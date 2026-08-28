Como comprar ingressos para Mainz 05 x Eintracht Frankfurt: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Mainz 05 enfrenta o Eintracht Frankfurt no sábado, 12 de setembro de 2026, na MEWA Arena, em Mainz.

Os dois clubes chegam para a partida tentando ganhar embalo logo no início, com o Eintracht Frankfurt buscando defender suas aspirações europeias, enquanto o Mainz 05 tenta consolidar uma forte presença na metade de cima da tabela. O retrospecto geral entre eles segue extremamente equilibrado, com o Frankfurt tendo uma ligeira vantagem de 12 vitórias contra 11 do Mainz, além de 9 empates.

Deixe a GOAL dar a você tudo o que precisa saber sobre como garantir ingressos para Mainz 05 x Eintracht Frankfurt, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Mainz 05 x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Mainz 05 x Eintracht Frankfurt começa na MEWA Arena, em Mainz, com a partida fazendo parte da rodada de abertura da Bundesliga 2026/27.

Bundesliga - Rodada 3 12 de set. de 2026 - 09:30 MEWA Arena

Como comprar ingressos para Mainz 05 x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Compre ingressos para a partida Mainz 05 x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga, em 12 de setembro de 2026, por meio destas principais opções:

Loja oficial de ingressos do clube: A forma mais segura e direta é por meio da loja oficial online de ingressos do Mainz 05 (mainz05.de), já que o Mainz recebe a partida na MEWA Arena. Normalmente, os ingressos são colocados à venda primeiro para os sócios do clube antes de serem disponibilizados ao público em geral.

Plataforma oficial de revenda do Mainz 05: O Mainz 05 opera uma troca oficial de ingressos (Ticketbörse) em seu site, onde os detentores de carnê de temporada revendem seus assentos com segurança pelo valor de face para partidas individuais.

Setor visitante do Eintracht Frankfurt: Se você torce pelo Eintracht Frankfurt, os ingressos para o setor visitante são distribuídos diretamente pelo site oficial do clube e pelo portal de sócios do Eintracht Frankfurt.

Quanto custam os ingressos para Mainz 05 x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Os preços oficiais de face dos ingressos para Mainz 05 x Eintracht Frankfurt na MEWA Arena variam de aproximadamente £12 a £65, dependendo da categoria e da área de assento:

Arquibancada em pé (Stehplatz): ~£12 a £19 (€14 a €22)

Assentos de categoria padrão: ~£23 a £47 (€27 a €55)

Categoria 1 e assentos centrais premium: ~£50 a £65 (€58 a €76)

Se comprar por mercados secundários de ingressos ou agregadores de revenda como a StubHub, devido à alta demanda pelo dérbi, espere tarifas dinâmicas de mercado secundário:

Assentos de revenda de entrada: ~£43 a £55

Assentos médios e visão do meio-campo: ~£70 a £150

Pacotes VIP e hospitalidade: £170+

Mainz 05 x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Mainz 05 e Eintracht Frankfurt

O Mainz 05 chega para este jogo com cinco vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 9 a 0 sobre o VfB Krieschow na DFB-Pokal, enquanto também venceu o AFC Bournemouth por 2 a 1 e o Paris FC por 4 a 0 na pré-temporada. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 3 a 3 com a Udinese. O Mainz marcou 19 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas quatro, um retrospecto que reflete uma unidade ofensiva coesa e produtiva.

O retrospecto do Eintracht Frankfurt nos últimos cinco jogos mostra quatro vitórias e uma derrota. Sua estreia na DFB-Pokal contra o SC St. Toenis terminou em 11 a 0, e o time também venceu o FSV Frankfurt por 5 a 1 e o Hull City por 2 a 0 na pré-temporada. A mancha significativa nessa sequência foi a derrota por 7 a 0 para o Brentford, resultado que dominou a narrativa de verão do clube. O Frankfurt marcou 19 gols nessas cinco partidas, mas sofreu 12, com a derrota para o Brentford sendo responsável pela maior parte desse total defensivo.

Mainz 05 x Eintracht Frankfurt: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 22 de março de 2026, quando o Mainz 05 venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1 na MEWA Arena, pela Bundesliga. Antes disso, o Frankfurt venceu por 1 a 0 em casa, em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o Mainz tem duas vitórias, contra duas do Frankfurt, além de um empate, e os times dividiram os pontos em partidas muito equilibradas ao longo do período.