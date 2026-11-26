Uma vaga nas semifinais da Carabao Cup, em janeiro, estará em jogo quando Liverpool e Bournemouth se enfrentarem em Anfield, na quarta-feira, 16 de dezembro. O confronto das quartas de final promete ser marcante, e já é possível reservar ingressos.

O Liverpool conquistou seu décimo título da Copa da Liga em 2024 e se isolou como o maior campeão da competição. Já o Bournemouth nunca passou das quartas de final de nenhuma das duas principais copas nacionais da Inglaterra.

A saída de Andoni Iraola do Bournemouth para assumir o comando do Liverpool no verão adicionou ainda mais expectativa ao confronto, que promete ter uma atmosfera eletrizante sob as luzes de Anfield.

A GOAL reúne todas as informações sobre os ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Carabao Cup, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Liverpool x Bournemouth pela Carabao Cup?

Data Jogo (horário local) Ingressos Estádio (cidade) Quarta-feira, 16 de dezembro Carabao Cup: Liverpool x Bournemouth (20h GMT) Ingressos Anfield (Liverpool) Domingo, 30 de maio Premier League: Liverpool x Bournemouth (horário a definir) Ingressos Anfield (Liverpool)

Como comprar ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Carabao Cup

Os ingressos oficiais para as quartas de final da Carabao Cup entre Liverpool e Bournemouth, em Anfield, podem ser comprados diretamente dos clubes. Os pacotes oficiais de hospitalidade já estão disponíveis para compra.

Os ingressos são divididos rigorosamente entre os setores das torcidas mandante e visitante:

Torcida mandante (Liverpool) : Os ingressos podem ser comprados pela plataforma oficial de ingressos do Liverpool FC. É necessário um dispositivo móvel para sincronizá-los com a carteira digital.

: Os ingressos podem ser comprados pela plataforma oficial de ingressos do Liverpool FC. É necessário um dispositivo móvel para sincronizá-los com a carteira digital. Torcida visitante (Bournemouth): Os ingressos para o setor visitante são destinados diretamente ao Bournemouth e devem ser comprados pelo site oficial de venda de ingressos do clube.

Os ingressos oficiais para os setores comuns da torcida mandante são vendidos em etapas, de acordo com o tipo de associação e a presença em jogos anteriores (créditos de fidelidade):

Venda prioritária : O cadastro para quem tem créditos por jogos anteriores da Carabao Cup costuma abrir algumas semanas antes da partida.

: O cadastro para quem tem créditos por jogos anteriores da Carabao Cup costuma abrir algumas semanas antes da partida. Venda para sócios : A venda principal para membros All Red com os créditos exigidos para setores da torcida mandante começa em 10 de novembro.

: A venda principal para membros All Red com os créditos exigidos para setores da torcida mandante começa em 10 de novembro. Sorteios locais e gerais: Se restarem ingressos após as etapas prioritárias, os sorteios para sócios locais e a venda geral costumam ocorrer de uma a duas semanas antes da partida, no início de dezembro.

Além disso, torcedores podem comprar ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Carabao Cup no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Carabao Cup?

Os ingressos oficiais para os setores comuns dos jogos do Liverpool pelas copas nacionais em Anfield geralmente custam de £ 10 a £ 40, dependendo do nível, da arquibancada e do tipo de desconto.

Os preços por categoria de ingresso e setor estão organizados da seguinte forma:

Categoria de ingresso / setor Faixa de preço Características e benefícios Anéis superior e inferior atrás dos gols £ 10 a £ 30 Localizados atrás dos gols; o Kop é conhecido por sua atmosfera, enquanto o anel superior recém-ampliado da arquibancada Anfield Road oferece uma ótima vista do alto. Setores laterais £ 30 a £ 40 Vista privilegiada da lateral do campo; as fileiras inferiores ficam mais próximas dos bancos de reservas, enquanto os anéis superiores oferecem uma visão tática mais ampla. Brodies Sports Bar / Lounge (hospitalidade) A partir de £ 125 Nível 1 do anel superior da arquibancada Anfield Road. Inclui assentos acolchoados para o jogo, comida de rua gratuita, uma bebida no intervalo e aparições de ídolos do Liverpool FC. Anfield Beat Lounge (hospitalidade) A partir de £ 180 Assentos premium no Bloco L15 da arquibancada principal. Inclui acesso exclusivo ao lounge e uma bebida gratuita no intervalo. Lounges premium A partir de £ 245 Experiências de luxo em dia de jogo, com refeições sofisticadas de vários pratos, bebidas e assentos centrais privilegiados na lateral do campo.

Acompanhe a plataforma oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Liverpool x Bournemouth: histórico do confronto

O Liverpool domina o retrospecto contra o Bournemouth, com 21 vitórias nos 27 jogos oficiais entre os dois times. O Bournemouth venceu apenas três vezes, e as outras três partidas terminaram empatadas.

No encontro mais recente entre as equipes, o Liverpool venceu por 1 a 0 pela liga no Vitality Stadium, em setembro de 2026. Alexander Isak marcou o único gol da partida aos 57 minutos, após passe de Cody Gakpo.

Recordes e marcas de destaque