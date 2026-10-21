O Liverpool recebe o Brighton no domingo, 25 de outubro de 2026, em Anfield, na cidade de Liverpool.

Historicamente, o Liverpool leva vantagem no confronto direto, com 25 vitórias em 46 partidas oficiais, contra 9 do Brighton. Apesar desse retrospecto, o Brighton tem sido um adversário difícil para o Liverpool nas últimas temporadas, com jogos de muitos gols tanto em Anfield quanto no Amex Stadium.

Quando começa Liverpool x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Premier League - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 10:00 Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

A procura por ingressos para jogos da Premier League em Anfield é sempre alta, e a partida do Liverpool em casa contra o Brighton & Hove Albion não é exceção. Estas são as principais formas de garantir ingressos para os setores da torcida mandante e da visitante.

1. Canais oficiais do clube (jogo em Anfield)

Sorteio oficial para sócios do LFC: Para comprar ingressos comuns pelo preço regular diretamente do Liverpool FC, é preciso ter uma assinatura oficial LFC All Red Membership (Full, Light ou Junior).

2. Opções para o setor visitante (torcedores do Brighton)

Cota oficial do Brighton & Hove Albion: Para ficar no setor visitante em Anfield, os ingressos devem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do Brighton & Hove Albion. A prioridade é dos titulares de planos de temporada do Brighton e dos membros MyAlbion+, de acordo com os pontos de fidelidade acumulados em jogos anteriores fora de casa.

3. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos como a StubHub costumam ter lugares anunciados por revendedores quando os ingressos oficiais se esgotam, embora os preços possam diferir do valor original.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Brighton & Hove Albion pelo campeonato?

Os preços dos ingressos para Liverpool x Brighton & Hove Albion variam conforme a compra seja de entradas comuns pelo valor original ou de lugares em plataformas de revenda.

1. Ingressos comuns (valor original)

Os preços dos ingressos comuns para adultos, comprados diretamente pelo sorteio oficial ou pela plataforma de troca de ingressos do Liverpool FC, são fixados pelo clube:

Ingressos para adultos: £ 30 a £ 62,75 (dependendo da arquibancada e do nível em Anfield)

Ingressos com desconto (maiores de 65 anos / jovens adultos): aproximadamente £ 22,50 a £ 47

Ingressos para menores de 17 anos: £ 9 a £ 15

Ingressos para sócios locais: £ 9 (setor superior da arquibancada principal reservado a moradores locais)

2. Plataformas de revenda de ingressos

Como os ingressos comuns para jogos de alta procura contra adversários da primeira divisão geralmente se esgotam durante a fase de vendas oficiais aos sócios, os preços em plataformas de revenda como aStubHuboscilam conforme a demanda:

Preços iniciais: Os ingressos comuns costumam começar na faixa de £ 95 a £ 120 nas plataformas de revenda.

Preços médios: Lugares centrais no nível inferior ou nas laterais do campo custam, em média, £ 150 a £ 250 ou mais .

Pacotes de hospitalidade e VIP: Os pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo começam em aproximadamente £ 200 a £ 350 ou mais por pessoa.

Liverpool x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Liverpool e Brighton & Hove Albion

O Liverpool venceu três, empatou uma e não perdeu nenhuma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Bournemouth na Premier League. A equipe também venceu o Tottenham por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa. Nessas cinco partidas, o Liverpool marcou oito gols e sofreu três. Os únicos pontos perdidos vieram em um empate sem gols fora de casa com o Fulham. O Brighton venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com a única derrota por 4 a 3 para o Chelsea no fim de agosto. O Brighton marcou 14 gols nessa sequência, incluindo uma goleada por 5 a 0 sobre o Coventry City e a vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal, e sofreu apenas cinco gols nessas partidas.

Liverpool x Brighton & Hove Albion: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes foi em março de 2026, quando o Brighton venceu por 2 a 1 no Amex Stadium, pela Premier League. Antes disso, o Liverpool havia derrotado o Brighton por 3 a 0 em Anfield, em uma partida da Copa da Inglaterra em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brighton venceu dois e o Liverpool venceu três. As equipes marcaram, juntas, 18 gols nessas partidas.