O Mainz 05 recebe o Freiburg no domingo, 13 de dezembro de 2026, na MEWA Arena, em Mainz.

Na temporada passada, o Freiburg venceu os dois confrontos pela liga com tranquilidade: goleou o Mainz, que jogou com dez atletas, por 4 a 0 no Europa-Park-Stadion em novembro de 2025 e depois conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 na MEWA ARENA em abril de 2026, graças a um gol de Lucas Höler. O Mainz não vence esse confronto desde fevereiro de 2023, o que torna o fator casa na MEWA ARENA crucial para tentar encerrar o jejum de vitórias que já dura vários anos.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Mainz 05 x Freiburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Mainz 05 x Freiburg pela Bundesliga?

Mainz 05 x Freiburg será disputado na MEWA Arena, em Mainz, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 13 13 de dez. de 2026 - 09:30 MEWA Arena

Como comprar ingressos para Mainz 05 x Freiburg pela Bundesliga?

Estas são as opções para comprar ingressos para Mainz 05 x Freiburg pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar os sites oficiais do 1. FSV Mainz 05 e do SC Freiburg. Em geral, a venda começa com uma pré-venda prioritária para sócios dos clubes, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público geral. O Mainz vende diretamente os ingressos para seus jogos na MEWA ARENA por meio de sua loja online, enquanto os parceiros e canais oficiais de venda do Freiburg oferecem ingressos aos torcedores visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Mainz 05 x Freiburg pela Bundesliga?

Confira os preços estimados dos ingressos para Mainz 05 x Freiburg pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para assistir em pé (Stehplatz / setor da torcida): Custam aproximadamente de € 15 a € 20 .

Custam aproximadamente de . Assentos da categoria 5 (cantos superiores / setores altos): Custam cerca de € 33 a € 39 .

Custam cerca de . Assentos da categoria 4 (centro da arquibancada superior / vista lateral): Custam cerca de € 39 a € 47 .

Custam cerca de . Assentos da categoria 3 (setores inferiores / intermediários e cantos): Custam cerca de € 43 a € 54 .

Custam cerca de . Assentos da categoria 1 e premium (centro dos setores inferiores / arquibancadas principais): Custam de € 60 a € 85 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos para assistir em pé / assentos mais baratos na revenda: Em geral, partem de cerca de € 45 a € 75 .

Em geral, partem de cerca de . Assentos das categorias 2 e 3 na revenda (vista de setores superiores e laterais): Frequentemente custam de € 80 a € 150 .

Frequentemente custam de . Assentos da categoria 1 e lugares privilegiados nas laterais na revenda: Costumam custar de € 180 a € 300 ou mais .

Costumam custar de . Pacotes VIP e de hospitalidade premium na revenda: Podem custar de € 350 a € 700 ou mais.

Mainz 05 x Freiburg pela Bundesliga: Tudo o que você precisa saber

Momento de Mainz 05 e Freiburg

O Mainz perdeu quatro de seus últimos cinco jogos oficiais. Seu único resultado positivo foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Schalke 04, fora de casa, pela Bundesliga. Na partida mais recente, perdeu em casa para o Bayern de Munique por 2 a 1. Também foi derrotado pelo Elversberg por 4 a 1, fora de casa, e caiu na copa diante do Bochum após perder por 2 a 0. Nesses cinco jogos, o Mainz marcou oito gols e sofreu 10.

O Freiburg venceu quatro de seus últimos cinco jogos. Na partida mais recente, derrotou o Union Berlin por 2 a 0 pela Bundesliga. Também venceu o Trabzonspor por 1 a 0, fora de casa, pela Conference League. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 1 para o Bayern de Munique. O Freiburg marcou oito gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

Mainz 05 x Freiburg: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 12 de abril de 2026, quando o Freiburg venceu por 1 a 0 na MEWA Arena, em partida da Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Freiburg venceu três, houve um empate e mais uma vitória do Freiburg, enquanto o Mainz não ganhou nenhum dos jogos registrados. O Freiburg também venceu em casa por 4 a 0 em novembro de 2025, e as equipes empataram por 2 a 2 em Mainz em março de 2025.