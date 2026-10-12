O Mainz 05 recebe o Werder Bremen no sábado, 24 de outubro de 2026, na MEWA Arena, em Mainz.
No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em março de 2026, o Mainz venceu por 2 a 0 fora de casa, no Estádio Weser, com gols de Paul Nebel e Lee Jae-sung. Apesar dessa derrota recente, o Werder Bremen leva vantagem nos confrontos diretos: venceu quatro dos últimos seis jogos oficiais entre as equipes.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Mainz 05 x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Mainz 05 e Werder Bremen pela Bundesliga?
Mainz 05 e Werder Bremen se enfrentam na MEWA Arena, em Mainz, no sábado, 24 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Mainz 05 x Werder Bremen pela Bundesliga?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para o jogo entre Mainz 05 e Werder Bremen pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Bilheteria oficial do Mainz 05: A principal e mais segura forma de comprar ingressos para a torcida mandante é pelo portal oficial de vendas online do 1. FSV Mainz 05. Em geral, os ingressos são disponibilizados primeiro aos sócios do clube, antes da abertura das vendas ao público.
- Cota oficial do Werder Bremen para visitantes: Para os torcedores da equipe visitante, os ingressos para o setor visitante são disponibilizados pelo portal oficial de vendas do SV Werder Bremen, geralmente com prioridade para sócios do clube e torcidas organizadas.
- Bilheterias da MEWA Arena: Se os ingressos não se esgotarem antecipadamente, os restantes poderão ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio, em Mainz, no dia do jogo.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas de venda direta se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Mainz 05 x Werder Bremen pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para o jogo entre Mainz 05 e Werder Bremen na MEWA Arena variam conforme a compra seja feita pelo preço oficial do clube ou por plataformas de revenda.
1. Preços oficiais (portal do clube)
- Arquibancada em pé (Stehplatz): € 14 a € 22
- Categorias de assentos comuns: € 27 a € 55
- Categoria 1 e assentos centrais privilegiados: € 58 a € 76
- Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a mais de € 300
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos de revenda mais baratos: € 45 a € 60
- Assentos de preço intermediário e com vista para o meio-campo: € 75 a € 160
- Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: € 250 a mais de € 1.000
Mainz 05 x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Mainz 05 e Werder Bremen
O Mainz chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, período em que marcou 18 gols e sofreu sete. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 4 a 3 fora de casa sobre o Borussia Mönchengladbach, pela Bundesliga. O resultado mais expressivo desse período foi a vitória por 9 a 0 sobre o VfB Krieschow, pela Copa da Alemanha. A única derrota foi para o Eintracht Frankfurt, por 3 a 1, fora de casa.
O Werder Bremen soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, com dez gols marcados e nove sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Augsburg, pela Bundesliga, após um empate por 1 a 1 com o FC Köln. O pior resultado da sequência foi a derrota por 4 a 1 para o Freiburg, fora de casa, no fim de semana de abertura da Bundesliga.
Mainz 05 x Werder Bremen: histórico recente dos confrontos diretos
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 15 de março de 2026, pela Bundesliga, quando o Mainz venceu o Werder Bremen por 2 a 0 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Werder Bremen venceu três vezes, contra uma vitória do Mainz e um empate. A vitória do Mainz no encontro mais recente, porém, mostra que o clube é capaz de mudar essa tendência. Os cinco jogos tiveram, juntos, 11 gols.