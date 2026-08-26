O Lille enfrenta o Troyes no domingo, 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

O Lille entra nesta sequência de partidas buscando aproveitar o fator casa sob a orientação de sua comissão técnica. Enquanto isso, o Troyes viaja para Villeneuve-d'Ascq em busca de um resultado crucial fora de casa contra uma forte oposição.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lille x Troyes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Lille x Troyes pela Ligue 1?

Lille x Troyes acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, com o pontapé inicial programado para esta rodada da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 4 13 de set. de 2026 - 09:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?

A compra de ingressos para a partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, marcada para 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, envolve alguns caminhos padrão:

Site oficial do clube: O método mais direto e seguro é visitar o site oficial do LOSC Lille. Vá até a seção de ingressos ou de dia de jogo para comprar bilhetes diretamente com o clube assim que forem colocados à venda para o público em geral ou em janelas exclusivas para membros.

Bilheteria / bilheteria do estádio: Torcedores locais ou viajantes podem ir à bilheteria da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, antes do dia da partida para comprar ingressos presencialmente, sujeito à disponibilidade.

Plataformas de revenda e comparação de ingressos: Se os canais oficiais do clube estiverem esgotados ou se você estiver procurando setores específicos de assentos, como atrás do gol, escanteios ou visões laterais, mercados secundários de ingressos e agregadores, como o StubHub, acompanham o inventário disponível de vendedores de ingressos.

Vantagens de associação ao clube: Se você tem uma associação ao Lille ou status de detentor de carnê de temporada, fique de olho nas notificações por e-mail sobre janelas prioritárias prioritárias, que muitas vezes concedem acesso antecipado antes do início das vendas gerais.

Quanto custam os ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, em 13 de setembro de 2026, variam de acordo com a plataforma, o setor e a antecedência da compra:

Vendas gerais oficiais do clube: Os ingressos a preço de face comprados diretamente pelo site oficial do LOSC Lille normalmente começam em faixas-base mais baixas para assentos de setor padrão atrás dos gols ou nos cantos superiores.

Mercado secundário e plataformas de revenda: Em marketplaces de comparação e revenda de ingressos, como o StubHub, os ingressos de entrada para este confronto começam em cerca de €11 , com médias gerais da plataforma variando aproximadamente entre €55 e €134 , dependendo da escolha do assento.

Setores de assentos: Visões premium laterais ou assentos centrais de arquibancada na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy têm preços mais altos, frequentemente partindo de €65 a €85+ (US$85 a US$110+) em redes de distribuição de ingressos.

Lille x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lille e Troyes

O Lille chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Angers pela Ligue 1, em 23 de agosto, o que representou seu único resultado competitivo na sequência. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Everton e por 2 a 2 com o Hamburger SV na pré-temporada, venceu o OH Leuven por 6 a 3 e perdeu por 2 a 1 para o Union St. Gilloise. O Lille marcou 14 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

O Troyes chega com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco compromissos. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Paris FC pela Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, empatou por 1 a 1 com Panetolikos e Auxerre em amistosos de pré-temporada, venceu o GOAL FC por 5 a 2 e ganhou por 3 a 0 do Grenoble. O Troyes marcou nove gols e sofreu dois nesses cinco jogos.

Lille x Troyes: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 3 de junho de 2023, quando Troyes e Lille empataram por 1 a 1 em uma partida da Ligue 1. Antes disso, o Lille venceu o Troyes por 5 a 1 em casa pela Ligue 1 em janeiro de 2023, e também ganhou por 2 a 0 em um confronto da Coupe de France entre os times no início daquele mesmo mês. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu três vezes contra uma do Troyes, com uma partida terminando empatada.