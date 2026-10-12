O Liverpool recebe o Brighton no domingo, 25 de outubro de 2026, em Anfield, em Liverpool.

Historicamente, o Liverpool domina o confronto direto, com 25 vitórias em 46 partidas oficiais, contra 9 do Brighton. Apesar dessa vantagem histórica, o Brighton tem sido um adversário difícil para o Liverpool nas últimas temporadas, com jogos de muitos gols tanto em Anfield quanto no Amex Stadium.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Liverpool x Brighton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Liverpool x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Premier League - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 10:00 Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

A procura por ingressos para jogos da Premier League em Anfield é sempre alta, e a partida do Liverpool em casa contra o Brighton & Hove Albion não é exceção. Estas são as principais formas de garantir ingressos para os setores da torcida mandante e da visitante.

1. Canais oficiais dos clubes (jogo em Anfield)

Sorteio oficial para sócios do LFC: Para comprar ingressos comuns pelo preço oficial diretamente com o Liverpool FC, é necessário ter uma assinatura oficial LFC All Red Membership (Full, Light ou Junior).

2. Opções para o setor visitante (torcedores do Brighton)

Cota oficial do Brighton & Hove Albion: Para ficar no setor visitante em Anfield, os ingressos devem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Brighton & Hove Albion. A prioridade é dos detentores de ingressos para a temporada do Brighton e dos membros MyAlbion+, de acordo com os pontos de fidelidade acumulados em jogos anteriores fora de casa.

3. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos como a StubHub costumam oferecer lugares anunciados por revendedores quando os ingressos oficiais se esgotam, embora os preços possam diferir do valor de face.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Brighton & Hove Albion pelo campeonato?

Os preços dos ingressos para Liverpool x Brighton & Hove Albion variam conforme a compra seja de entradas comuns pelo valor de face ou de lugares em plataformas de revenda.

1. Ingressos comuns (valor de face)

Os preços dos ingressos comuns para adultos, comprados diretamente pelo sorteio oficial ou pela plataforma de troca de ingressos do Liverpool FC, são fixados pelo clube:

Ingressos para adultos: £ 30 a £ 62,75 (dependendo da arquibancada e do nível em Anfield)

Ingressos com desconto (maiores de 65 anos / jovens adultos): cerca de £ 22,50 a £ 47

Ingressos para menores de 17 anos: £ 9 a £ 15

Ingressos para sócios locais: £ 9 (setor superior da arquibancada principal reservado para moradores locais)

2. Plataformas de revenda de ingressos

Como os ingressos comuns para jogos de grande procura contra adversários da primeira divisão geralmente se esgotam durante a fase de vendas oficiais para sócios, os preços em plataformas de revenda como aStubHubvariam conforme a demanda:

Preços iniciais: Ingressos comuns geralmente começam em torno de £ 95 a £ 120 nas plataformas de revenda.

Preços médios: Lugares centrais no nível inferior ou nas laterais do campo custam, em média, £ 150 a £ 250 ou mais .

Pacotes de hospitalidade e VIP: Os pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo começam em aproximadamente £ 200 a £ 350 ou mais por pessoa.

Liverpool x Brighton & Hove Albion pela Premier League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Liverpool e Brighton & Hove Albion

O Liverpool venceu três, empatou uma e não perdeu nenhuma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth fora de casa, pela Premier League. A equipe também venceu o Tottenham por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa. Nessas cinco partidas, o Liverpool marcou oito gols e sofreu três, e os únicos pontos que deixou escapar foram no empate sem gols com o Fulham fora de casa. O Brighton venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com sua única derrota sendo um 4 a 3 para o Chelsea fora de casa, no fim de agosto. O Brighton marcou 14 gols nessa sequência, incluindo uma goleada por 5 a 0 sobre o Coventry City e a vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal, e sofreu apenas cinco gols nessas partidas.

Liverpool x Brighton & Hove Albion: Confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Brighton venceu por 2 a 1 no Amex Stadium, pela Premier League. Antes disso, o Liverpool derrotou o Brighton por 3 a 0 em Anfield, em uma partida da Copa da Inglaterra em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brighton venceu dois e o Liverpool venceu três, com as equipes marcando, juntas, 18 gols nessas partidas.