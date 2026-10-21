Como comprar ingressos para Liverpool x Manchester United: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Liverpool recebe o Manchester United no domingo, 22 de novembro de 2026, em Anfield, Liverpool.

No confronto mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Manchester United venceu o Liverpool por 3 a 2 em uma partida emocionante em Old Trafford.

Antes disso, o Liverpool havia conquistado uma vitória convincente por 3 a 0 em Old Trafford no início da temporada 2024–25, mostrando como esses confrontos continuam imprevisíveis e disputados.

Quando começa Liverpool x Manchester United pela Premier League?

Liverpool x Manchester United acontece em Anfield, Liverpool, no domingo, 22 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 11:30 Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Manchester United pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Liverpool e Manchester United pela Premier League, em Anfield, geralmente há algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Tanto o Liverpool FC quanto o Manchester United têm categorias oficiais de venda de ingressos e sistemas de sorteio para torcedores mandantes e visitantes. Sócios com pontos de fidelidade suficientes ou contemplados nos sorteios de ingressos dos clubes podem comprar entradas pelo preço oficial diretamente nos canais de venda dos clubes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Manchester United pela Premier League?

Confira as informações gerais sobre os preços dos ingressos para Liverpool x Manchester United em Anfield:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para o jogo: Os assentos comuns geralmente custam de cerca de £ 35 a aproximadamente £ 60 , dependendo da arquibancada e do setor do estádio.

Preços com desconto para jovens e outros públicos: Ingressos com preços reduzidos estão disponíveis para crianças, jovens adultos e torcedores idosos que atendam aos critérios dos clubes, geralmente com descontos de 50% ou mais em relação ao preço oficial padrão para adultos.

Pacotes de hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade e VIP têm preços iniciais significativamente mais altos, geralmente de £ 300 a bem mais de £ 1.000 por pessoa, dependendo do lounge, das opções de alimentação e das comodidades incluídas para o dia do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: Os assentos comuns geralmente começam em torno de £ 150 a £ 250 e podem ultrapassar £ 500+ em lugares com vista privilegiada.

Revenda de assentos premium: Assentos em setores superiores ou mais bem posicionados nas laterais do campo frequentemente custam a partir de £ 400 a £ 800+ , dependendo de quanto tempo falta para o jogo e da demanda geral do mercado.

Liverpool x Manchester United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Liverpool e Manchester United

O Liverpool chega a este confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente terminou com uma vitória por 1 a 2 sobre o Brentford pela Premier League, e a equipe também marcou seis gols contra o LASK na Champions League durante essa sequência. O único revés foi a derrota em casa por 0 a 3 para o Manchester City. Nessas cinco partidas, o Liverpool marcou sete gols e sofreu seis, mostrando força ofensiva, mas também vulnerabilidade defensiva em alguns momentos.

Os últimos cinco jogos do Manchester United contam uma história diferente: um empate, dois empates e duas derrotas, sem nenhuma vitória. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Leeds United, e a equipe também perdeu por 2 a 0 para o Atletico Madrid na Champions League nesse período. O United marcou cinco gols e sofreu oito nessas cinco partidas, números que refletem a irregularidade que Carrick tenta corrigir.

Liverpool x Manchester United: retrospecto recente do confronto direto

O retrospecto recente entre os dois clubes é equilibrado. O Manchester United venceu o encontro mais recente por 3 a 2 em Old Trafford, em maio de 2026, mas o Liverpool conquistou uma vitória por 1 a 2 em Anfield, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, os resultados foram divididos, com o United levando uma pequena vantagem no total. Não faltaram gols nos duelos recentes, e nenhuma das equipes conseguiu estabelecer um período prolongado de domínio sobre a outra.