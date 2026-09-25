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Como comprar ingressos para Lorient x Paris FC: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lorient enfrenta o Paris FC na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Lorient enfrenta o Paris FC no sábado, 10 de outubro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.

FC Lorient e Paris FC se enfrentaram 11 vezes em todas as competições, com o Lorient levando vantagem no retrospecto direto, com 6 vitórias, contra 2 do Paris FC e 3 empates. O confronto competitivo mais recente entre eles aconteceu em 5 de abril de 2026, pela Ligue 1, e terminou em empate por 1 a 1 no Stade du Moustoir, após gols de Bamba Dieng e Marshall Munetsi.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lorient x Paris FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lorient x Paris FC pela Ligue 1?

Lorient x Paris FC começa no sábado, 10 de outubro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.

crest
Campeonato Francês - Rodada 6
Stade du Moustoir

Como comprar ingressos para Lorient x Paris FC pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre FC Lorient e Paris FC no Stade du Moustoir, você pode seguir estas opções e etapas:

1. Canais oficiais do clube

  • Comprar ingressos pelo valor de face é possível diretamente pela plataforma oficial de bilheteria online do FC Lorient ou na bilheteria do Stade du Moustoir. Os ingressos de entrada geral normalmente começam a ser vendidos entre 2 e 4 semanas antes do dia da partida.

2. Plataformas secundárias de ingressos e agregadores

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub, costumam ter entradas anunciadas por revendedores, embora os preços possam ser mais altos do que o valor de face.

Quanto custam os ingressos para Lorient x Paris FC pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo da Ligue 1 entre FC Lorient e Paris FC no Stade du Moustoir variam de acordo com a localização do assento e com o local da compra:

1. Bilheteria oficial (valor de face)

Os ingressos padrão vendidos diretamente pelo FC Lorient normalmente variam de € 15 a € 60:

  • Setores atrás do gol (Virage): € 15 a € 25 para assentos gerais atrás dos gols.
  • Setor lateral (Tribune Crédit Agricole): € 30 a € 45 para visão lateral do gramado.
  • Setor principal (Tribune Jean Floc'h): € 50 a € 60 para visão central e de alta visibilidade.
  • Jovens e meia-entrada: € 10 a € 20 para crianças (17 anos ou menos) e estudantes com identificação válida.

2. Plataformas secundárias e de revenda

Se os ingressos primários se esgotarem ou se você comprar mais perto do dia do jogo por meio de plataformas secundárias, como a StubHub, os preços geralmente ficam mais altos:

  • Preço inicial / mínimo: Cerca de € 40 a € 42 para assentos padrão.
  • Preço médio de revenda: Cerca de € 65 a € 70 para assentos centrais ou com visão lateral.
  • Assentos premium / categoria 1:€ 90 a € 120+, dependendo da demanda do mercado em tempo real.

Lorient x Paris FC pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lorient e Paris FC

O Lorient registrou uma vitória, um empate e uma derrota em seus três jogos pela Ligue 1 nesta temporada, com os dois amistosos de pré-temporada incluídos nos últimos cinco levando seu retrospecto geral nesses cinco jogos a uma vitória, um empate e três derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Lens, em 5 de setembro, com uma derrota por 2 a 1 para o Troyes no jogo anterior. Ao longo das cinco partidas, o Lorient marcou seis gols e sofreu sete.

O Paris FC venceu dois e empatou um de seus três jogos pela Ligue 1, com uma derrota em seus cinco compromissos recentes no geral. Seu último resultado foi uma impressionante vitória por 3 a 2 sobre o Marseille, fora de casa, em 6 de setembro, após um triunfo por 3 a 0 em casa sobre o Nice. O Paris FC marcou oito gols ao longo das cinco partidas e sofreu sete, incluindo uma derrota por 4 a 0 em amistoso para o Mainz 05 antes do início da temporada.

FCL

FCL - Sequência

NCE
E0-0
TRO
D1-2
RCL
V0-1
TFC
E2-2
LEM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
PAR

PAR - Sequência

TRO
E0-0
NCE
V3-0
OM
V2-3
OL
E0-0
STR
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Lorient x Paris FC: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1 no Stade du Moustoir, pela Ligue 1, em 5 de abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Lorient venceu duas vezes, o Paris FC venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas. O Lorient venceu um duelo da Coupe de France por 2 a 0 em fevereiro de 2026, enquanto o Paris FC conquistou uma vitória em casa por 2 a 0 pela Ligue 1 em outubro de 2025.

Confrontos

LorientEmpateParis FC
2
1
2
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FJ
Copa da França
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FJ
Campeonato Francês
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FJ
Ligue 2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lorient badge
Lorient
FCL
2
FJ
Ligue 2
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FJ
7Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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