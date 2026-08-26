Como comprar ingressos para Lorient x Toulouse: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lorient enfrenta o Toulouse no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.
Nos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes na Ligue 1, o duelo foi equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate. Ambos os clubes buscam ganhar embalo no início da temporada e se estabelecer mais acima na tabela da liga após campanhas com desfechos apertados nas temporadas anteriores.
Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lorient x Toulouse, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Lorient x Toulouse pela Ligue 1?
Lorient x Toulouse acontece no Stade du Moustoir, em Lorient, com informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para este confronto.
Como comprar ingressos para Lorient x Toulouse pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre FC Lorient e Toulouse FC no Stade du Moustoir, você pode usar os seguintes métodos principais:
- Site oficial do clube: A opção mais direta e confiável é verificar o portal oficial de ingressos no site oficial do FC Lorient. Como o Lorient é o mandante, os ingressos geralmente são disponibilizados primeiro para membros do clube e sócios-torcedores, seguidos pela venda ao público em geral, dependendo da disponibilidade.
- Bilheteria do estádio: Se ainda houver ingressos disponíveis mais perto do dia do jogo, você poderá comprá-los diretamente na bilheteria do Stade du Moustoir, em Lorient.
- Plataformas secundárias de revenda: Se os canais oficiais estiverem esgotados, os ingressos podem ser encontrados em marketplaces de torcedor para torcedor e em agregadores secundários de ingressos, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Lorient x Toulouse pela Ligue 1?
Os ingressos para o jogo da Ligue 1 entre FC Lorient e Toulouse FC no Stade du Moustoir geralmente variam de acordo com a categoria de assento escolhida.
- Preços iniciais: Em marketplaces secundários de ingressos e plataformas de revenda, como a StubHub, os ingressos normalmente partem de cerca de € 33 a € 36 para setores padrão de entrada geral ou atrás do gol, como os virages.
- Preços médios: A maior parte dos assentos padrão nas arquibancadas laterais e centrais tem valores mais altos, com preços médios de mercado em torno de € 50 a € 55.
- Assentos premium e VIP: Melhores vistas nos setores centrais principais ou pacotes de hospitalidade podem custar significativamente mais, dependendo da disponibilidade e da demanda.
Lorient x Toulouse pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Lorient e Toulouse
O Lorient soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Nice na Ligue 1 em 22 de agosto, enquanto seu resultado mais pesado na sequência foi uma derrota por 4 a 1 para o Elversberg em um amistoso, em 15 de agosto. A equipe também mostrou qualidade ofensiva no início da pré-temporada, ao bater o UNFP FC por 5 a 1 e vencer o Guingamp fora de casa por 2 a 0. Ao longo dos cinco jogos, o Lorient marcou nove gols e sofreu sete.
O Toulouse tem uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco compromissos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 fora de casa para o Lyon na Ligue 1, em 22 de agosto. A equipe também perdeu por 2 a 1 para o Hamburger SV na pré-temporada, embora as vitórias sobre Al-Ain e Real Sociedad tenham mostrado que pode render bem. O Toulouse marcou cinco gols e sofreu seis nos cinco jogos.
Lorient x Toulouse: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 21 de março de 2026, quando o Toulouse venceu por 1 a 0 em casa. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 no Stade du Moustoir em novembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre eles pela Ligue 1, o Toulouse venceu duas vezes, o Lorient venceu duas vezes, e uma partida terminou empatada, com o retrospecto do confronto direto bastante equilibrado.
Confrontos
Lorient x Toulouse: classificação
Na atual tabela da Ligue 1, o Lorient ocupa a 10ª posição, enquanto o Toulouse aparece em 16º lugar.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
D
V
V
E
V
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
D
V
V
V
E
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
D
E
E
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
D
|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
E
|12
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
D
E
V
D
E
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
V
E
D
E
D
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
V
D
E
D
E
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D