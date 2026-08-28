Lyon enfrenta o Rennes no sábado, 19 de setembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

No encontro mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Lyon conquistou uma vitória por 4 a 2 em casa sobre o Rennes. O Stade Rennais tentará dar o troco fora de casa e retomar a vantagem moral em um duelo que historicamente tem sido uma rivalidade bastante competitiva.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lyon x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Lyon x Rennes acontece no Groupama Stadium, em Lyon, com o início da partida programado conforme confirmado nos detalhes do jogo abaixo.

Campeonato Francês - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Como comprar ingressos para Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Você pode comprar ingressos para a partida Lyon x Rennes pela Ligue 1 por meio de várias opções principais:

Portal oficial de ingressos do Olympique Lyonnais: A forma mais segura de comprar ingressos pelo valor de face é diretamente no site oficial de ingressos do OL (billetterie.olvallee.fr ou ol.fr).

Bilheteria do Groupama Stadium: Você pode comprar ingressos pessoalmente nos guichês do Groupama Stadium em Décines-Charpieu, Lyon, em dias sem jogo ou antes do pontapé inicial, se ainda houver lugares disponíveis.

Parceiros oficiais de viagens e hospitalidade: Parceiros autorizados de viagens esportivas, como a P1 Travel, oferecem ingressos oficiais para o dia do jogo, além de pacotes VIP de hospitalidade.

Mercados secundários de ingressos: Plataformas agregadoras de ingressos, como a Ticombo, listam ingressos de admissão geral e VIP do mercado secundário vendidos por revendedores.

Quanto custam os ingressos para Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida Lyon x Stade Rennais pela Ligue 1 no Groupama Stadium no sábado, 19 de setembro de 2026, variam de acordo com a categoria do assento e onde você os compra:

Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos de admissão geral vendidos diretamente pelo Olympique Lyonnais variam de aproximadamente € 15 a € 30 para lugares padrão atrás do gol ou nos setores superiores. Os assentos laterais de nível intermediário geralmente variam entre € 35 e € 75 .

Revenda e mercados secundários: Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços iniciais normalmente começam em torno de € 18 a € 33 para assentos básicos. Nos mercados secundários, os lugares comuns têm média entre € 95 e € 135 , dependendo da visão e da demanda.

Pacotes de hospitalidade e VIP: As opções premium para o dia do jogo e os pacotes oficiais de hospitalidade de viagem geralmente começam em torno de € 160 a € 250+ por ingresso.

Lyon x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lyon e Rennes

O Lyon venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Fenerbahce no jogo de volta da segunda fase classificatória da Champions League, em 26 de agosto, resultado que encerrou sua campanha europeia. Antes disso, venceu o Toulouse por 2 a 0 na Ligue 1 e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahce no jogo de ida. Seu melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre o Sparta Prague, embora também tenha perdido por 2 a 1 para o Sparta Prague em uma eliminatória anterior. O Lyon marcou sete gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

O Rennes não venceu em suas últimas cinco partidas, com um empate e quatro derrotas. Seu resultado competitivo mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain pela Ligue 1 em 23 de agosto, em um jogo no qual abriu 2 a 0 antes de sofrer dois gols no segundo tempo. Seus amistosos de pré-temporada incluíram derrotas para Brentford (4 a 2), Sunderland (2 a 1) e Brentford Academy (2 a 1), além de um empate por 3 a 3 com o Galatasaray. O Rennes marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu 12.

Lyon x Rennes: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 3 de maio de 2026, quando o Lyon venceu o Rennes por 4 a 2 no Groupama Stadium pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lyon leva clara vantagem, com três vitórias contra duas do Rennes. O Lyon marcou 14 gols nesses encontros, contra nove do Rennes, com o duelo em Rennes em setembro de 2025 terminando em 3 a 1 para o time da casa, e uma partida anterior em agosto de 2024 também terminando a favor do Rennes, por 3 a 0.