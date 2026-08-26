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Como comprar ingressos para Lille x Troyes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lille enfrenta o Troyes na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Lille enfrenta o Troyes no domingo, 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

O Lille entra nesta sequência de partidas buscando aproveitar o fator casa sob a orientação de sua comissão técnica. Enquanto isso, o Troyes viaja até Villeneuve-d'Ascq em busca de um resultado crucial fora de casa contra uma oposição formidável.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lille x Troyes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lille x Troyes pela Ligue 1?

Lille x Troyes acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, com o pontapé inicial marcado para esta rodada da Ligue 1.

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Campeonato Francês - Rodada 4
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?

A compra de ingressos para a partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, marcada para 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, envolve alguns caminhos padrão:

  • Site oficial do clube: O método mais direto e seguro é visitar o site oficial do LOSC Lille. Vá até a seção de ingressos ou de dia de jogo para comprar bilhetes diretamente com o clube assim que forem abertos para venda geral ao público ou em janelas exclusivas para membros.
  • Bilheteria / bilheteria do estádio: Torcedores locais ou viajantes podem visitar a bilheteria da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, antes do dia da partida para comprar ingressos presencialmente, sujeito à disponibilidade.
  • Plataformas de revenda e comparação de ingressos: Se os canais oficiais do clube estiverem esgotados ou se você estiver procurando setores específicos, como atrás do gol, nos cantos ou visões laterais, mercados secundários e agregadores de ingressos, como o StubHub, acompanham o inventário disponível de vendedores de ingressos.
  • Benefícios de associação ao clube: Se você tiver uma associação do Lille ou status de sócio-torcedor com carnê de temporada, fique atento às notificações por e-mail sobre janelas de prioridade priority-window, que muitas vezes concedem acesso antecipado antes do início das vendas gerais.

Quanto custam os ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, em 13 de setembro de 2026, variam dependendo da plataforma, do setor e da antecedência da compra:

  • Vendas gerais oficiais do clube: Os ingressos pelo valor de face comprados diretamente no site oficial do LOSC Lille normalmente começam em faixas básicas mais baixas para setores padrão atrás dos gols ou nos cantos superiores.
  • Mercado secundário e plataformas de revenda: Em marketplaces de comparação e revenda de ingressos, como o StubHub, os ingressos de entrada para este confronto começam em cerca de €11, com médias gerais da plataforma variando aproximadamente entre €55 e €134, dependendo da escolha do assento.   
  • Setores do estádio: Visões premium nas laterais longas ou assentos centrais na arquibancada da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy têm preços mais altos, frequentemente partindo de €65 a €85+ (US$85 a US$110+) em redes de distribuição de ingressos.   

Lille x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lille e Troyes

O Lille chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Angers, pela Ligue 1, em 23 de agosto, que representou seu único resultado competitivo na sequência. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Everton e em 2 a 2 com o Hamburger SV na pré-temporada, venceu o OH Leuven por 6 a 3 e perdeu por 2 a 1 para o Union St. Gilloise. O Lille marcou 14 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

O Troyes chega com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente foi o empate sem gols com o Paris FC, pela Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, empatou em 1 a 1 com Panetolikos e Auxerre em amistosos de pré-temporada, venceu o GOAL FC por 5 a 2 e ganhou por 3 a 0 do Grenoble. O Troyes marcou nove gols e sofreu dois nesses cinco jogos.

LIL

LIL - Sequência

EVE
E1-1
SCO
V0-2
PSG
E2-2
TFC
V0-1
BET
D2-3
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
TRO

TRO - Sequência

AJA
E1-1
PAT
E1-1
PAR
E0-0
FCL
V1-2
STR
D2-6
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Lille x Troyes: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 3 de junho de 2023, quando Troyes e Lille empataram em 1 a 1 em uma partida da Ligue 1. Antes disso, o Lille venceu o Troyes por 5 a 1 em casa, pela Ligue 1, em janeiro de 2023, e também ganhou por 2 a 0 em um confronto da Coupe de France entre as equipes no início daquele mesmo mês. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu três vezes contra uma do Troyes, com um jogo terminando empatado.

Confrontos

LilleEmpateTroyes
3
1
1
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lille badge
Lille
LIL
1
FJ
Campeonato Francês
Lille badge
Lille
LIL
5
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
Copa da França
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FJ
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Lille badge
Lille
LIL
0
FJ
Campeonato Francês
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Lille x Troyes: classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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