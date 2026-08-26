Como comprar ingressos para Lorient x Toulouse: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lorient enfrenta o Toulouse no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.

Nos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes na Ligue 1, o duelo foi equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate. Ambos os clubes buscam ganhar embalo no início da temporada e se estabelecer mais acima na tabela da liga após campanhas com desfechos apertados nas temporadas anteriores.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lorient x Toulouse, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lorient x Toulouse pela Ligue 1?

Lorient x Toulouse acontece no Stade du Moustoir, em Lorient, com informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para este confronto.

Campeonato Francês - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Como comprar ingressos para Lorient x Toulouse pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre FC Lorient e Toulouse FC no Stade du Moustoir, você pode usar os seguintes métodos principais:

Site oficial do clube: A opção mais direta e confiável é verificar o portal oficial de ingressos no site oficial do FC Lorient. Como o Lorient é o mandante, os ingressos geralmente são disponibilizados primeiro para membros do clube e sócios-torcedores, seguidos pela venda ao público em geral, dependendo da disponibilidade.

Bilheteria do estádio: Se ainda houver ingressos disponíveis mais perto do dia do jogo, você poderá comprá-los diretamente na bilheteria do Stade du Moustoir, em Lorient.

Plataformas secundárias de revenda: Se os canais oficiais estiverem esgotados, os ingressos podem ser encontrados em marketplaces de torcedor para torcedor e em agregadores secundários de ingressos, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Lorient x Toulouse pela Ligue 1?

Os ingressos para o jogo da Ligue 1 entre FC Lorient e Toulouse FC no Stade du Moustoir geralmente variam de acordo com a categoria de assento escolhida.

Preços iniciais: Em marketplaces secundários de ingressos e plataformas de revenda, como a StubHub, os ingressos normalmente partem de cerca de € 33 a € 36 para setores padrão de entrada geral ou atrás do gol, como os virages.

Preços médios: A maior parte dos assentos padrão nas arquibancadas laterais e centrais tem valores mais altos, com preços médios de mercado em torno de € 50 a € 55 .

Assentos premium e VIP: Melhores vistas nos setores centrais principais ou pacotes de hospitalidade podem custar significativamente mais, dependendo da disponibilidade e da demanda.

Lorient x Toulouse pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lorient e Toulouse

O Lorient soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Nice na Ligue 1 em 22 de agosto, enquanto seu resultado mais pesado na sequência foi uma derrota por 4 a 1 para o Elversberg em um amistoso, em 15 de agosto. A equipe também mostrou qualidade ofensiva no início da pré-temporada, ao bater o UNFP FC por 5 a 1 e vencer o Guingamp fora de casa por 2 a 0. Ao longo dos cinco jogos, o Lorient marcou nove gols e sofreu sete.

O Toulouse tem uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco compromissos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 fora de casa para o Lyon na Ligue 1, em 22 de agosto. A equipe também perdeu por 2 a 1 para o Hamburger SV na pré-temporada, embora as vitórias sobre Al-Ain e Real Sociedad tenham mostrado que pode render bem. O Toulouse marcou cinco gols e sofreu seis nos cinco jogos.

Lorient x Toulouse: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 21 de março de 2026, quando o Toulouse venceu por 1 a 0 em casa. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 no Stade du Moustoir em novembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre eles pela Ligue 1, o Toulouse venceu duas vezes, o Lorient venceu duas vezes, e uma partida terminou empatada, com o retrospecto do confronto direto bastante equilibrado.

Lorient x Toulouse: classificação

Na atual tabela da Ligue 1, o Lorient ocupa a 10ª posição, enquanto o Toulouse aparece em 16º lugar.