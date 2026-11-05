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Como comprar ingressos para Lyon x Monaco: preços para o jogo da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Lyon enfrenta o Monaco pelo Campeonato Francês. Veja como garantir seus ingressos.

O Lyon recebe o Monaco no sábado, 28 de novembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

Nos confrontos recentes, o Monaco leva uma ligeira vantagem, incluindo uma vitória disputada por 2 a 1 em sua última visita ao Groupama Stadium. O Lyon deu o troco no início da temporada 2025–26, com uma convincente vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Monaco.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lyon x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lyon x Monaco pela Ligue 1?

Lyon x Monaco acontece no sábado, 28 de novembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

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Campeonato Francês - Rodada 12
Groupama Stadium

Como comprar ingressos para Lyon x Monaco pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo confronto entre Lyon e Monaco pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do clube: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Olympique Lyonnais ou por seu portal de ingressos quando começarem as vendas ao público geral ou os períodos exclusivos para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lyon x Monaco pela Ligue 1?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo confronto entre Lyon e Monaco pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

  • Lugares de categoria padrão: Os preços começam em torno de € 25 a € 35 nos setores superiores ou de canto do Groupama Stadium.
  • Lugares em setores intermediários e laterais: Geralmente custam entre € 45 e € 90, dependendo da localização exata do setor.
  • Pacotes VIP: Geralmente custam de € 150 a mais de € 300 por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setores superiores e mais econômicos: Os preços começam em torno de € 35 a € 45.
  • Setores laterais e neutros: Geralmente custam entre € 50 e € 100.
  • Setores inferiores e premium: Custam de € 120 a € 180 ou mais, dependendo da demanda.

Lyon x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lyon e Monaco

O Lyon soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 0 para o Hoffenheim pela Liga Europa, embora antes tivesse vencido o Nice por 2 a 1 na Ligue 1. Anteriormente, o Lyon derrotou o Crystal Palace por 3 a 2 em competição europeia e o Rennes por 4 a 0 no campeonato. A equipe de Fonseca marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O Monaco soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Lille pela Ligue 1, depois de uma vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg pela Conference League. O único revés nessa sequência foi uma derrota por 1 a 0 para o Lorient no campeonato nacional. A equipe de Filipe Luis marcou sete gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

OL

OL - Sequência

CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
PSG
D2-0
SCO
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ASM

ASM - Sequência

CSS
V1-2
FCL
D1-0
SCF
V3-0
LIL
E1-1
PAR
D3-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lyon x Monaco: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em março de 2026, quando o Monaco venceu por 2 a 1 no Groupama Stadium pela Ligue 1. Antes disso, o Monaco venceu por 3 a 1 quando o Lyon visitou o Principado, em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Monaco leva vantagem, com três vitórias contra duas do Lyon, embora o Lyon tenha conquistado uma vitória por 3 a 2 em casa em abril de 2024.

Confrontos

LyonEmpateMônaco
2
0
3
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
1
Mônaco badge
Mônaco
ASM
2
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
0
Mônaco badge
Mônaco
ASM
2
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
3
Mônaco badge
Mônaco
ASM
2
FJ
7Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
96212110+1120
V
V
V
V
V
2
LilleLilleLIL
9531126+618
V
E
E
V
D
3
LyonLyonOL
9522157+817
V
D
V
D
V
4
Paris FCParis FCPAR
95221610+617
V
D
V
D
V
5
RennesRennesREN
95132019+116
D
V
D
V
D
6
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
95042013+715
V
V
V
V
D
7
MônacoMônacoASM
94321210+215
D
E
D
E
V
8
NiceNiceNCE
94231312+114
V
V
D
V
V
9
LensLensRCL
94141613+313
D
V
V
V
D
10
BrestBrestB29
93331612+412
V
D
E
V
D
11
LorientLorientFCL
933378-112
D
E
V
V
D
12
ToulouseToulouseTFC
92431213-110
D
E
V
E
V
13
StrasbourgStrasbourgSTR
93151719-210
V
D
D
D
D
14
AuxerreAuxerreAJA
93151323-1010
D
E
V
D
V
15
AngersAngersSCO
9225917-88
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
9225716-98
V
E
D
D
D
17
Le MansLe MansLEM
91441118-77
D
E
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
9027920-112
D
D
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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