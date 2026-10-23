Como comprar ingressos para Lyon x Angers: preços para o jogo da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 5 de abril de 2026 e terminou em um disputado empate por 0 a 0 no estádio Raymond Kopa, do Angers. Antes disso, o Lyon havia emendado uma sequência de vitórias, incluindo um triunfo por 1 a 0 em setembro de 2025 e outro por 2 a 0 no Groupama Stadium em maio de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lyon x Angers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lyon x Angers pela Ligue 1?

Lyon x Angers será disputado no Groupama Stadium, em Lyon, no sábado, 31 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 15:45 Groupama Stadium

Como comprar ingressos para Lyon x Angers pela Ligue 1?

Você pode garantir ingressos para o próximo jogo entre Lyon e Angers pela Ligue 1 por diferentes canais:

1.Site oficial do clube

A opção mais direta e confiável é comprar ingressos comuns pelo portal oficial de bilheteria do Olympique Lyonnais (billetterie.ol.fr). Em geral, criar uma conta gratuita permite participar da venda geral sem precisar de uma associação paga.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Lyon x Angers pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Lyon e Angers pela Ligue 1 variam conforme o setor e o canal de compra, seja o oficial do clube ou uma plataforma de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns e arquibancadas de torcedores: Os preços começam em € 15 para ingressos básicos ou setores de torcedores.

Setores intermediários: Os ingressos para assentos comuns custam entre € 26 e € 63 .

Setores premium e hospitalidade: Os setores de categoria superior e os assentos VIP ou próximos ao banco de reservas custam de € 76 a € 81 ou mais .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos disponibilizados pelo clube nos canais oficiais estiverem esgotados, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel inferior / lateral: preços a partir de cerca de € 55 a € 85 , dependendo do setor e da disponibilidade.

Lyon x Angers pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lyon e Angers

O Lyon chega em excelente fase para esta partida, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Rennes por 4 a 0 pela Ligue 1 e, nessa sequência, também derrotou o Anderlecht fora de casa por 2 a 1 pela Liga Europa. A vitória por 3 a 1 em casa sobre o Auxerre reforça a boa fase do ataque. O Lyon marcou 11 gols e sofreu apenas três nessas cinco partidas, números que refletem tanto a produção ofensiva quanto a solidez defensiva da equipe.

O momento do Angers é mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Troyes, após uma derrota por 1 a 2 para o Rennes e um empate sem gols com o Le Havre. Antes, nessa mesma sequência, venceu o Auxerre por 3 a 1 fora de casa, mostrando que pode ter bom desempenho como visitante. Nessas cinco partidas, o Angers marcou seis gols e sofreu cinco.

Lyon x Angers: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate sem gols, em jogo da Ligue 1 disputado em Angers em abril de 2026. Antes disso, o Lyon havia vencido três partidas consecutivas contra o Angers, incluindo uma vitória por 1 a 0 em casa em setembro de 2025 e outra por 2 a 0 no Groupama Stadium em maio de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lyon venceu quatro e empatou um, enquanto o Angers ainda não conseguiu vencer nessa sequência.