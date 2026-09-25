O Malaga enfrenta o Espanyol no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio La Rosaleda, em Malaga.

O encontro oficial competitivo mais recente entre as duas equipes aconteceu em maio de 2021, em um confronto da Segunda División, quando o Espanyol conquistou uma confortável vitória em casa por 3 a 0. No retrospecto geral do confronto direto na elite de LaLiga, o Espanyol lidera com 13 vitórias, contra 8 do Málaga, além de 5 empates.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Malaga x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Malaga e Espanyol por LaLiga?

Malaga x Espanyol acontece no Estadio La Rosaleda, em Malaga, no domingo, 11 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 8 9 de out. de 2026 - 15:00 Estadio La Rosaleda

Como comprar ingressos para Malaga x Espanyol por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Málaga CF vs. RCD Espanyol no Estadio La Rosaleda, siga estes passos:

Canais oficiais do clube

Portal oficial de ingressos: Acesse online o portal oficial de ingressos do Málaga CF. As vendas para o público geral normalmente começam de 1 a 2 semanas antes do dia da partida.

Bilheteria do Estadio La Rosaleda (Taquillas): Você pode comprar ingressos diretamente na bilheteria do estádio, em Málaga. A bilheteria costuma funcionar nos dias úteis, em horário comercial, antes da partida e, no dia do jogo, até o pontapé inicial, desde que ainda haja ingressos disponíveis.

Programa de sócio do clube (Malaguista): Os membros oficiais do Málaga CF recebem acesso prioritário à venda de ingressos antes da abertura para o público geral, além de descontos nos preços.

Quanto custam os ingressos para Malaga x Espanyol por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Málaga CF vs. RCD Espanyol no Estadio La Rosaleda dependem do canal de compra e da categoria do assento:

Compra direta oficial (bilheteria do Málaga CF e site oficial)

Ingressos para o público geral: Os ingressos padrão para jogo único geralmente começam entre € 30 e € 60 para lugares nas arquibancadas atrás dos gols (Fondo / Gol).

Assentos intermediários e premium: Os lugares preferenciais nas laterais do campo (Preferencia e Tribuna) normalmente variam entre € 70 e € 120 , dependendo da proximidade do gramado.

Pacotes VIP e hospitality: As opções premium de hospitality geralmente começam em torno de € 150 a € 250+ .

Mercados secundários de ingressos

Se a compra for feita por meio de plataformas de revenda ou mercados secundários de ingressos, como a StubHub, devido à alta demanda, espere preços que reflitam a procura do mercado:

Preço inicial de revenda: As opções no mercado secundário geralmente começam em torno de € 110 a € 130 .

Categoria 1 e revenda premium nas laterais: Lugares centrais ou assentos de Tribuna em plataformas de revenda geralmente variam entre € 200 e € 450+ .

Malaga x Espanyol por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Malaga e Espanyol

O Malaga somou dois pontos em seus últimos quatro jogos de LaLiga, com dois empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Levante, enquanto o empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna anteriormente nessa sequência mostra que a equipe pode competir de igual para igual com certos adversários. O golpe mais duro veio na derrota por 4 a 0 para o Real Madrid, e o time também perdeu por 2 a 0 para o Atletico Madrid. Ao longo desses quatro jogos de liga, o Malaga marcou dois gols e sofreu sete.

O Espanyol venceu uma, empatou uma e perdeu duas de suas últimas quatro partidas de LaLiga. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Sevilla, e sua melhor atuação na sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre o Levante. O time perdeu por 2 a 1 para o Real Madrid e por 2 a 1 para a Real Sociedad nos outros dois jogos. O Espanyol marcou seis gols e sofreu seis nesses quatro compromissos de liga.

Malaga x Espanyol: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2021, quando o Espanyol venceu o Malaga por 3 a 0 na Segunda Division. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, o Espanyol venceu quatro e o Malaga nenhum, com um resultado não registrado como vitória para nenhum dos lados nesse recorte. O Espanyol tem sido a força dominante neste confronto, vencendo os dois encontros pela Segunda Division e três dos últimos três jogos de LaLiga entre os clubes.