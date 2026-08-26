Como comprar ingressos para Lille x Troyes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Lille enfrenta o Troyes no domingo, 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.
O Lille entra nesta sequência de partidas buscando aproveitar o fator casa sob a orientação de sua comissão técnica. Enquanto isso, o Troyes viaja até Villeneuve-d'Ascq em busca de um resultado crucial fora de casa contra uma oposição formidável.
Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lille x Troyes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Lille x Troyes pela Ligue 1?
Lille x Troyes acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, com o pontapé inicial marcado para esta rodada da Ligue 1.
Como comprar ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?
A compra de ingressos para a partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, marcada para 13 de setembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, envolve alguns caminhos padrão:
- Site oficial do clube: O método mais direto e seguro é visitar o site oficial do LOSC Lille. Vá até a seção de ingressos ou de dia de jogo para comprar bilhetes diretamente com o clube assim que forem abertos para venda geral ao público ou em janelas exclusivas para membros.
- Bilheteria / bilheteria do estádio: Torcedores locais ou viajantes podem visitar a bilheteria da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, antes do dia da partida para comprar ingressos presencialmente, sujeito à disponibilidade.
- Plataformas de revenda e comparação de ingressos: Se os canais oficiais do clube estiverem esgotados ou se você estiver procurando setores específicos, como atrás do gol, nos cantos ou visões laterais, mercados secundários e agregadores de ingressos, como o StubHub, acompanham o inventário disponível de vendedores de ingressos.
- Benefícios de associação ao clube: Se você tiver uma associação do Lille ou status de sócio-torcedor com carnê de temporada, fique atento às notificações por e-mail sobre janelas de prioridade priority-window, que muitas vezes concedem acesso antecipado antes do início das vendas gerais.
Quanto custam os ingressos para Lille x Troyes pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e ES Troyes AC, em 13 de setembro de 2026, variam dependendo da plataforma, do setor e da antecedência da compra:
- Vendas gerais oficiais do clube: Os ingressos pelo valor de face comprados diretamente no site oficial do LOSC Lille normalmente começam em faixas básicas mais baixas para setores padrão atrás dos gols ou nos cantos superiores.
- Mercado secundário e plataformas de revenda: Em marketplaces de comparação e revenda de ingressos, como o StubHub, os ingressos de entrada para este confronto começam em cerca de €11, com médias gerais da plataforma variando aproximadamente entre €55 e €134, dependendo da escolha do assento.
- Setores do estádio: Visões premium nas laterais longas ou assentos centrais na arquibancada da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy têm preços mais altos, frequentemente partindo de €65 a €85+ (US$85 a US$110+) em redes de distribuição de ingressos.
Lille x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Lille e Troyes
O Lille chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Angers, pela Ligue 1, em 23 de agosto, que representou seu único resultado competitivo na sequência. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Everton e em 2 a 2 com o Hamburger SV na pré-temporada, venceu o OH Leuven por 6 a 3 e perdeu por 2 a 1 para o Union St. Gilloise. O Lille marcou 14 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.
O Troyes chega com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente foi o empate sem gols com o Paris FC, pela Ligue 1, em 22 de agosto. Antes disso, empatou em 1 a 1 com Panetolikos e Auxerre em amistosos de pré-temporada, venceu o GOAL FC por 5 a 2 e ganhou por 3 a 0 do Grenoble. O Troyes marcou nove gols e sofreu dois nesses cinco jogos.
Lille x Troyes: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 3 de junho de 2023, quando Troyes e Lille empataram em 1 a 1 em uma partida da Ligue 1. Antes disso, o Lille venceu o Troyes por 5 a 1 em casa, pela Ligue 1, em janeiro de 2023, e também ganhou por 2 a 0 em um confronto da Coupe de France entre as equipes no início daquele mesmo mês. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu três vezes contra uma do Troyes, com um jogo terminando empatado.
Confrontos
Lille x Troyes: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
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|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
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|3
|1
|1
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|+4
|10
D
V
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E
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|5
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|1
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|10
D
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|5
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|2
|1
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|+1
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V
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|+1
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V
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|2
|1
|2
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|10
|0
|7
D
E
V
V
D
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|5
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|3
|1
|9
|9
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|6
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E
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E
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|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
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E
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|2
|2
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|5
V
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D
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D
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V
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|1
|1
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|9
|9
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|4
D
E
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D
V
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|5
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|1
|3
|4
|11
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|4
D
D
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|1
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|4
|7
|8
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|3
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D
D
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|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D