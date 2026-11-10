O Liverpool recebe o Sunderland na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026, em Anfield, na cidade de Liverpool.

Os confrontos recentes pela Premier League refletem a vantagem histórica do Liverpool, que venceu o duelo oficial mais recente por 1 a 0 no Stadium of Light, em fevereiro de 2026. O encontro anterior entre as equipes em Anfield, em dezembro de 2025, terminou em um disputado empate por 1 a 1.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Liverpool x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Liverpool x Sunderland pela Premier League?

Liverpool x Sunderland começa em Anfield, na cidade de Liverpool, na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026.

Premier League - Rodada 13 2 de dez. de 2026 - 14:30 Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Sunderland pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Liverpool e Sunderland pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Sócios que tenham o histórico de compras anteriores ou os créditos exigidos podem participar das vendas oficiais de ingressos, dos sorteios e das fases adicionais de venda diretamente pelo site oficial do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Sunderland pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Liverpool e Sunderland pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: os preços nominais geralmente variam de aproximadamente £ 9 a £ 60 .

os preços nominais geralmente variam de aproximadamente . Pacotes oficiais de hospitalidade: geralmente começam em torno de £ 150 a £ 300 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas primárias do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Preços de revenda: Geralmente começam em torno de £ 80 a £ 150 para lugares no anel superior ou com visão restrita, enquanto lugares muito procurados ou centrais podem facilmente custar de £ 200 a £ 500 ou mais por ingresso.

Liverpool x Sunderland pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Liverpool e Sunderland

O Liverpool venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, com a única derrota diante do Manchester City (0 a 3). Na partida mais recente, venceu o Brighton por 2 a 0 em casa pela Premier League. Também superou o Villarreal (4 a 3) e o Brentford (2 a 1 fora de casa). Nesses cinco jogos, o Liverpool marcou 16 gols e sofreu nove.

O Sunderland somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 em casa com o Leeds United pela Premier League, após um empate por 1 a 1 com o Lech Poznan pela Liga Europa. O Sunderland marcou quatro gols e sofreu cinco nesse período de cinco jogos, com sua única vitória fora de casa contra o Torreense em uma competição europeia.

Liverpool x Sunderland: retrospecto recente do confronto

As duas equipes se enfrentaram pela última vez em um amistoso de pré-temporada em julho de 2026, quando o Liverpool venceu por 4 a 2. Em jogos oficiais, o Liverpool venceu o Sunderland por 1 a 0 fora de casa pela Premier League em fevereiro de 2026, enquanto o encontro em Anfield, em dezembro de 2025, terminou em 1 a 1. O retrospecto recente reflete o domínio do Liverpool neste confronto: a equipe venceu três dos últimos cinco duelos, e o Sunderland não conseguiu derrotá-la nos encontros oficiais mais recentes.