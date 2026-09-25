Como comprar ingressos para Lorient x Paris FC: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lorient enfrenta o Paris FC no sábado, 10 de outubro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.

FC Lorient e Paris FC se enfrentaram 11 vezes em todas as competições, com o Lorient levando vantagem no retrospecto direto, com 6 vitórias, contra 2 do Paris FC e 3 empates. O confronto competitivo mais recente entre eles aconteceu em 5 de abril de 2026, pela Ligue 1, e terminou em empate por 1 a 1 no Stade du Moustoir, após gols de Bamba Dieng e Marshall Munetsi.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lorient x Paris FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lorient x Paris FC pela Ligue 1?

Lorient x Paris FC começa no sábado, 10 de outubro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.

Campeonato Francês - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Como comprar ingressos para Lorient x Paris FC pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre FC Lorient e Paris FC no Stade du Moustoir, você pode seguir estas opções e etapas:

1. Canais oficiais do clube

Comprar ingressos pelo valor de face é possível diretamente pela plataforma oficial de bilheteria online do FC Lorient ou na bilheteria do Stade du Moustoir. Os ingressos de entrada geral normalmente começam a ser vendidos entre 2 e 4 semanas antes do dia da partida.

2. Plataformas secundárias de ingressos e agregadores

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub, costumam ter entradas anunciadas por revendedores, embora os preços possam ser mais altos do que o valor de face.

Quanto custam os ingressos para Lorient x Paris FC pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo da Ligue 1 entre FC Lorient e Paris FC no Stade du Moustoir variam de acordo com a localização do assento e com o local da compra:

1. Bilheteria oficial (valor de face)

Os ingressos padrão vendidos diretamente pelo FC Lorient normalmente variam de € 15 a € 60:

Setores atrás do gol (Virage): € 15 a € 25 para assentos gerais atrás dos gols.

Setor lateral (Tribune Crédit Agricole): € 30 a € 45 para visão lateral do gramado.

Setor principal (Tribune Jean Floc'h): € 50 a € 60 para visão central e de alta visibilidade.

Jovens e meia-entrada: € 10 a € 20 para crianças (17 anos ou menos) e estudantes com identificação válida.

2. Plataformas secundárias e de revenda

Se os ingressos primários se esgotarem ou se você comprar mais perto do dia do jogo por meio de plataformas secundárias, como a StubHub, os preços geralmente ficam mais altos:

Preço inicial / mínimo: Cerca de € 40 a € 42 para assentos padrão.

Preço médio de revenda: Cerca de € 65 a € 70 para assentos centrais ou com visão lateral.

Assentos premium / categoria 1:€ 90 a € 120+ , dependendo da demanda do mercado em tempo real.

Lorient x Paris FC pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lorient e Paris FC

O Lorient registrou uma vitória, um empate e uma derrota em seus três jogos pela Ligue 1 nesta temporada, com os dois amistosos de pré-temporada incluídos nos últimos cinco levando seu retrospecto geral nesses cinco jogos a uma vitória, um empate e três derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Lens, em 5 de setembro, com uma derrota por 2 a 1 para o Troyes no jogo anterior. Ao longo das cinco partidas, o Lorient marcou seis gols e sofreu sete.

O Paris FC venceu dois e empatou um de seus três jogos pela Ligue 1, com uma derrota em seus cinco compromissos recentes no geral. Seu último resultado foi uma impressionante vitória por 3 a 2 sobre o Marseille, fora de casa, em 6 de setembro, após um triunfo por 3 a 0 em casa sobre o Nice. O Paris FC marcou oito gols ao longo das cinco partidas e sofreu sete, incluindo uma derrota por 4 a 0 em amistoso para o Mainz 05 antes do início da temporada.

Lorient x Paris FC: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1 no Stade du Moustoir, pela Ligue 1, em 5 de abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Lorient venceu duas vezes, o Paris FC venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas. O Lorient venceu um duelo da Coupe de France por 2 a 0 em fevereiro de 2026, enquanto o Paris FC conquistou uma vitória em casa por 2 a 0 pela Ligue 1 em outubro de 2025.