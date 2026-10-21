Como comprar ingressos para Liverpool x Arsenal: preços da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Liverpool recebe o Arsenal no domingo, 1º de novembro de 2026, em Anfield, em Liverpool.

Os confrontos anteriores entre as equipes pela liga foram muito disputados, incluindo um empate tático por 0 a 0 no último encontro. Os dois times entram na temporada 2026/27 com grandes ambições, o que torna cada ponto conquistado no confronto direto crucial para a classificação do campeonato.

Quando começa Liverpool x Arsenal pela Premier League?

Liverpool x Arsenal acontece em Anfield, em Liverpool, no domingo, 1º de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 9 1 de nov. de 2026 - 11:30 Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Arsenal pela Premier League?

Conseguir ingressos para um jogo de grande procura da Premier League, como Liverpool x Arsenal, geralmente envolve algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

Programas oficiais de sócios dos clubes: Às vezes, é possível comprar ingressos diretamente por meio dos sorteios para sócios do Liverpool F.C. ou do Arsenal F.C., ou em vendas adicionais de última hora. No entanto, a disponibilidade para jogos de grande destaque é extremamente limitada e normalmente exige uma associação paga ao clube e um histórico de compras anteriores.

Pacotes oficiais de hospitalidade: Os dois clubes oferecem opções premium de hospitalidade para o dia do jogo, como acesso a lounges, assentos acolchoados e pacotes com refeições, que podem ser reservadas diretamente.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Arsenal pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para Liverpool x Arsenal pela Premier League, divididos entre os canais oficiais e o mercado secundário:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: O preço original dos ingressos para jogos da Premier League em Anfield normalmente varia de £ 40 a £ 325 , dependendo da arquibancada e do setor específicos. No entanto, os ingressos para partidas de alta categoria, como a contra o Arsenal, são distribuídos exclusivamente por sorteio entre sócios e se esgotam imediatamente.

Pacotes oficiais de hospitalidade: Os pacotes premium de hospitalidade para o dia do jogo, comprados diretamente por meio de parceiros oficiais dos clubes, geralmente começam em torno de £ 250 a £ 529 ou mais por pessoa e incluem acesso a lounges, assentos acolchoados e opções de refeições.

Programas de sócios dos clubes: Para participar dos sorteios de ingressos pelo preço original, os torcedores precisam primeiro ter uma associação oficial ao clube, que custa entre £ 26,99 e £ 42,99 por temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços baseados na demanda do mercado:

Ofertas mais baratas: Atualmente, os ingressos mais acessíveis começam em torno de £ 250 a £ 300 para lugares nas arquibancadas superiores ou com visão restrita.

Preços médios de revenda: A maioria dos ingressos para assentos comuns anunciados custa, em média, entre £ 350 e £ 900 ou mais , dependendo da demanda e da localização exata do setor em Anfield.

Revenda de ingressos premium e assentos nas laterais do campo: Ingressos para assentos privilegiados nas arquibancadas inferiores das laterais do campo ou ofertas VIP em plataformas de revenda frequentemente ultrapassam £ 1.000 a £ 1.200 ou mais à medida que a data da partida se aproxima.

Liverpool x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Liverpool e Arsenal

O Liverpool chega a esta partida em boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Iraola venceu o AFC Bournemouth por 1 a 0 em seu jogo mais recente pela Premier League e, nesse período, também superou o Tottenham Hotspur na Copa da Liga Inglesa e o Atlético de Madrid na Champions League. Ao todo, marcou sete gols e sofreu três nas cinco partidas.

O retrospecto recente do Arsenal é mais irregular. A equipe de Arteta venceu três dos últimos cinco jogos, mas sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Brighton na Premier League, em sua partida mais recente pela competição. Também mostrou capacidade de reação em outros jogos, ao vencer o Chelsea por 2 a 1 e o SSC Napoli por 1 a 0, fora de casa, na Champions League. Desconsiderando o resultado contra o Brighton, são quatro vitórias em cinco partidas.

Liverpool x Arsenal: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes terminou sem gols: um empate por 0 a 0 na casa do Arsenal, em janeiro de 2026. Antes disso, o Liverpool venceu por 1 a 0 em Anfield, em agosto de 2025, e os dois clubes empataram por 2 a 2 no mesmo estádio, em maio de 2025. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, a disputa foi equilibrada, sem que nenhuma das equipes conseguisse estabelecer uma vantagem clara.