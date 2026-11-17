O Liverpool recebe o FC Porto na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, em Anfield, na cidade de Liverpool.

O confronto oficial mais recente entre os dois clubes aconteceu em novembro de 2021, pela fase de grupos da Champions League, quando o Liverpool venceu por 2 a 0 em casa. Nos últimos cinco duelos registrados entre as equipes, o Liverpool dominou amplamente, com quatro vitórias e um empate.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Liverpool x FC Porto, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Liverpool x FC Porto pela Champions League?

Liverpool x FC Porto acontece em Anfield, na cidade de Liverpool, na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 6 9 de dez. de 2026 - 15:00 Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x FC Porto pela Champions League?

Confira as opções de compra de ingressos para o próximo confronto entre Liverpool e FC Porto pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Canais oficiais do clube: Compra diretamente pelo portal oficial de ingressos do Liverpool FC, para sócios e titulares de ingressos de temporada elegíveis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x FC Porto pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Liverpool x FC Porto pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Geralmente custam aproximadamente de € 55 a € 70 .

Geralmente custam aproximadamente de . Pacotes de hospitalidade e VIP: Partem de cerca de € 180 a € 450 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns: Partem de aproximadamente € 100 a € 140 .

Partem de aproximadamente . Preços médios nas plataformas: Variam entre € 250 e € 340 .

Variam entre . Revenda de ingressos premium e pacotes de hospitalidade VIP: Geralmente custam de € 180 a mais de € 400.

Liverpool x FC Porto pela Champions League: Tudo o que você precisa saber

Fase de Liverpool e FC Porto

O Liverpool venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições e perdeu dois. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace na Premier League, após uma derrota por 3 a 2 para o Fenerbahce na Champions League. Nesse período, também venceu o Brighton por 2 a 0 no campeonato nacional, com sete gols marcados e cinco sofridos nos cinco jogos.

O FC Porto venceu seus últimos cinco jogos. Na partida mais recente, derrotou o Vitoria de Guimaraes por 2 a 1 na Liga Portugal. Também venceu o Napoli por 4 a 1 na Champions League. O Porto marcou 12 gols e sofreu apenas dois nessas cinco partidas, incluindo uma vitória por 4 a 0 sobre o Estoril.

Liverpool x FC Porto: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em novembro de 2021, quando o Liverpool venceu por 2 a 0 em Anfield, pela fase de grupos da Champions League. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Liverpool dominou, com quatro vitórias e um empate. O único resultado positivo do Porto foi uma vitória por 1 a 0 em casa, em março de 2018. O Liverpool marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas dois.