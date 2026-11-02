Como comprar ingressos para Málaga x Racing Santander: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Málaga recebe o Racing Santander no domingo, 8 de novembro de 2026, no Estadio La Rosaleda, em Málaga.

Os confrontos oficiais mais recentes entre as equipes ocorreram na temporada 2025–26 da Segunda Divisão. Em maio de 2026, elas empataram em 1 a 1 no Estadio La Rosaleda. Antes, naquela mesma temporada, o Racing Santander venceu o Málaga por 3 a 0 em El Sardinero.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Málaga x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Málaga x Racing Santander pela LaLiga?

Málaga x Racing Santander acontece no Estadio La Rosaleda, em Málaga, no domingo, 8 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 12 7 de nov. de 2026 - 08:00 Estadio La Rosaleda

Como comprar ingressos para Málaga x Racing Santander pela LaLiga?

Para comprar ingressos para um jogo entre Atlético Madrid e Barcelona pela LaLiga, há várias opções confiáveis, dependendo de sua preferência por comprar diretamente dos clubes ou por meio de canais de revenda e hospitalidade:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode comprar ingressos comuns para a torcida mandante diretamente pelo portal oficial de ingressos do Málaga CF ou pelo site oficial do Málaga CF. A compra direta com o clube garante o preço original e a validade do ingresso. Sócios e titulares de ingressos para a temporada geralmente têm prioridade antes da abertura das vendas ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Málaga x Racing Santander pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Málaga x Racing Santander pela LaLiga variam conforme o setor, a demanda e a compra pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Para jogos comuns da liga, os preços geralmente começam em torno de € 40 a € 70 nos setores superiores ou nas categorias de assentos comuns.

Para jogos comuns da liga, os preços geralmente começam em torno de nos setores superiores ou nas categorias de assentos comuns. Ingressos para o setor visitante: Os ingressos oficiais para o setor visitante, distribuídos por meio dos processos de solicitação para sócios do clube, geralmente custam cerca de € 50 .

Os ingressos oficiais para o setor visitante, distribuídos por meio dos processos de solicitação para sócios do clube, geralmente custam cerca de . Assentos premium do clube e nos setores inferiores: Assentos com melhor visão nos setores inferiores ou na região central das laterais do campo, comprados diretamente na venda oficial do clube, costumam custar entre € 120 e mais de € 250.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores superiores e revenda de ingressos comuns: Ingressos nos níveis superiores ou nos setores mais altos geralmente começam na faixa de € 210 a € 320 , dependendo da demanda do mercado.

Ingressos nos níveis superiores ou nos setores mais altos geralmente começam na faixa de , dependendo da demanda do mercado. Setores inferiores e categorias premium: Assentos melhores nos setores intermediários e inferiores frequentemente custam de € 350 a mais de € 900.

Málaga x Racing Santander pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Málaga e Racing Santander

O Málaga não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela LaLiga, com três derrotas e dois empates nesse período. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Getafe. Nessa sequência, também foi derrotado por 3 a 1 pelo Villarreal e por 4 a 0 pelo Real Madrid. Os dois empates foram contra Celta Vigo e Levante. Nesses cinco jogos, o Málaga marcou apenas dois gols e sofreu nove.

O Racing Santander também atravessa um período difícil, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em uma pesada derrota por 5 a 0 para o Celta Vigo. Antes disso, perdeu por 7 a 2 para o Barcelona. Em um momento anterior dessa sequência, o Racing conquistou duas vitórias consecutivas, superando o Deportivo Alaves por 2 a 1 e o Elche por 3 a 2. Marcou nove gols nos cinco jogos, mas sofreu dezessete.

Málaga x Racing Santander: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, pela Segunda Divisão, quando a partida no Estadio La Rosaleda terminou empatada em 1 a 1. O Racing Santander leva vantagem nos últimos cinco confrontos diretos, com três vitórias. O Málaga não venceu nenhum, e os outros dois terminaram empatados. Todos os cinco confrontos anteriores ocorreram na Segunda Divisão.