociedad no domingo, 18 de outubro de 2026, no Estadio La Rosaleda, em Malaga.

Ao longo de 16 encontros de todos os tempos na LaLiga entre as duas equipes, a Real Sociedad tem uma ligeira vantagem, com seis vitórias contra cinco do Málaga, além de cinco empates. O Málaga CF chega à partida tentando dar a volta por cima após uma sequência difícil, tendo conquistado uma vitória e dois empates, além de sofrer duas derrotas em seus últimos cinco jogos.

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Quando acontece o pontapé inicial de Malaga x Real Sociedad pela LaLiga?

Malaga x Real Sociedad começa no Estadio La Rosaleda, em Malaga, no domingo, 18 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 9 18 de out. de 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Como comprar ingressos para Malaga x Real Sociedad pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Málaga CF vs. Real Sociedad no Estadio La Rosaleda, siga estas opções:

1. Portal oficial de ingressos do Málaga CF

Compre diretamente online pelo portal oficial de ingressos do Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) ou diretamente na bilheteria do Estadio La Rosaleda , em Málaga.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os lotes oficiais se esgotarem, os ingressos costumam ser listados em plataformas secundárias como a StubHub . Os preços nas plataformas secundárias variam de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Malaga x Real Sociedad pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Málaga CF vs. Real Sociedad variam de acordo com a categoria e o canal de compra:

1. Bilheteria oficial do Málaga CF (valor de face)

Atrás dos gols (Fondo & Gol): € 35 – € 70

Setor lateral (Preferencia): € 40 – € 105

Tribuna principal (Tribuna): € 45 – € 120

VIP e camarotes executivos (Palcos):€ 90 – € 180

2. Plataformas secundárias de revenda

Se os lotes oficiais se esgotarem ou a demanda aumentar mais perto do dia do jogo, os preços de revenda em plataformas secundárias como a StubHubgeralmente variam de € 100 a € 525+, dependendo da proximidade do assento e da demanda.

Malaga x Real Sociedad pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Malaga e Real Sociedad

O Malaga chega para esta partida com uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela LaLiga. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Villarreal, em 17 de setembro, e também sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Real Madrid anteriormente nessa sequência. Os dois empates contra Celta Vigo e Deportivo de A Coruna representam suas atuações recentes mais positivas. Ao longo desses cinco jogos, o Malaga marcou três gols e sofreu oito.

Os últimos cinco jogos da Real Sociedad em todas as competições renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Bournemouth na Liga Europa, e antes disso foi derrotada por 3 a 0 pelo Atletico Madrid na LaLiga. Seu melhor resultado no período foi uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Elche. A Real Sociedad marcou seis gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Malaga x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Copa do Rei, em 7 de janeiro de 2024, quando a Real Sociedad venceu fora de casa por 1 a 0 contra o Malaga. Olhando para os últimos cinco confrontos registrados, o Malaga tem duas vitórias, assim como a Real Sociedad, além de um empate. As equipes não se enfrentam pela LaLiga desde 22 de abril de 2018, quando o Malaga venceu em casa por 2 a 0.