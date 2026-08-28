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Como comprar ingressos para Lyon x Rennes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lyon enfrenta o Rennes na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Lyon enfrenta o Rennes no sábado, 19 de setembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

No encontro mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Lyon conquistou uma vitória por 4 a 2 em casa sobre o Rennes. O Stade Rennais tentará dar o troco fora de casa e retomar a vantagem moral em um duelo que historicamente tem sido uma rivalidade bastante competitiva.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lyon x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Lyon x Rennes acontece no Groupama Stadium, em Lyon, com o início da partida programado conforme confirmado nos detalhes do jogo abaixo.

crest
Campeonato Francês - Rodada 5
Groupama Stadium

Como comprar ingressos para Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Você pode comprar ingressos para a partida Lyon x Rennes pela Ligue 1 por meio de várias opções principais:

  • Portal oficial de ingressos do Olympique Lyonnais: A forma mais segura de comprar ingressos pelo valor de face é diretamente no site oficial de ingressos do OL (billetterie.olvallee.fr ou ol.fr).  
  • Bilheteria do Groupama Stadium: Você pode comprar ingressos pessoalmente nos guichês do Groupama Stadium em Décines-Charpieu, Lyon, em dias sem jogo ou antes do pontapé inicial, se ainda houver lugares disponíveis.  
  • Parceiros oficiais de viagens e hospitalidade: Parceiros autorizados de viagens esportivas, como a P1 Travel, oferecem ingressos oficiais para o dia do jogo, além de pacotes VIP de hospitalidade.
  • Mercados secundários de ingressos: Plataformas agregadoras de ingressos, como a Ticombo, listam ingressos de admissão geral e VIP do mercado secundário vendidos por revendedores.  

Quanto custam os ingressos para Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida Lyon x Stade Rennais pela Ligue 1 no Groupama Stadium no sábado, 19 de setembro de 2026, variam de acordo com a categoria do assento e onde você os compra:

  • Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos de admissão geral vendidos diretamente pelo Olympique Lyonnais variam de aproximadamente € 15 a € 30 para lugares padrão atrás do gol ou nos setores superiores. Os assentos laterais de nível intermediário geralmente variam entre € 35 e € 75.
  • Revenda e mercados secundários: Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços iniciais normalmente começam em torno de € 18 a € 33 para assentos básicos. Nos mercados secundários, os lugares comuns têm média entre € 95 e € 135, dependendo da visão e da demanda.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: As opções premium para o dia do jogo e os pacotes oficiais de hospitalidade de viagem geralmente começam em torno de € 160 a € 250+ por ingresso.

Lyon x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lyon e Rennes

O Lyon venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Fenerbahce no jogo de volta da segunda fase classificatória da Champions League, em 26 de agosto, resultado que encerrou sua campanha europeia. Antes disso, venceu o Toulouse por 2 a 0 na Ligue 1 e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahce no jogo de ida. Seu melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre o Sparta Prague, embora também tenha perdido por 2 a 1 para o Sparta Prague em uma eliminatória anterior. O Lyon marcou sete gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

O Rennes não venceu em suas últimas cinco partidas, com um empate e quatro derrotas. Seu resultado competitivo mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain pela Ligue 1 em 23 de agosto, em um jogo no qual abriu 2 a 0 antes de sofrer dois gols no segundo tempo. Seus amistosos de pré-temporada incluíram derrotas para Brentford (4 a 2), Sunderland (2 a 1) e Brentford Academy (2 a 1), além de um empate por 3 a 3 com o Galatasaray. O Rennes marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu 12.

OL

OL - Sequência

FB
D1-2
LEH
E1-1
AJA
V3-1
PAR
E0-0
AND
V1-2
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
REN

REN - Sequência

PSG
E2-2
LEM
V3-2
SCO
V1-2
OM
V1-0
SGR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lyon x Rennes: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 3 de maio de 2026, quando o Lyon venceu o Rennes por 4 a 2 no Groupama Stadium pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lyon leva clara vantagem, com três vitórias contra duas do Rennes. O Lyon marcou 14 gols nesses encontros, contra nove do Rennes, com o duelo em Rennes em setembro de 2025 terminando em 3 a 1 para o time da casa, e uma partida anterior em agosto de 2024 também terminando a favor do Rennes, por 3 a 0.

Confrontos

LyonEmpateRennes
2
0
3
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
2
FJ
Campeonato Francês
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
1
FJ
Campeonato Francês
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
0
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
2
Rennes badge
Rennes
REN
3
FJ
11Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Lyon x Rennes

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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