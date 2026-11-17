O Lyon recebe o Union Saint-Gilloise na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

Olympique Lyonnais e Royale Union Saint-Gilloise nunca se enfrentaram em uma partida oficial. Assim, este confronto pela Liga Europa da Uefa será o primeiro entre os clubes em competições europeias. Ambos veem a partida, marcada para o fim do ano, como uma etapa importante para garantir a classificação automática ou uma posição favorável no chaveamento da fase eliminatória.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lyon x Union Saint-Gilloise, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Lyon x Union Saint-Gilloise pela Liga Europa?

Lyon x Union Saint-Gilloise será disputado no Groupama Stadium, em Lyon, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 15:00 Groupama Stadium

Como comprar ingressos para Lyon x Union Saint-Gilloise pela Liga Europa?

Estas são as opções de compra de ingressos para o confronto entre Lyon e Union Saint-Gilloise pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais do clube (Olympique Lyonnais): Comprar diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do Lyon é a opção mais confiável e segura.

Comprar diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do Lyon é a opção mais confiável e segura. Setor visitante do Union Saint-Gilloise: Torcedores visitantes que desejam ficar no setor reservado a eles devem consultar diretamente o portal oficial de ingressos do Royale Union Saint-Gilloise para saber as regras de distribuição, as exigências relativas a comprovantes de viagem e os detalhes da retirada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Liga Europa quando as entradas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lyon x Union Saint-Gilloise pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para Lyon x Union Saint-Gilloise pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores de torcedores e de escanteio: A partir de € 15 a € 25 .

A partir de . Setores intermediários padrão e laterais: De € 26 a € 65 .

De . Ingressos comuns para setores premium: Entre € 76 e € 120+ .

Entre . VIP e hospitalidade: De € 150 a € 300+.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda primária dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como https://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https://www.ticombo.com/en/sports-tickets/football-tickets/olympique-lyonnais-vs-royale-union-saint-gilloise-europa-league-3001748640/537c1a63-eba3-4256-9634-515cefad8b36?quantity=2 anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:

Arquibancada superior / revenda geral: A partir de cerca de € 35 a € 55 .

A partir de cerca de . Revenda para setores intermediários e laterais: Geralmente entre € 70 e € 150 .

Geralmente entre . Revenda para lugares premium e centrais: De € 160 a € 250+.

Lyon x Union Saint-Gilloise pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Momento de Lyon e Union Saint-Gilloise

O Lyon soma uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Brest pela Ligue 1. Nesse período, também foi derrotado por 3 a 0 pelo Hoffenheim na Liga Europa. O único resultado positivo foi a vitória por 2 a 0 sobre o Angers pelo campeonato nacional. O Lyon marcou cinco gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

O Union Saint-Gilloise venceu seus últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, bateu o Genk por 1 a 0 pela Primeira Divisão A da Bélgica. Antes disso, venceu o Celta de Vigo fora de casa por 2 a 1 pela Liga Europa. A vitória por 4 a 0 sobre o Hapoel Beer Sheva foi o destaque da sequência. O Union marcou 13 gols e sofreu apenas três nesses cinco jogos.

Lyon x Union Saint-Gilloise: retrospecto recente

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Lyon e Union Saint-Gilloise para esta partida.