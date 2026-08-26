Como comprar ingressos para Lille x Troyes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Lille enfrenta o Troyes no domingo, 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

O Lille entra nesta sequência de partidas buscando aproveitar o fator casa sob a orientação de sua comissão técnica. Enquanto isso, o Troyes viaja até Villeneuve-d'Ascq em busca de um resultado crucial fora de casa contra uma oposição formidável.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lille x Troyes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lille x Troyes pela Ligue 1?

Lille x Troyes acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, com o pontapé inicial marcado para esta rodada da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 4 13 de set. de 2026 - 09:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?

A compra de ingressos para a partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, marcada para 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, envolve alguns caminhos padrão:

Site oficial do clube: O método mais direto e seguro é visitar o site oficial do LOSC Lille. Vá até a seção de ingressos ou de dia de jogo para comprar bilhetes diretamente com o clube assim que forem abertos para venda geral ao público ou em janelas exclusivas para membros.

Bilheteria / bilheteria do estádio: Torcedores locais ou viajantes podem visitar a bilheteria da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, antes do dia da partida para comprar ingressos presencialmente, sujeito à disponibilidade.

Plataformas de revenda e comparação de ingressos: Se os canais oficiais do clube estiverem esgotados ou se você estiver procurando setores específicos, como atrás do gol, nos cantos ou visões laterais, mercados secundários e agregadores de ingressos, como o StubHub, acompanham o inventário disponível de vendedores de ingressos.

Benefícios de associação ao clube: Se você tiver uma associação do Lille ou status de sócio-torcedor com carnê de temporada, fique atento às notificações por e-mail sobre janelas de prioridade priority-window, que muitas vezes concedem acesso antecipado antes do início das vendas gerais.

Quanto custam os ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, em 13 de setembro de 2026, variam dependendo da plataforma, do setor e da antecedência da compra:

Vendas gerais oficiais do clube: Os ingressos pelo valor de face comprados diretamente no site oficial do LOSC Lille normalmente começam em faixas básicas mais baixas para setores padrão atrás dos gols ou nos cantos superiores.

Mercado secundário e plataformas de revenda: Em marketplaces de comparação e revenda de ingressos, como o StubHub, os ingressos de entrada para este confronto começam em cerca de €11 , com médias gerais da plataforma variando aproximadamente entre €55 e €134 , dependendo da escolha do assento.

Setores do estádio: Visões premium nas laterais longas ou assentos centrais na arquibancada da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy têm preços mais altos, frequentemente partindo de €65 a €85+ (US$85 a US$110+) em redes de distribuição de ingressos.

Lille x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lille e Troyes

O Lille chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Angers, pela Ligue 1, em 23 de agosto, que representou seu único resultado competitivo na sequência. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Everton e em 2 a 2 com o Hamburger SV na pré-temporada, venceu o OH Leuven por 6 a 3 e perdeu por 2 a 1 para o Union St. Gilloise. O Lille marcou 14 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

O Troyes chega com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente foi o empate sem gols com o Paris FC, pela Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, empatou em 1 a 1 com Panetolikos e Auxerre em amistosos de pré-temporada, venceu o GOAL FC por 5 a 2 e ganhou por 3 a 0 do Grenoble. O Troyes marcou nove gols e sofreu dois nesses cinco jogos.

Lille x Troyes: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 3 de junho de 2023, quando Troyes e Lille empataram em 1 a 1 em uma partida da Ligue 1. Antes disso, o Lille venceu o Troyes por 5 a 1 em casa, pela Ligue 1, em janeiro de 2023, e também ganhou por 2 a 0 em um confronto da Coupe de France entre as equipes no início daquele mesmo mês. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu três vezes contra uma do Troyes, com um jogo terminando empatado.