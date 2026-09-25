O Malaga enfrenta o Espanyol no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio La Rosaleda, em Malaga.
O encontro oficial competitivo mais recente entre as duas equipes aconteceu em maio de 2021, em um confronto da Segunda División, quando o Espanyol conquistou uma confortável vitória em casa por 3 a 0. No retrospecto geral do confronto direto na elite de LaLiga, o Espanyol lidera com 13 vitórias, contra 8 do Málaga, além de 5 empates.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Malaga x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o jogo entre Malaga e Espanyol por LaLiga?
Malaga x Espanyol acontece no Estadio La Rosaleda, em Malaga, no domingo, 11 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Malaga x Espanyol por LaLiga?
Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Málaga CF vs. RCD Espanyol no Estadio La Rosaleda, siga estes passos:
Canais oficiais do clube
- Portal oficial de ingressos: Acesse online o portal oficial de ingressos do Málaga CF. As vendas para o público geral normalmente começam de 1 a 2 semanas antes do dia da partida.
- Bilheteria do Estadio La Rosaleda (Taquillas): Você pode comprar ingressos diretamente na bilheteria do estádio, em Málaga. A bilheteria costuma funcionar nos dias úteis, em horário comercial, antes da partida e, no dia do jogo, até o pontapé inicial, desde que ainda haja ingressos disponíveis.
- Programa de sócio do clube (Malaguista): Os membros oficiais do Málaga CF recebem acesso prioritário à venda de ingressos antes da abertura para o público geral, além de descontos nos preços.
Quanto custam os ingressos para Malaga x Espanyol por LaLiga?
Os preços dos ingressos para Málaga CF vs. RCD Espanyol no Estadio La Rosaleda dependem do canal de compra e da categoria do assento:
Compra direta oficial (bilheteria do Málaga CF e site oficial)
- Ingressos para o público geral: Os ingressos padrão para jogo único geralmente começam entre € 30 e € 60 para lugares nas arquibancadas atrás dos gols (Fondo / Gol).
- Assentos intermediários e premium: Os lugares preferenciais nas laterais do campo (Preferencia e Tribuna) normalmente variam entre € 70 e € 120, dependendo da proximidade do gramado.
- Pacotes VIP e hospitality: As opções premium de hospitality geralmente começam em torno de € 150 a € 250+.
Mercados secundários de ingressos
Se a compra for feita por meio de plataformas de revenda ou mercados secundários de ingressos, como a StubHub, devido à alta demanda, espere preços que reflitam a procura do mercado:
- Preço inicial de revenda: As opções no mercado secundário geralmente começam em torno de € 110 a € 130.
- Categoria 1 e revenda premium nas laterais: Lugares centrais ou assentos de Tribuna em plataformas de revenda geralmente variam entre € 200 e € 450+.
Malaga x Espanyol por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Malaga e Espanyol
O Malaga somou dois pontos em seus últimos quatro jogos de LaLiga, com dois empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Levante, enquanto o empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna anteriormente nessa sequência mostra que a equipe pode competir de igual para igual com certos adversários. O golpe mais duro veio na derrota por 4 a 0 para o Real Madrid, e o time também perdeu por 2 a 0 para o Atletico Madrid. Ao longo desses quatro jogos de liga, o Malaga marcou dois gols e sofreu sete.
O Espanyol venceu uma, empatou uma e perdeu duas de suas últimas quatro partidas de LaLiga. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Sevilla, e sua melhor atuação na sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre o Levante. O time perdeu por 2 a 1 para o Real Madrid e por 2 a 1 para a Real Sociedad nos outros dois jogos. O Espanyol marcou seis gols e sofreu seis nesses quatro compromissos de liga.
Malaga x Espanyol: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2021, quando o Espanyol venceu o Malaga por 3 a 0 na Segunda Division. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, o Espanyol venceu quatro e o Malaga nenhum, com um resultado não registrado como vitória para nenhum dos lados nesse recorte. O Espanyol tem sido a força dominante neste confronto, vencendo os dois encontros pela Segunda Division e três dos últimos três jogos de LaLiga entre os clubes.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D