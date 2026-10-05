Liverpool enfrenta o Villarreal na terça-feira, 20 de outubro de 2026, em Anfield, em Liverpool.

Os dois clubes carregam uma rica história continental, com o Liverpool ostentando seis títulos da Copa dos Campeões/Champions League e o Villarreal tendo levantado de forma memorável o troféu da Liga Europa da UEFA em 2021. O confronto marca uma revanche da intensa semifinal da Champions League de 2022, na qual o Liverpool acabou levando a melhor por 5 a 2 no placar agregado, após resistir a uma dramática tentativa de reação do time espanhol no jogo de volta.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Liverpool x Villarreal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Liverpool x Villarreal pela Champions League?

Liverpool x Villarreal começa em Anfield, em Liverpool, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Villarreal pela Champions League?

Para comprar ingressos para a próxima partida entre Liverpool FC x Villarreal CF pela UEFA Champions League em Anfield, marcada para 20 de outubro de 2026, você tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes (mercado primário)

A venda oficial de ingressos é gerida diretamente pelos clubes participantes. Essas opções oferecem preços de face, mas normalmente exigem associação ao clube ou créditos prévios.

Bilheteria oficial do Liverpool FC: Normalmente, é necessário ter a associação oficial do LFC para se registrar em sorteios de ingressos ou fases de venda. A prioridade vai para os detentores de carnê de temporada e membros com créditos do esquema auto-cup, com base na presença em partidas anteriores da Champions League. Os ingressos restantes entram em venda geral para membros.

Setor visitante do Villarreal CF: A carga de ingressos para o setor visitante é administrada diretamente pelo Villarreal CF para seus detentores de carnê de temporada registrados e membros do clube ( Socios ).

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Villarreal pela Champions League?

O custo dos ingressos para Liverpool x Villarreal na UEFA Champions League varia dependendo da categoria e do canal de compra:

1. Venda oficial direta (valor de face)

Quando comprados diretamente com o Liverpool FC, por meio de sorteios para membros ou da Troca Oficial de Ingressos, os ingressos são vendidos pelos preços oficiais padrão por faixa:

Ingressos padrão para adultos: €45 a €72 (£39 a £61)

Concessões e jovens adultos: €34 a €54 (£29 a £46)

Júniores (menores de 16 anos):€11 (£9)

3. Plataformas secundárias de venda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias como a StubHub listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

Assentos iniciais / mais baratos (anéis superiores): €105 a €150

Assentos médios de revenda (Main Stand / Kop): €200 a €350

Assentos de nível inferior / centrais premium:€400 a €600+

Liverpool x Villarreal pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Liverpool e Villarreal

O Liverpool soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Tottenham Hotspur na Copa da Liga, enquanto o triunfo por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid na Champions League foi o resultado mais significativo da sequência. A equipe também venceu o Ipswich Town por 2 a 0 fora de casa na Premier League, embora os empates contra Fulham e Nottingham Forest reflitam a inconsistência em sua forma no campeonato. O Liverpool marcou oito gols e sofreu quatro nesses cinco compromissos.

O Villarreal conquistou uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos competitivos. Seu único resultado positivo foi uma vitória por 1-3 fora de casa sobre o Malaga em 17 de setembro, que encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas, incluindo reveses para Real Betis, Borussia Dortmund na Champions League e Deportivo de A Coruna. O time de Perez marcou oito gols, mas sofreu dez nessas cinco partidas, com o desempenho defensivo sendo uma preocupação particular.

Liverpool x Villarreal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu no jogo de volta da semifinal da Champions League de 2022, quando o Liverpool venceu o Villarreal por 2-3 no El Madrigal para avançar. No jogo de ida, em Anfield, o Liverpool venceu por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, que abrangem Champions League, Liga Europa e um amistoso entre clubes, o Liverpool tem três vitórias contra uma do Villarreal, com uma partida terminando empatada. A única vitória do Villarreal veio no jogo de ida da semifinal da Liga Europa de 2016, por 1 a 0 em casa, antes de o Liverpool virar o confronto.