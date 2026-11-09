Como comprar ingressos para Málaga x Athletic Bilbao: preços da LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Málaga recebe o Athletic Bilbao no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estádio La Rosaleda, em Málaga.

Os confrontos oficiais mais recentes entre as equipes na primeira divisão foram equilibrados, com destaque para um empate por 3 a 3 em La Rosaleda. O Athletic Bilbao levou a melhor no último encontro oficial pela liga antes da ausência do Málaga, vencendo por 2 a 1 em San Mamés.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Málaga x Athletic Bilbao, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Málaga x Athletic Bilbao pela LaLiga?

Málaga x Athletic Bilbao será disputado no Estádio La Rosaleda, em Málaga, no domingo, 29 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

Como comprar ingressos para Málaga x Athletic Bilbao pela LaLiga?

Veja as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Málaga e Athletic Bilbao pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar diretamente o site oficial do Málaga CF ou o site oficial do Athletic Club para verificar a venda inicial de ingressos, as cotas para sócios e a disponibilidade nas bilheterias.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Málaga x Athletic Bilbao pela LaLiga?

Veja as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Málaga e Athletic Bilbao pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Atrás dos gols / setor superior (Fondo Alto): Geralmente variam de € 30 a € 50 .

Geralmente variam de . Atrás dos gols / setor inferior (Fondo Bajo): Costumam custar entre € 45 e € 75 .

Costumam custar entre . Laterais do campo / setor superior (Tribuna / Lateral Alta): Geralmente custam entre € 60 e € 100 .

Geralmente custam entre . Laterais do campo / setor inferior (Tribuna / Lateral Baja): Variam de € 100 a mais de € 160 .

Variam de . Áreas VIP: Variam de € 180 a mais de € 350.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda inicial pelos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Atrás dos gols / setor superior (Fondo Alto): Geralmente começam na faixa de € 210 a € 220 .

Geralmente começam na faixa de . Atrás dos gols / setor inferior (Fondo Bajo): Costumam ser anunciados a partir de € 235 a € 255 .

Costumam ser anunciados a partir de . Laterais do campo / setor superior e assentos preferenciais (Preferencia / Tribuna Alta): Variam entre € 270 e € 350 .

Variam entre . Laterais do campo / setor inferior e categorias inferiores mais valorizadas (Tribuna / Preferencia Baja): frequentemente começam na faixa de € 420 a mais de € 450.

Málaga x Athletic Bilbao pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Málaga e Athletic Bilbao

O Málaga não venceu nenhuma das últimas cinco partidas em todas as competições, com dois empates e três derrotas, em uma campanha de 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Seu jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Deportivo Alavés. Nessa sequência de cinco partidas, a equipe sofreu 11 gols e marcou apenas seis. A derrota por 5 a 2 para a Real Sociedad foi o pior momento da série, e as derrotas consecutivas em casa para Getafe e Villarreal, no início desse período, evidenciam o tamanho do desafio de Juan Funes.

Os últimos cinco jogos do Athletic Bilbao contam uma história diferente: a equipe visitante somou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A vitória por 4 a 0 sobre o Getafe foi sua atuação mais convincente. O time também empatou sem gols com o Valencia e venceu o Deportivo Alavés fora de casa. Sua única derrota nessa sequência foi para o Levante, em uma partida na qual sofreu três gols. O Bilbao não sofreu gols em duas das cinco partidas e marcou seis no total.

Málaga x Athletic Bilbao: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em fevereiro de 2018, quando o Athletic Bilbao venceu o Málaga por 2 a 1 em uma partida da LaLiga em San Mamés. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados nos dados, o Bilbao venceu três vezes, o Málaga venceu uma, e houve um empate. As equipes empataram por 3 a 3 em La Rosaleda em setembro de 2017, no confronto com mais gols entre elas na história recente.