O Mainz 05 recebe o Bayern de Munique no sábado, 7 de novembro de 2026, na MEWA Arena, em Mainz.
O encontro mais recente entre as equipes, em abril de 2026, foi emocionante: o Bayern de Munique venceu por 4 a 3 fora de casa, em Mainz. Nos últimos confrontos diretos, os jogos entre os dois times costumam ter muitos gols, com média bem superior a três por partida.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Mainz 05 x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Mainz 05 x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Mainz 05 x Bayern de Munique começa no sábado, 7 de novembro de 2026, na MEWA Arena, em Mainz.
Como comprar ingressos para Mainz 05 x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre 1. FSV Mainz 05 e FC Bayern Munich na MEWA Arena, há algumas opções habituais:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos: A forma mais direta de comprar pelo preço original é pelos sites oficiais do 1. FSV Mainz 05 ou do FC Bayern Munich. Normalmente, os ingressos passam primeiro por uma fase de pré-venda exclusiva para sócios, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos estiverem totalmente esgotados nos canais oficiais dos clubes, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Mainz 05 x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Mainz 05 e Bayern de Munique, considerando os canais oficiais e o mercado de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns / assentos convencionais: Geralmente custam de € 20 a € 80, dependendo do setor, da arquibancada (como as arquibancadas Principal, Leste, Oeste ou Sul) e da categoria do adversário.
- Setores para assistir em pé (arquibancadas): Normalmente custam cerca de € 15 a € 20 para sócios dos clubes durante a fase inicial da venda primária.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente partem de € 200 a mais de € 400 quando comprados diretamente por meio das opções de hospitalidade do clube, sujeitos à disponibilidade.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda:
- Setores para assistir em pé / opções econômicas: Partem de cerca de € 100 a € 200, dependendo da demanda.
- Categorias de assentos convencionais (categorias 1 a 3): Custam de € 200 a mais de € 600.
- Assentos premium e nas laterais do campo (Westtribüne / Osttribüne): Frequentemente são anunciados por valores entre € 600 e mais de € 1.500.
- Ingressos VIP com hospitalidade: Pacotes de revenda e hospitalidade de alto padrão podem custar de € 1.100 a mais de € 2.300.
Mainz 05 x Bayern de Munique pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Mainz 05 x Bayern de Munique: momento das equipes
O Mainz chega a este jogo com três vitórias nas últimas cinco partidas, embora essa sequência inclua uma derrota por 3 a 1 em casa para o Eintracht Frankfurt e um empate sem gols com o Paderborn. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Waldhof Mannheim em um amistoso, enquanto seu melhor resultado em uma partida oficial nesse período foi a vitória por 5 a 0 fora de casa sobre o Hamburger SV. Nos cinco jogos, a equipe de Fischer marcou 12 gols e sofreu sete.
Os últimos cinco jogos do Bayern contam outra história. A equipe de Kompany venceu quatro e empatou um, marcando 17 gols e não sofrendo nenhum nas vitórias. A goleada por 7 a 0 sobre o Union Berlin é o resultado de maior destaque, e a vitória por 5 a 0 sobre o Bodø/Glimt na Champions League reforça que o time vem produzindo tanto no ataque quanto na defesa. Os únicos pontos perdidos vieram no empate por 0 a 0 com o Schalke.
Mainz 05 x Bayern de Munique: retrospecto recente dos confrontos diretos
O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Bayern por 4 a 3 na MEWA Arena, em abril de 2026, resultado que refletiu o equilíbrio que esse confronto passou a ter. Nos últimos cinco duelos, o Bayern venceu três vezes, contra uma vitória do Mainz e um empate. O Mainz, porém, venceu por 2 a 1 em casa em dezembro de 2024 e empatou por 2 a 2 com o Bayern na Allianz Arena na temporada seguinte. O Bayern marcou 15 gols e sofreu oito nesses cinco jogos.