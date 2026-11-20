O Málaga recebe o Barcelona no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio La Rosaleda, em Málaga.

No último confronto oficial entre as equipes antes da longa ausência do Málaga na primeira divisão espanhola, o Barcelona venceu o Málaga por 2 a 0 fora de casa em 10 de março de 2018, com gols de Luis Suárez e Philippe Coutinho. Nos anos de maior destaque desse confronto, Lionel Messi foi o principal tormento da equipe andaluza, marcando 10 gols contra ela ao longo da carreira.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Málaga x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Málaga x Barcelona por LaLiga?

Málaga x Barcelona será disputado no Estádio La Rosaleda, em Málaga, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 16 13 de dez. de 2026 - 09:00 Estadio La Rosaleda

Como comprar ingressos para Málaga x Barcelona por LaLiga?

Confira as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Málaga e Barcelona por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais do Málaga CF: A opção mais confiável para a compra direta é o site oficial do Málaga ( malagacf.com ). Os ingressos para jogos em casa são disponibilizados primeiro aos sócios do clube (socios) e depois ao público em geral.

A opção mais confiável para a compra direta é o site oficial do Málaga ( ). Os ingressos para jogos em casa são disponibilizados primeiro aos sócios do clube (socios) e depois ao público em geral. Canais oficiais do FC Barcelona: Para quem torce pelo visitante, o site oficial do FC Barcelona (fcbarcelona.com) ocasionalmente disponibiliza uma cota oficial de ingressos para o setor visitante a sócios cadastrados e penyes (torcidas organizadas).

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Málaga x Barcelona por LaLiga?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Málaga e Barcelona por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Atrás dos gols / setor superior (Fondo / Gol): Os preços geralmente começam em torno de € 75 .

Os preços geralmente começam em torno de . Laterais do campo / assentos preferenciais (Preferencia): Os preços variam de € 80 a € 110 .

Os preços variam de . Tribuna principal / categorias premium (Tribuna): Os preços geralmente variam de € 90 a € 130 .

Os preços geralmente variam de . Áreas VIP e corporativas: Os preços variam de € 250 a € 500.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub. anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setor superior / revenda comum: Os preços geralmente começam em torno de € 200 a € 250 .

Os preços geralmente começam em torno de . Setor inferior e laterais do campo: Os preços frequentemente variam entre € 350 e mais de € 600 .

Os preços frequentemente variam entre . Revenda de ingressos VIP e experiências premium: Os preços costumam variar de € 1.000 a mais de € 2.000.

Málaga x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Málaga e Barcelona

O Málaga chega em má fase, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única vitória foi contra o Sporting de Alcazar, pela Copa do Rei, enquanto os dois jogos mais recentes por LaLiga terminaram em derrotas: 1 a 2 para o Racing Santander e 2 a 1 para o Real Betis. Nessas cinco partidas, o Málaga marcou cinco gols e sofreu 11.

O Barcelona soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 fora de casa, por LaLiga, e também marcou seis gols contra o Deportivo Alavés sem sofrer nenhum. As duas derrotas foram para o Real Madrid, por LaLiga, e para o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões. Ao todo, marcou 12 gols e sofreu nove nas cinco partidas.

Málaga x Barcelona: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em março de 2018, quando o Barcelona venceu por 2 a 0 em La Rosaleda, por LaLiga. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Barcelona venceu três, o Málaga venceu um e houve um empate. O Barcelona marcou oito gols nessas partidas, e o Málaga, quatro.