O Lyon recebe o Monaco no sábado, 28 de novembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

Nos confrontos recentes, o Monaco leva uma ligeira vantagem, incluindo uma vitória disputada por 2 a 1 em sua última visita ao Groupama Stadium. O Lyon deu o troco no início da temporada 2025–26, com uma convincente vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Monaco.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lyon x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lyon x Monaco pela Ligue 1?

Lyon x Monaco acontece no sábado, 28 de novembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

Campeonato Francês - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Como comprar ingressos para Lyon x Monaco pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo confronto entre Lyon e Monaco pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Olympique Lyonnais ou por seu portal de ingressos quando começarem as vendas ao público geral ou os períodos exclusivos para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lyon x Monaco pela Ligue 1?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo confronto entre Lyon e Monaco pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Lugares de categoria padrão: Os preços começam em torno de € 25 a € 35 nos setores superiores ou de canto do Groupama Stadium.

Os preços começam em torno de nos setores superiores ou de canto do Groupama Stadium. Lugares em setores intermediários e laterais: Geralmente custam entre € 45 e € 90 , dependendo da localização exata do setor.

Geralmente custam entre , dependendo da localização exata do setor. Pacotes VIP: Geralmente custam de € 150 a mais de € 300 por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores superiores e mais econômicos: Os preços começam em torno de € 35 a € 45 .

Os preços começam em torno de . Setores laterais e neutros: Geralmente custam entre € 50 e € 100 .

Geralmente custam entre . Setores inferiores e premium: Custam de € 120 a € 180 ou mais, dependendo da demanda.

Lyon x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lyon e Monaco

O Lyon soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 0 para o Hoffenheim pela Liga Europa, embora antes tivesse vencido o Nice por 2 a 1 na Ligue 1. Anteriormente, o Lyon derrotou o Crystal Palace por 3 a 2 em competição europeia e o Rennes por 4 a 0 no campeonato. A equipe de Fonseca marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O Monaco soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Lille pela Ligue 1, depois de uma vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg pela Conference League. O único revés nessa sequência foi uma derrota por 1 a 0 para o Lorient no campeonato nacional. A equipe de Filipe Luis marcou sete gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Lyon x Monaco: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em março de 2026, quando o Monaco venceu por 2 a 1 no Groupama Stadium pela Ligue 1. Antes disso, o Monaco venceu por 3 a 1 quando o Lyon visitou o Principado, em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Monaco leva vantagem, com três vitórias contra duas do Lyon, embora o Lyon tenha conquistado uma vitória por 3 a 2 em casa em abril de 2024.