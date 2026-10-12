O Mainz 05 recebe o Werder Bremen no sábado, 24 de outubro de 2026, na MEWA Arena, em Mainz.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em março de 2026, o Mainz venceu por 2 a 0 fora de casa, no Estádio Weser, com gols de Paul Nebel e Lee Jae-sung. Apesar dessa derrota recente, o Werder Bremen leva vantagem nos confrontos diretos: venceu quatro dos últimos seis jogos oficiais entre as equipes.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Mainz 05 x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Mainz 05 e Werder Bremen pela Bundesliga?

Mainz 05 e Werder Bremen se enfrentam na MEWA Arena, em Mainz, no sábado, 24 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 7 24 de out. de 2026 - 09:30 MEWA Arena

Como comprar ingressos para Mainz 05 x Werder Bremen pela Bundesliga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o jogo entre Mainz 05 e Werder Bremen pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do Mainz 05: A principal e mais segura forma de comprar ingressos para a torcida mandante é pelo portal oficial de vendas online do 1. FSV Mainz 05. Em geral, os ingressos são disponibilizados primeiro aos sócios do clube, antes da abertura das vendas ao público.

Cota oficial do Werder Bremen para visitantes: Para os torcedores da equipe visitante, os ingressos para o setor visitante são disponibilizados pelo portal oficial de vendas do SV Werder Bremen, geralmente com prioridade para sócios do clube e torcidas organizadas.

Bilheterias da MEWA Arena: Se os ingressos não se esgotarem antecipadamente, os restantes poderão ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio, em Mainz, no dia do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas de venda direta se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Mainz 05 x Werder Bremen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Mainz 05 e Werder Bremen na MEWA Arena variam conforme a compra seja feita pelo preço oficial do clube ou por plataformas de revenda.

1. Preços oficiais (portal do clube)

Arquibancada em pé (Stehplatz): € 14 a € 22

Categorias de assentos comuns: € 27 a € 55

Categoria 1 e assentos centrais privilegiados: € 58 a € 76

Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a mais de € 300

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos de revenda mais baratos: € 45 a € 60

Assentos de preço intermediário e com vista para o meio-campo: € 75 a € 160

Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: € 250 a mais de € 1.000

Mainz 05 x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Mainz 05 e Werder Bremen

O Mainz chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, período em que marcou 18 gols e sofreu sete. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 4 a 3 fora de casa sobre o Borussia Mönchengladbach, pela Bundesliga. O resultado mais expressivo desse período foi a vitória por 9 a 0 sobre o VfB Krieschow, pela Copa da Alemanha. A única derrota foi para o Eintracht Frankfurt, por 3 a 1, fora de casa.

O Werder Bremen soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, com dez gols marcados e nove sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Augsburg, pela Bundesliga, após um empate por 1 a 1 com o FC Köln. O pior resultado da sequência foi a derrota por 4 a 1 para o Freiburg, fora de casa, no fim de semana de abertura da Bundesliga.

Mainz 05 x Werder Bremen: histórico recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 15 de março de 2026, pela Bundesliga, quando o Mainz venceu o Werder Bremen por 2 a 0 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Werder Bremen venceu três vezes, contra uma vitória do Mainz e um empate. A vitória do Mainz no encontro mais recente, porém, mostra que o clube é capaz de mudar essa tendência. Os cinco jogos tiveram, juntos, 11 gols.