O Málaga enfrenta o Levante no domingo, 6 de setembro de 2026, no Estadio La Rosaleda, em Málaga.

As duas equipes chegam ao confronto neste início de temporada em busca de embalo após rodadas iniciais difíceis na liga. O Levante tem o melhor retrospecto recente no confronto direto contra o Málaga, incluindo duas vitórias e dois empates nos últimos cinco encontros entre os times em todas as competições.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Málaga x Levante, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Málaga x Levante por LaLiga?

Málaga x Levante será disputado no Estadio La Rosaleda, em Málaga, com o horário exato ainda a ser confirmado na programação de transmissão da sua região.

La Liga - Rodada 4 6 de set. de 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Como comprar ingressos para Málaga x Levante por LaLiga?

Para garantir ingressos para a partida da 4ª rodada de LaLiga entre Málaga CF e Levante UD no domingo, 6 de setembro de 2026, no Estadio La Rosaleda, siga estes passos:

1. Site oficial do clube

A principal e mais segura forma de comprar ingressos pelo valor de face é diretamente pelo portal online oficial do Málaga CF.

Processo: cadastre uma conta no site de ingressos do clube. Não residentes e turistas internacionais podem comprar ingressos facilmente fornecendo um número de passaporte válido no momento da finalização da compra.

Momento da liberação: os ingressos geralmente são liberados primeiro para sócios ( socios ) antes de serem colocados à venda para o público geral mais perto da data da partida.

2. Bilheteria do Estadio La Rosaleda (Taquillas)

Se os ingressos não se esgotarem online com antecedência, você pode comprá-los presencialmente na bilheteria do estádio:

Localização: guichês externos de venda de ingressos no Estadio La Rosaleda (Paseo de Martiricos).

Horários: o horário da bilheteria é ampliado durante a semana da partida e ela abre no dia do jogo. Chegue cedo para evitar longas filas antes do início.

3. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos de admissão geral se esgotarem pelos canais oficiais, marketplaces secundários oferecem opções de revenda:

Plataformas como StubHub listam assentos para revenda.

Os preços nas plataformas de revenda variam de acordo com a localização do assento e a demanda.

Quanto custam os ingressos para Málaga x Levante por LaLiga?

Para a partida da 4ª rodada entre Málaga CF e Levante UD em 6 de setembro de 2026, no Estadio La Rosaleda, os preços dos ingressos variam significativamente dependendo de você comprar ingressos de admissão geral pelo valor de face nos canais oficiais ou em plataformas secundárias de revenda.

Ingressos oficiais: os ingressos padrão para partidas da liga no La Rosaleda normalmente começam em torno de £21–£25 para lugares atrás dos gols ( Fondo ) e vão até £45–£51 para vistas centrais da arquibancada principal ( Tribuna/Preferencia ).

Mercado de revenda: devido à alta demanda e à disponibilidade antecipada, anúncios de entrada no mercado secundário, como no StubHub , atualmente começam em cerca de £100–£115 antes das taxas de serviço ou entrega.

Málaga x Levante por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Málaga e Levante

Os últimos cinco jogos do Málaga renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas. O único resultado em LaLiga nessa sequência foi a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid em 19 de agosto, que representa sua partida mais recente. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Fulham em um amistoso e perdeu por 2 a 1 para o AD Ceuta FC. Sua única vitória veio contra o Al-Arabi, por 4 a 2, em 6 de agosto. Ao longo desses cinco jogos, o Málaga marcou 11 gols e sofreu nove.

O Levante chega com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Espanyol em LaLiga, em 16 de agosto. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Villarreal em um amistoso e venceu o Albacete por 2 a 1. A sequência também inclui uma vitória por 1 a 0 sobre o Al Qadsiah e uma derrota por 2 a 1 em amistoso para o Sheffield United. O Levante marcou cinco gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

Málaga x Levante: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em fevereiro de 2025, quando empataram por 1 a 1 no La Rosaleda, pela Segunda Division. Antes disso, o Levante venceu o Málaga por 4 a 2 em casa, em novembro de 2024, também na segunda divisão. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Levante tem o retrospecto mais forte, com duas vitórias contra nenhuma do Málaga, com dois empates e mais um resultado completando a série. Os cinco encontros abrangem a Segunda Division e uma única partida de LaLiga em abril de 2018, quando o Levante venceu por 1 a 0.

Classificação de Málaga e Levante

Na classificação inicial de LaLiga 2026/27, o Málaga ocupa o 18º lugar e o Levante é o 20º após a rodada de abertura.