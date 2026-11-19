O Liverpool recebe o Leeds United no sábado, 12 de Desember de 2026, em Anfield, na cidade de Liverpool.

O encontro mais recente entre as equipes pela Premier League, em 1º de janeiro de 2026, terminou em um disputado empate por 0 a 0 em Anfield, com as duas defesas resistindo. Antes desse jogo sem gols, o confronto costumava reservar emoção, especialmente no movimentado empate por 3 a 3 em Elland Road, em dezembro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Liverpool x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Liverpool x Leeds United pela Premier League?

Liverpool x Leeds United acontece em Anfield, na cidade de Liverpool, no sábado, 12 de Desember de 2026.

Como comprar ingressos para Liverpool x Leeds United pela Premier League?

Para comprar ingressos para a próxima partida entre Liverpool e Leeds United pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Tanto o Liverpool (Official LFC Membership) quanto o Leeds United (Official Membership) oferecem diferentes categorias de associação para a compra de ingressos. Em geral, associados têm acesso a sorteios, vendas exclusivas e períodos adicionais de venda ou de disponibilização de ingressos de última hora.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oferecidos pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para as próximas partidas da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Leeds United pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para a próxima partida entre Liverpool e Leeds United pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente custam aproximadamente de £ 30 a £ 60.

Geralmente custam aproximadamente de Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP: Geralmente começam em torno de £ 150 a £ 200 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: Preços iniciais em torno de £ 95 a £ 160 .

Preços iniciais em torno de . Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente começam em torno de £ 180 a £ 320.

Liverpool x Leeds United pela Premier League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Liverpool e Leeds United

Nos últimos cinco jogos em todas as competições, o Liverpool venceu dois, perdeu dois e venceu um, com sete gols marcados e seis sofridos. Na partida mais recente, venceu o Crystal Palace fora de casa por 3 a 1 pela Premier League, em 8 de novembro. Antes disso, sofreu derrotas para o Fenerbahce (3 a 2 pela Champions League) e para o Arsenal (1 a 0 pela liga), embora também tenha avançado na Copa da Liga Inglesa após um empate por 1 a 1 com o Chelsea que terminou a seu favor.

Nos últimos cinco jogos pela Premier League, o Leeds United registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas, com quatro gols marcados e quatro sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham Hotspur fora de casa, em 7 de novembro. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Bournemouth e empatou por 0 a 0 fora de casa com o Sunderland. A sequência de cinco jogos também inclui um empate por 1 a 1 fora de casa com o Manchester United.

Liverpool x Leeds United: Histórico recente do confronto

O encontro oficial mais recente entre as equipes foi um empate por 0 a 0 pela Premier League em Anfield, em 1º de janeiro de 2026. Antes disso, elas empataram por 3 a 3 em Elland Road, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, incluindo uma vitória do Leeds por 4 a 2 em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, o Leeds leva vantagem com duas vitórias contra uma do Liverpool, além de dois empates.