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Como comprar ingressos para Liverpool x Bournemouth: jogo da Carabao Cup em dezembro, preços dos ingressos da Copa da Liga Inglesa, informações sobre Anfield e mais

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Liverpool e Bournemouth se enfrentam na próxima fase da Copa da Liga Inglesa; veja como comprar ingressos

Uma vaga nas semifinais da Copa da Liga Inglesa, em janeiro, estará em jogo quando o Liverpool enfrentar o Bournemouth em Anfield, na quarta-feira, 16 de dezembro. O confronto das quartas de final promete ser marcante, e você já pode comprar ingressos.

O Liverpool conquistou seu 10º título da Copa da Liga Inglesa em 2024 e se isolou na liderança do ranking histórico de campeões da competição. Já o Bournemouth nunca passou das quartas de final de nenhuma das duas principais copas nacionais da Inglaterra.

O fato de Andoni Iraola ter deixado o Bournemouth para assumir o comando do Liverpool no verão europeu aumentou ainda mais a expectativa para o confronto. A atmosfera promete ser eletrizante em Anfield, sob os refletores.

A GOAL reúne todas as informações sobre os ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Liverpool e Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa?

Data

Jogo (horário local)

Ingressos

Estádio (cidade)

Quarta-feira, 16 de dezembro

Copa da Liga Inglesa: Liverpool x Bournemouth (20h GMT)

Ingressos

Anfield (Liverpool)

Domingo, 30 de maio

Premier League: Liverpool x Bournemouth (horário a definir)

Ingressos

Anfield (Liverpool)

Como comprar ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa

Os ingressos oficiais para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Bournemouth, em Anfield, podem ser comprados diretamente com os clubes. Os pacotes oficiais de hospitalidade já estão disponíveis para compra.

Os ingressos são separados rigorosamente entre os setores das duas torcidas:

  • Torcida do Liverpool: Os ingressos podem ser comprados pela plataforma oficial de venda do Liverpool FC. É necessário ter um dispositivo móvel para sincronizá-los com a carteira digital.
  • Torcida do Bournemouth: Os ingressos para o setor visitante são destinados diretamente ao Bournemouth e devem ser comprados pelo site oficial de venda de ingressos do clube.

Os ingressos comuns para os setores da torcida mandante são vendidos em etapas, de acordo com a associação ao clube e a presença em jogos anteriores (créditos de fidelidade):

  • Venda prioritária: O cadastro para quem tem créditos de edições anteriores da Copa da Liga Inglesa costuma abrir algumas semanas antes da partida.
  • Venda para associados: A venda principal para associados All Red com créditos específicos por categoria de jogos em casa começa em 10 de novembro.
  • Sorteios locais e gerais: Se sobrarem ingressos após as etapas prioritárias, os sorteios para associados locais e as vendas gerais costumam ocorrer de uma a duas semanas antes da partida, no início de dezembro.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir um lugar por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa?

Os ingressos oficiais comuns para jogos do Liverpool em copas nacionais, em Anfield, geralmente custam de £ 10 a £ 40, dependendo do nível, do setor e do tipo de desconto.

Os preços por categoria de ingresso e setor são os seguintes:

Categoria de ingresso / Setor

Faixa de preço

Características e benefícios

Setores superiores / inferiores atrás dos gols

£ 10 a £ 30

Localizados atrás dos gols; o Kop é conhecido por sua atmosfera intensa, enquanto o setor superior recém-ampliado de Anfield Road oferece uma ótima vista do alto.

Setores laterais

£ 30 a £ 40

Vista privilegiada da lateral do campo; as fileiras inferiores ficam mais próximas dos bancos de reservas, enquanto os setores superiores proporcionam uma visão tática mais ampla.

Brodies Sports Bar / Lounge (hospitalidade)

A partir de £ 125

Nível 1 do setor superior de Anfield Road. Inclui assentos acolchoados para o jogo, comida de rua gratuita, uma bebida no intervalo e a presença de ídolos do LFC.

Anfield Beat Lounge (hospitalidade)

A partir de £ 180

Assentos premium no bloco L15 da tribuna principal. Inclui acesso a um lounge exclusivo e uma bebida gratuita no intervalo.

Lounges premium

A partir de £ 245

Experiências de luxo em dia de jogo, com refeições sofisticadas de vários pratos, bebidas e assentos centrais privilegiados na lateral do campo.

Acompanhe a plataforma oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Liverpool x Bournemouth: retrospecto do confronto

O Liverpool domina o retrospecto contra o Bournemouth, com 21 vitórias nos 27 jogos oficiais disputados entre as equipes. O Bournemouth venceu apenas três vezes, e os outros três confrontos terminaram empatados.

No encontro mais recente entre as equipes, o Liverpool venceu por 1 a 0 pelo campeonato no Vitality Stadium, em setembro de 2026. Alexander Isak marcou o único gol da partida aos 57 minutos, após passe de Cody Gakpo.

Recordes e marcas de destaque

  • Maior vitória: O Liverpool igualou o recorde de maior vitória da história da Premier League ao golear o Bournemouth por 9 a 0 em Anfield, em 27 de agosto de 2022.
  • Maior artilheiro da história do confronto: Mohamed Salah é o maior artilheiro da história do confronto, com 12 gols contra o Bournemouth.
  • As raras vitórias do Bournemouth: As três vitórias do Bournemouth ocorreram em dezembro de 2016 (4 a 3), março de 2023 (1 a 0) e janeiro de 2026 (3 a 2).

Confrontos

LiverpoolEmpateBournemouth
4
0
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
FJ
12Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5
LIV

LIV - Sequência

BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
D0-1
FB
D3-2
CRY
V1-3
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BOU

BOU - Sequência

MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
SPP
V1-3
IPS
V1-2
Gol marcado (sofrido)
13/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

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