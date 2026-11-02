O Lorient recebe o Rennes no domingo, 22 de novembro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.

No encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 24 de janeiro de 2026, o Lorient conquistou uma vitória convincente por 2 a 0 fora de casa, no Roazhon Park. Antes disso, em agosto de 2025, o Lorient teve uma atuação eficiente em casa e goleou o Rennes por 4 a 0 no Stade du Moustoir.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lorient x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lorient x Rennes pela Ligue 1?

Lorient x Rennes será disputado no Stade du Moustoir, em Lorient, no domingo, 22 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Como comprar ingressos para Lorient x Rennes pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Lorient e Rennes pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar as bilheterias e os sites oficiais do FC Lorient e do Stade Rennais F.C. para verificar a venda direta, os períodos de prioridade para sócios e a abertura da venda ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lorient x Rennes pela Ligue 1?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre FC Lorient e Stade Rennais pela Ligue 1, no Stade du Moustoir:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Custam a partir de cerca de € 25 a € 35 para os setores comuns atrás dos gols ou nos cantos do estádio.

Custam a partir de cerca de para os setores comuns atrás dos gols ou nos cantos do estádio. Setores laterais e arquibancada central: Custam aproximadamente de € 45 a € 90 ou mais, dependendo do nível e do setor exatos do estádio.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Opções mais acessíveis e setores superiores : Em geral, custam a partir de cerca de € 55 a € 65 para lugares nos setores superiores ou com vistas menos procuradas.

: Em geral, custam a partir de cerca de para lugares nos setores superiores ou com vistas menos procuradas. Pacotes VIP e de hospitalidade premium: Os preços ultrapassam € 150 a € 300 ou mais, dependendo da disponibilidade perto do dia do jogo.

Lorient x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lorient e Rennes

O Lorient venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos na Ligue 1. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 em casa sobre o Monaco, em 18 de outubro. A equipe também venceu o Paris FC por 1 a 0 em 10 de outubro. Nessa sequência de cinco partidas, o Lorient marcou seis gols e sofreu cinco. Sua única derrota foi por 2 a 1 para o Le Mans, em setembro.

O Rennes venceu dois e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou com uma derrota por 4 a 3 para o Paris FC na Ligue 1, em 18 de outubro. Antes disso, venceu o OFI Crete por 2 a 1 na Liga Europa e o Auxerre por 4 a 1 no campeonato. A derrota por 4 a 0 para o Lyon, em setembro, segue como o pior resultado da sequência. Nessas cinco partidas, o Rennes marcou nove gols e sofreu dez.

Lorient x Rennes: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 24 de janeiro de 2026, quando o Rennes venceu o Lorient por 2 a 0 em casa, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lorient soma três vitórias, contra duas do Rennes. Juntas, as equipes marcaram 13 gols nessas partidas. O resultado mais expressivo do Lorient na sequência foi uma vitória por 4 a 0 em casa, em agosto de 2025.