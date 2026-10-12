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Como comprar ingressos para Mainz 05 x Werder Bremen: preços da Bundesliga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Mainz 05 enfrenta o Werder Bremen pela Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Mainz 05 recebe o Werder Bremen no sábado, 24 de outubro de 2026, na MEWA Arena, em Mainz.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em março de 2026, o Mainz venceu por 2 a 0 fora de casa, no Estádio Weser, com gols de Paul Nebel e Lee Jae-sung. Apesar dessa derrota recente, o Werder Bremen leva vantagem nos confrontos diretos: venceu quatro dos últimos seis jogos oficiais entre as equipes.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Mainz 05 x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Mainz 05 e Werder Bremen pela Bundesliga?

Mainz 05 e Werder Bremen se enfrentam na MEWA Arena, em Mainz, no sábado, 24 de outubro de 2026.

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Bundesliga - Rodada 7
MEWA Arena

Como comprar ingressos para Mainz 05 x Werder Bremen pela Bundesliga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o jogo entre Mainz 05 e Werder Bremen pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Bilheteria oficial do Mainz 05: A principal e mais segura forma de comprar ingressos para a torcida mandante é pelo portal oficial de vendas online do 1. FSV Mainz 05. Em geral, os ingressos são disponibilizados primeiro aos sócios do clube, antes da abertura das vendas ao público.
  • Cota oficial do Werder Bremen para visitantes: Para os torcedores da equipe visitante, os ingressos para o setor visitante são disponibilizados pelo portal oficial de vendas do SV Werder Bremen, geralmente com prioridade para sócios do clube e torcidas organizadas.
  • Bilheterias da MEWA Arena: Se os ingressos não se esgotarem antecipadamente, os restantes poderão ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio, em Mainz, no dia do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas de venda direta se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Mainz 05 x Werder Bremen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Mainz 05 e Werder Bremen na MEWA Arena variam conforme a compra seja feita pelo preço oficial do clube ou por plataformas de revenda.

1. Preços oficiais (portal do clube)

  • Arquibancada em pé (Stehplatz): € 14 a € 22
  • Categorias de assentos comuns: € 27 a € 55
  • Categoria 1 e assentos centrais privilegiados: € 58 a € 76
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a mais de € 300

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos de revenda mais baratos: € 45 a € 60
  • Assentos de preço intermediário e com vista para o meio-campo: € 75 a € 160
  • Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: € 250 a mais de € 1.000

Mainz 05 x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Mainz 05 e Werder Bremen

O Mainz chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, período em que marcou 18 gols e sofreu sete. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 4 a 3 fora de casa sobre o Borussia Mönchengladbach, pela Bundesliga. O resultado mais expressivo desse período foi a vitória por 9 a 0 sobre o VfB Krieschow, pela Copa da Alemanha. A única derrota foi para o Eintracht Frankfurt, por 3 a 1, fora de casa.

O Werder Bremen soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, com dez gols marcados e nove sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Augsburg, pela Bundesliga, após um empate por 1 a 1 com o FC Köln. O pior resultado da sequência foi a derrota por 4 a 1 para o Freiburg, fora de casa, no fim de semana de abertura da Bundesliga.

M05

M05 - Sequência

HSV
V0-5
SGE
D1-3
BMG
V3-4
WMA
V0-3
B04
D3-4
Gol marcado (sofrido)
16/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SVW

SVW - Sequência

SCF
D4-1
RBL
V3-1
KOE
E1-1
FCA
V3-2
BVB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Mainz 05 x Werder Bremen: histórico recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 15 de março de 2026, pela Bundesliga, quando o Mainz venceu o Werder Bremen por 2 a 0 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Werder Bremen venceu três vezes, contra uma vitória do Mainz e um empate. A vitória do Mainz no encontro mais recente, porém, mostra que o clube é capaz de mudar essa tendência. Os cinco jogos tiveram, juntos, 11 gols.

Confrontos

MainzEmpateWerder Bremen
1
1
3
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Mainz badge
Mainz
M05
2
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Mainz badge
Mainz
M05
0
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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