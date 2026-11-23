O Liverpool recebe o AFC Bournemouth na quarta-feira, 16 de dezembro de 2026, em Anfield, na cidade de Liverpool.

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 20 de setembro de 2026, pela Premier League, quando o Liverpool conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa, no Vitality Stadium, graças a um gol de Alexander Isak. O AFC Bournemouth, por sua vez, conseguiu uma vitória memorável sobre o Liverpool em janeiro de 2026, em um emocionante 3 a 2.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Liverpool x AFC Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Liverpool x AFC Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa?

Liverpool x AFC Bournemouth acontece em Anfield, na cidade de Liverpool, na quarta-feira, 16 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Liverpool x AFC Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Liverpool x AFC Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa:

1. Canais oficiais dos clubes

Portal oficial do Liverpool FC (torcida mandante): Torcedores cadastrados como sócios oficiais do LFC ou detentores de ingressos de temporada podem acessar o portal oficial de ingressos do clube. As vendas para jogos de copas nacionais geralmente ocorrem em etapas, conforme os créditos acumulados em partidas anteriores, começando pelos torcedores com prioridade e seguindo para os demais sócios e os sorteios locais, como o destinado a moradores de áreas com código postal iniciado pela letra L.

Torcedores cadastrados como sócios oficiais do LFC ou detentores de ingressos de temporada podem acessar o portal oficial de ingressos do clube. As vendas para jogos de copas nacionais geralmente ocorrem em etapas, conforme os créditos acumulados em partidas anteriores, começando pelos torcedores com prioridade e seguindo para os demais sócios e os sorteios locais, como o destinado a moradores de áreas com código postal iniciado pela letra L. Bilheteria oficial do AFC Bournemouth (torcida visitante): Torcedores do Bournemouth devem comprar os ingressos destinados especificamente ao setor visitante diretamente pelos canais oficiais de venda do AFC Bournemouth. Para isso, geralmente são exigidos pontos no programa de fidelidade do clube ou adesão ao programa para jogos fora de casa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Serie A quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x AFC Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa?

Confira os preços estimados dos ingressos para Liverpool x AFC Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa:

1. Canais oficiais dos clubes

Adultos: de £ 30 a £ 47.

de £ 30 a £ 47. Maiores de 65 anos: de £ 25,25 a £ 35,25.

de £ 25,25 a £ 35,25. Jovens adultos: de £ 16,75 a £ 23,50.

de £ 16,75 a £ 23,50. Crianças e adolescentes: £ 5.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos das vendas oficiais dos clubes se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns (preços iniciais): de £ 71 a £ 85.

de £ 71 a £ 85. Setores comuns da torcida mandante (atrás dos gols e nas laterais): de £ 80 a £ 120.

de £ 80 a £ 120. Pacotes de hospitalidade e VIP: preços iniciais de £ 99 a £ 149.

preços iniciais de £ 99 a £ 149. Média do mercado: cerca de £ 595.

Liverpool x AFC Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa: tudo o que você precisa saber

Fase de Liverpool e AFC Bournemouth

O Liverpool soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace pela Premier League. Nesse período, também venceu o Brighton por 2 a 0 e o Chelsea por 1 a 1 na Copa da Liga Inglesa. As duas derrotas foram para o Fenerbahce, na Champions League, e para o Arsenal, na Premier League. Nessas cinco partidas, o Liverpool marcou sete gols e sofreu cinco.

O Bournemouth vive excelente fase, com cinco vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Ipswich Town pela Premier League, precedida por um triunfo por 3 a 1 sobre o Sparta Praga, fora de casa, pela Liga Europa. Nesse período, o Bournemouth também venceu o Manchester United por 3 a 0 na Premier League e o Aston Villa por 3 a 0 na Copa da Liga Inglesa. A equipe marcou 11 gols e sofreu apenas um nessas cinco partidas.

Liverpool x AFC Bournemouth: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 20 de setembro de 2026, pela Premier League, quando o Liverpool venceu por 1 a 0 no Vitality Stadium. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Liverpool venceu três vezes, contra uma vitória do Bournemouth, além de mais uma vitória do Liverpool registrada. O Liverpool marcou 10 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.