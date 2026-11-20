O Lyon recebe o Marseille no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.
No encontro mais recente, em 1º de março de 2026, o Marseille venceu o Lyon por 3 a 2 no Stade Vélodrome, em uma partida emocionante com cinco gols. Na última vez em que recebeu o Marseille no Groupama Stadium, em agosto de 2025, o Lyon conquistou uma vitória apertada por 1 a 0, mostrando como os confrontos em seu estádio costumam ser equilibrados.
A GOAL explica tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lyon x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Lyon x Marseille pela Ligue 1?
Lyon x Marseille acontece no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.
Como comprar ingressos para Lyon x Marseille pela Ligue 1?
Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para Lyon x Marseille pela Ligue 1:
1. Canais oficiais dos clubes
- Bilheterias oficiais dos clubes: Comprar diretamente pelos canais oficiais de venda de ingressos do Olympique Lyonnais (para jogos em casa no Groupama Stadium) ou do Olympique de Marseille é a forma mais segura e confiável de garantir lugares autorizados pelo preço original.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Lyon x Marseille pela Ligue 1?
Confira as estimativas de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Lyon e Marseille pela Ligue 1:
1. Canais oficiais dos clubes
- Setores de torcida e dos cantos: Geralmente custam de € 15 a € 35.
- Setores intermediários padrão e laterais: Geralmente custam de € 40 a € 120.
- Ingressos comuns premium e hospitalidade: Os preços variam de € 150 a € 300 ou mais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:
- Revenda para arquibancadas superiores e atrás dos gols: Os preços geralmente começam em torno de € 75 a € 90.
- Revenda para setores laterais e próximos à linha lateral: Os preços costumam variar de € 120 a € 250.
- Arquibancadas inferiores e setores premium: Os preços frequentemente vão de € 280 a € 350 ou mais.
Lyon x Marseille pela Ligue 1: Tudo o que você precisa saber
Momento de Lyon e Marseille
O Lyon soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Brest pela Ligue 1, em 8 de novembro, após um empate por 1 a 1 com a Real Sociedad pela Liga Europa. Antes disso, venceu o Angers por 2 a 0 na Ligue 1 e perdeu por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain e por 3 a 0 para o Hoffenheim. Nessas cinco partidas, o Lyon marcou quatro gols e sofreu oito.
O Marseille vive boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Lens fora de casa por 2 a 1 pela Ligue 1, em 8 de novembro, e também derrotou o Bayer Leverkusen por 1 a 0 pela Liga Europa. Antes disso, venceu o Toulouse por 2 a 0 e o Le Havre por 4 a 3. A única derrota foi para o Sturm Graz. Nessas cinco partidas, o Marseille marcou oito gols e sofreu seis.
Lyon x Marseille: Histórico recente de confrontos diretos
O encontro mais recente entre as equipes foi pela Ligue 1, em 1º de março de 2026, quando o Marseille venceu o Lyon por 3 a 2 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Ligue 1, o histórico é equilibrado: o Marseille venceu três vezes, e o Lyon, duas. Essas cinco partidas tiveram 19 gols ao todo.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|+12
|23
V
V
V
V
V
|2
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|+7
|21
V
V
E
E
V
|3
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|+7
|20
V
V
D
V
D
|4
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|+8
|18
V
V
V
V
V
|5
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|+6
|17
D
V
D
V
D
|6
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|+3
|17
V
V
V
D
V
|7
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|+2
|16
E
D
E
D
E
|8
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|16
D
D
V
D
V
|9
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|+6
|15
V
V
D
E
V
|10
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|+1
|15
V
D
E
V
V
|11
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|+2
|13
D
D
V
V
V
|12
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|+1
|13
V
D
E
V
E
|13
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
D
V
D
D
D
|14
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|10
D
D
E
V
D
|15
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
E
D
E
D
D
|16
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
D
D
E
D
D
|17
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|8
D
V
E
D
D
|18
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13
|2
D
D
D
D
D