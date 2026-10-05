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Como comprar ingressos para Liverpool x Villarreal: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Liverpool enfrenta o Villarreal na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

Liverpool enfrenta o Villarreal na terça-feira, 20 de outubro de 2026, em Anfield, em Liverpool.

Os dois clubes carregam uma rica história continental, com o Liverpool ostentando seis títulos da Copa dos Campeões/Champions League e o Villarreal tendo levantado de forma memorável o troféu da Liga Europa da UEFA em 2021. O confronto marca uma revanche da intensa semifinal da Champions League de 2022, na qual o Liverpool acabou levando a melhor por 5 a 2 no placar agregado, após resistir a uma dramática tentativa de reação do time espanhol no jogo de volta.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Liverpool x Villarreal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Liverpool x Villarreal pela Champions League?

Liverpool x Villarreal começa em Anfield, em Liverpool, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

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Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Villarreal pela Champions League?

Para comprar ingressos para a próxima partida entre Liverpool FC x Villarreal CF pela UEFA Champions League em Anfield, marcada para 20 de outubro de 2026, você tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes (mercado primário)

A venda oficial de ingressos é gerida diretamente pelos clubes participantes. Essas opções oferecem preços de face, mas normalmente exigem associação ao clube ou créditos prévios.

  • Bilheteria oficial do Liverpool FC: Normalmente, é necessário ter a associação oficial do LFC para se registrar em sorteios de ingressos ou fases de venda. A prioridade vai para os detentores de carnê de temporada e membros com créditos do esquema auto-cup, com base na presença em partidas anteriores da Champions League. Os ingressos restantes entram em venda geral para membros.
  • Setor visitante do Villarreal CF: A carga de ingressos para o setor visitante é administrada diretamente pelo Villarreal CF para seus detentores de carnê de temporada registrados e membros do clube (Socios).

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Villarreal pela Champions League?

O custo dos ingressos para Liverpool x Villarreal na UEFA Champions League varia dependendo da categoria e do canal de compra:

1. Venda oficial direta (valor de face)

Quando comprados diretamente com o Liverpool FC, por meio de sorteios para membros ou da Troca Oficial de Ingressos, os ingressos são vendidos pelos preços oficiais padrão por faixa:

  • Ingressos padrão para adultos:€45 a €72 (£39 a £61)
  • Concessões e jovens adultos:€34 a €54 (£29 a £46)
  • Júniores (menores de 16 anos):€11 (£9)

3. Plataformas secundárias de venda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias como a StubHub listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

  • Assentos iniciais / mais baratos (anéis superiores):€105 a €150
  • Assentos médios de revenda (Main Stand / Kop):€200 a €350
  • Assentos de nível inferior / centrais premium:€400 a €600+

Liverpool x Villarreal pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Liverpool e Villarreal

O Liverpool soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Tottenham Hotspur na Copa da Liga, enquanto o triunfo por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid na Champions League foi o resultado mais significativo da sequência. A equipe também venceu o Ipswich Town por 2 a 0 fora de casa na Premier League, embora os empates contra Fulham e Nottingham Forest reflitam a inconsistência em sua forma no campeonato. O Liverpool marcou oito gols e sofreu quatro nesses cinco compromissos.

O Villarreal conquistou uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos competitivos. Seu único resultado positivo foi uma vitória por 1-3 fora de casa sobre o Malaga em 17 de setembro, que encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas, incluindo reveses para Real Betis, Borussia Dortmund na Champions League e Deportivo de A Coruna. O time de Perez marcou oito gols, mas sofreu dez nessas cinco partidas, com o desempenho defensivo sendo uma preocupação particular.

LIV

LIV - Sequência

IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
E0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VIL

VIL - Sequência

COR
D2-3
BVB
D3-2
BET
D1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Liverpool x Villarreal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu no jogo de volta da semifinal da Champions League de 2022, quando o Liverpool venceu o Villarreal por 2-3 no El Madrigal para avançar. No jogo de ida, em Anfield, o Liverpool venceu por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, que abrangem Champions League, Liga Europa e um amistoso entre clubes, o Liverpool tem três vitórias contra uma do Villarreal, com uma partida terminando empatada. A única vitória do Villarreal veio no jogo de ida da semifinal da Liga Europa de 2016, por 1 a 0 em casa, antes de o Liverpool virar o confronto.

Confrontos

LiverpoolEmpateVillarreal
3
1
1
Liga dos Campeões
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FJ
Liga dos Campeões
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
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Villarreal
VIL
0
FJ
Liga Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
Liga Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
Amistosos de clubes
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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