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Como comprar ingressos para Malaga x Espanyol: preços de LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Málaga enfrenta o Espanyol em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

O Malaga enfrenta o Espanyol no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio La Rosaleda, em Malaga.

O encontro oficial competitivo mais recente entre as duas equipes aconteceu em maio de 2021, em um confronto da Segunda División, quando o Espanyol conquistou uma confortável vitória em casa por 3 a 0. No retrospecto geral do confronto direto na elite de LaLiga, o Espanyol lidera com 13 vitórias, contra 8 do Málaga, além de 5 empates.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Malaga x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Malaga e Espanyol por LaLiga?

Malaga x Espanyol acontece no Estadio La Rosaleda, em Malaga, no domingo, 11 de outubro de 2026.

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La Liga - Rodada 8
Estadio La Rosaleda

Como comprar ingressos para Malaga x Espanyol por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Málaga CF vs. RCD Espanyol no Estadio La Rosaleda, siga estes passos:

Canais oficiais do clube

  • Portal oficial de ingressos: Acesse online o portal oficial de ingressos do Málaga CF. As vendas para o público geral normalmente começam de 1 a 2 semanas antes do dia da partida.
  • Bilheteria do Estadio La Rosaleda (Taquillas): Você pode comprar ingressos diretamente na bilheteria do estádio, em Málaga. A bilheteria costuma funcionar nos dias úteis, em horário comercial, antes da partida e, no dia do jogo, até o pontapé inicial, desde que ainda haja ingressos disponíveis.
  • Programa de sócio do clube (Malaguista): Os membros oficiais do Málaga CF recebem acesso prioritário à venda de ingressos antes da abertura para o público geral, além de descontos nos preços.

Quanto custam os ingressos para Malaga x Espanyol por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Málaga CF vs. RCD Espanyol no Estadio La Rosaleda dependem do canal de compra e da categoria do assento:

Compra direta oficial (bilheteria do Málaga CF e site oficial)

  • Ingressos para o público geral: Os ingressos padrão para jogo único geralmente começam entre € 30 e € 60 para lugares nas arquibancadas atrás dos gols (Fondo / Gol).
  • Assentos intermediários e premium: Os lugares preferenciais nas laterais do campo (Preferencia e Tribuna) normalmente variam entre € 70 e € 120, dependendo da proximidade do gramado.
  • Pacotes VIP e hospitality: As opções premium de hospitality geralmente começam em torno de € 150 a € 250+.

Mercados secundários de ingressos

Se a compra for feita por meio de plataformas de revenda ou mercados secundários de ingressos, como a StubHub, devido à alta demanda, espere preços que reflitam a procura do mercado:

  • Preço inicial de revenda: As opções no mercado secundário geralmente começam em torno de € 110 a € 130.
  • Categoria 1 e revenda premium nas laterais: Lugares centrais ou assentos de Tribuna em plataformas de revenda geralmente variam entre € 200 e € 450+.

Malaga x Espanyol por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Malaga e Espanyol

O Malaga somou dois pontos em seus últimos quatro jogos de LaLiga, com dois empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Levante, enquanto o empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna anteriormente nessa sequência mostra que a equipe pode competir de igual para igual com certos adversários. O golpe mais duro veio na derrota por 4 a 0 para o Real Madrid, e o time também perdeu por 2 a 0 para o Atletico Madrid. Ao longo desses quatro jogos de liga, o Malaga marcou dois gols e sofreu sete.

O Espanyol venceu uma, empatou uma e perdeu duas de suas últimas quatro partidas de LaLiga. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Sevilla, e sua melhor atuação na sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre o Levante. O time perdeu por 2 a 1 para o Real Madrid e por 2 a 1 para a Real Sociedad nos outros dois jogos. O Espanyol marcou seis gols e sofreu seis nesses quatro compromissos de liga.

MAL

MAL - Sequência

RMA
D4-0
LEV
E0-0
CEL
E1-1
VIL
D1-3
GET
D1-0
Gol marcado (sofrido)
2/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ESP

ESP - Sequência

RSO
D2-1
SEV
E1-1
OSA
V0-2
RAY
D2-1
ELC
D1-3
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Malaga x Espanyol: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2021, quando o Espanyol venceu o Malaga por 3 a 0 na Segunda Division. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, o Espanyol venceu quatro e o Malaga nenhum, com um resultado não registrado como vitória para nenhum dos lados nesse recorte. O Espanyol tem sido a força dominante neste confronto, vencendo os dois encontros pela Segunda Division e três dos últimos três jogos de LaLiga entre os clubes.

Confrontos

MalagaEmpateEspanyol
0
0
5
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FJ
Segunda Division
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
1Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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