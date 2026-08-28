Lyon enfrenta o Rennes no sábado, 19 de setembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.
No encontro mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Lyon conquistou uma vitória por 4 a 2 em casa sobre o Rennes. O Stade Rennais tentará dar o troco fora de casa e retomar a vantagem moral em um duelo que historicamente tem sido uma rivalidade bastante competitiva.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lyon x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Lyon x Rennes pela Ligue 1?
Lyon x Rennes acontece no Groupama Stadium, em Lyon, com o início da partida programado conforme confirmado nos detalhes do jogo abaixo.
Como comprar ingressos para Lyon x Rennes pela Ligue 1?
Você pode comprar ingressos para a partida Lyon x Rennes pela Ligue 1 por meio de várias opções principais:
- Portal oficial de ingressos do Olympique Lyonnais: A forma mais segura de comprar ingressos pelo valor de face é diretamente no site oficial de ingressos do OL (billetterie.olvallee.fr ou ol.fr).
- Bilheteria do Groupama Stadium: Você pode comprar ingressos pessoalmente nos guichês do Groupama Stadium em Décines-Charpieu, Lyon, em dias sem jogo ou antes do pontapé inicial, se ainda houver lugares disponíveis.
- Parceiros oficiais de viagens e hospitalidade: Parceiros autorizados de viagens esportivas, como a P1 Travel, oferecem ingressos oficiais para o dia do jogo, além de pacotes VIP de hospitalidade.
- Mercados secundários de ingressos: Plataformas agregadoras de ingressos, como a Ticombo, listam ingressos de admissão geral e VIP do mercado secundário vendidos por revendedores.
Quanto custam os ingressos para Lyon x Rennes pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida Lyon x Stade Rennais pela Ligue 1 no Groupama Stadium no sábado, 19 de setembro de 2026, variam de acordo com a categoria do assento e onde você os compra:
- Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos de admissão geral vendidos diretamente pelo Olympique Lyonnais variam de aproximadamente € 15 a € 30 para lugares padrão atrás do gol ou nos setores superiores. Os assentos laterais de nível intermediário geralmente variam entre € 35 e € 75.
- Revenda e mercados secundários: Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços iniciais normalmente começam em torno de € 18 a € 33 para assentos básicos. Nos mercados secundários, os lugares comuns têm média entre € 95 e € 135, dependendo da visão e da demanda.
- Pacotes de hospitalidade e VIP: As opções premium para o dia do jogo e os pacotes oficiais de hospitalidade de viagem geralmente começam em torno de € 160 a € 250+ por ingresso.
Lyon x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Lyon e Rennes
O Lyon venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Fenerbahce no jogo de volta da segunda fase classificatória da Champions League, em 26 de agosto, resultado que encerrou sua campanha europeia. Antes disso, venceu o Toulouse por 2 a 0 na Ligue 1 e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahce no jogo de ida. Seu melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre o Sparta Prague, embora também tenha perdido por 2 a 1 para o Sparta Prague em uma eliminatória anterior. O Lyon marcou sete gols e sofreu seis nesses cinco jogos.
O Rennes não venceu em suas últimas cinco partidas, com um empate e quatro derrotas. Seu resultado competitivo mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain pela Ligue 1 em 23 de agosto, em um jogo no qual abriu 2 a 0 antes de sofrer dois gols no segundo tempo. Seus amistosos de pré-temporada incluíram derrotas para Brentford (4 a 2), Sunderland (2 a 1) e Brentford Academy (2 a 1), além de um empate por 3 a 3 com o Galatasaray. O Rennes marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu 12.
Lyon x Rennes: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 3 de maio de 2026, quando o Lyon venceu o Rennes por 4 a 2 no Groupama Stadium pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lyon leva clara vantagem, com três vitórias contra duas do Rennes. O Lyon marcou 14 gols nesses encontros, contra nove do Rennes, com o duelo em Rennes em setembro de 2025 terminando em 3 a 1 para o time da casa, e uma partida anterior em agosto de 2024 também terminando a favor do Rennes, por 3 a 0.
Confrontos
Classificação de Lyon x Rennes
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
D
V
V
E
V
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
D
V
V
V
E
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
D
E
E
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
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|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
E
|12
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
D
E
V
D
E
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
V
E
D
E
D
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
V
D
E
D
E
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D