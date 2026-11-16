Uma vaga nas semifinais da Copa da Liga Inglesa, em janeiro, estará em jogo quando o Liverpool enfrentar o Bournemouth em Anfield, na quarta-feira, 16 de dezembro. O confronto das quartas de final promete ser marcante, e você já pode comprar ingressos.

O Liverpool conquistou seu 10º título da Copa da Liga Inglesa em 2024 e se isolou na liderança do ranking histórico de campeões da competição. Já o Bournemouth nunca passou das quartas de final de nenhuma das duas principais copas nacionais da Inglaterra.

O fato de Andoni Iraola ter deixado o Bournemouth para assumir o comando do Liverpool no verão europeu aumentou ainda mais a expectativa para o confronto. A atmosfera promete ser eletrizante em Anfield, sob os refletores.

A GOAL reúne todas as informações sobre os ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Liverpool e Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa?

Data Jogo (horário local) Ingressos Estádio (cidade) Quarta-feira, 16 de dezembro Copa da Liga Inglesa: Liverpool x Bournemouth (20h GMT) Ingressos Anfield (Liverpool) Domingo, 30 de maio Premier League: Liverpool x Bournemouth (horário a definir) Ingressos Anfield (Liverpool)

Como comprar ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa

Os ingressos oficiais para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Bournemouth, em Anfield, podem ser comprados diretamente com os clubes. Os pacotes oficiais de hospitalidade já estão disponíveis para compra.

Os ingressos são separados rigorosamente entre os setores das duas torcidas:

Torcida do Liverpool : Os ingressos podem ser comprados pela plataforma oficial de venda do Liverpool FC. É necessário ter um dispositivo móvel para sincronizá-los com a carteira digital.

: Os ingressos podem ser comprados pela plataforma oficial de venda do Liverpool FC. É necessário ter um dispositivo móvel para sincronizá-los com a carteira digital. Torcida do Bournemouth: Os ingressos para o setor visitante são destinados diretamente ao Bournemouth e devem ser comprados pelo site oficial de venda de ingressos do clube.

Os ingressos comuns para os setores da torcida mandante são vendidos em etapas, de acordo com a associação ao clube e a presença em jogos anteriores (créditos de fidelidade):

Venda prioritária : O cadastro para quem tem créditos de edições anteriores da Copa da Liga Inglesa costuma abrir algumas semanas antes da partida.

: O cadastro para quem tem créditos de edições anteriores da Copa da Liga Inglesa costuma abrir algumas semanas antes da partida. Venda para associados : A venda principal para associados All Red com créditos específicos por categoria de jogos em casa começa em 10 de novembro.

: A venda principal para associados All Red com créditos específicos por categoria de jogos em casa começa em 10 de novembro. Sorteios locais e gerais: Se sobrarem ingressos após as etapas prioritárias, os sorteios para associados locais e as vendas gerais costumam ocorrer de uma a duas semanas antes da partida, no início de dezembro.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir um lugar por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa?

Os ingressos oficiais comuns para jogos do Liverpool em copas nacionais, em Anfield, geralmente custam de £ 10 a £ 40, dependendo do nível, do setor e do tipo de desconto.

Os preços por categoria de ingresso e setor são os seguintes:

Categoria de ingresso / Setor Faixa de preço Características e benefícios Setores superiores / inferiores atrás dos gols £ 10 a £ 30 Localizados atrás dos gols; o Kop é conhecido por sua atmosfera intensa, enquanto o setor superior recém-ampliado de Anfield Road oferece uma ótima vista do alto. Setores laterais £ 30 a £ 40 Vista privilegiada da lateral do campo; as fileiras inferiores ficam mais próximas dos bancos de reservas, enquanto os setores superiores proporcionam uma visão tática mais ampla. Brodies Sports Bar / Lounge (hospitalidade) A partir de £ 125 Nível 1 do setor superior de Anfield Road. Inclui assentos acolchoados para o jogo, comida de rua gratuita, uma bebida no intervalo e a presença de ídolos do LFC. Anfield Beat Lounge (hospitalidade) A partir de £ 180 Assentos premium no bloco L15 da tribuna principal. Inclui acesso a um lounge exclusivo e uma bebida gratuita no intervalo. Lounges premium A partir de £ 245 Experiências de luxo em dia de jogo, com refeições sofisticadas de vários pratos, bebidas e assentos centrais privilegiados na lateral do campo.

Acompanhe a plataforma oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Liverpool x Bournemouth: retrospecto do confronto

O Liverpool domina o retrospecto contra o Bournemouth, com 21 vitórias nos 27 jogos oficiais disputados entre as equipes. O Bournemouth venceu apenas três vezes, e os outros três confrontos terminaram empatados.

No encontro mais recente entre as equipes, o Liverpool venceu por 1 a 0 pelo campeonato no Vitality Stadium, em setembro de 2026. Alexander Isak marcou o único gol da partida aos 57 minutos, após passe de Cody Gakpo.

Recordes e marcas de destaque