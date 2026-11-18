O Lincoln Red Imps FC recebe o FC Midtjylland na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Europa Sports Park, em Gibraltar.

No confronto disputado em julho de 2015, em Herning, o FC Midtjylland venceu o jogo de ida por 1 a 0. O clube dinamarquês voltou a vencer uma semana depois, por 2 a 0, no campo do Lincoln Red Imps FC, e garantiu a classificação.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lincoln Red Imps FC x FC Midtjylland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lincoln Red Imps FC x FC Midtjylland pela Liga Conferência?

Lincoln Red Imps FC x FC Midtjylland acontece no Europa Sports Park, em Gibraltar, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 12:45 Europa Sports Park

Como comprar ingressos para Lincoln Red Imps FC x FC Midtjylland pela Liga Conferência?

Estas são as opções de compra de ingressos para o próximo jogo entre Lincoln Red Imps FC e FC Midtjylland pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Você pode comprar ingressos diretamente nas plataformas oficiais de venda do clube mandante, o Lincoln Red Imps FC, ou acompanhar seus comunicados oficiais sobre a venda de ingressos para o Europa Sports Park, em Gibraltar.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Conferência quando as cotas de venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lincoln Red Imps FC x FC Midtjylland pela Liga Conferência?

Veja os preços dos ingressos para Lincoln Red Imps FC x FC Midtjylland pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais do clube

Ingresso comum / assento padrão: Normalmente custa entre aproximadamente € 20 e € 35

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingresso comum / assento padrão: Preços iniciais de aproximadamente € 45 a € 60.

Lincoln Red Imps FC x FC Midtjylland pela Liga Conferência: tudo o que você precisa saber

Momento de Lincoln Red Imps FC e FC Midtjylland

O Lincoln Red Imps FC venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota foi por 4 a 1 para o FC Twente, na Liga Conferência. A equipe reagiu com uma vitória por 1 a 0 sobre o Hajduk Split na Liga Conferência e, depois, goleou o College 1975 por 6 a 0 na National League. Nesses cinco jogos, marcou 15 gols e sofreu cinco, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto sua solidez defensiva em casa.

O FC Midtjylland venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu um. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Soenderjyske na Superliga, enquanto a campanha na Liga Conferência sofreu um duro golpe com a derrota por 6 a 1 para o Ajax. A equipe também venceu o FC Nordsjaelland por 3 a 2 fora de casa e o OB por 2 a 1 na DBU Pokalen, mostrando que consegue bons resultados nas competições nacionais. Nos cinco jogos, o Midtjylland marcou 11 gols e sofreu 13.

Lincoln Red Imps FC x FC Midtjylland: histórico recente do confronto

Os dois clubes já se enfrentaram duas vezes, ambas na fase de qualificação da Liga dos Campeões de 2015. O FC Midtjylland venceu o jogo de ida por 1 a 0 em Herning, em 14 de julho de 2015, e o jogo de volta por 2 a 0 no campo do Lincoln Red Imps FC, em 21 de julho de 2015. O Midtjylland tem aproveitamento perfeito nesses confrontos, com duas vitórias e nenhum gol sofrido.