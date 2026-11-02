O Lille recebe o Lyon no sábado, 21 de novembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.
O confronto mais recente entre as equipes pela Ligue 1 aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Lyon conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa. O Lyon também superou o Lille no início daquele ano, vencendo por 2 a 1 o duelo entre eles pela Copa da França, em janeiro de 2026.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lille x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Lille x Lyon pela Ligue 1?
Lille x Lyon começa no sábado, 21 de novembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.
Como comprar ingressos para Lille x Lyon pela Ligue 1?
Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Lille e Lyon pela Ligue 1, na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, há algumas opções principais:
1. Canais oficiais do clube
- Bilheteria oficial do clube: A forma mais segura e direta é pela plataforma oficial de venda de ingressos do LOSC Lille (billetterie.losc.fr). As vendas para o público em geral normalmente começam alguns meses antes da partida, com períodos de prioridade frequentemente oferecidos a membros do clube e sócios com ingressos para a temporada.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando a oferta inicial se esgota.
Quanto custam os ingressos para Lille x Lyon pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Lille e Lyon pela Ligue 1, na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.
1. Canais oficiais do clube
- Ingressos comuns: Começam em torno de € 15 a € 25 para lugares no setor superior ou nos cantos em jogos comuns da liga.
- Lugares nas laterais / no setor intermediário: Lugares com melhor visão nas laterais do campo geralmente custam entre € 35 e € 75, dependendo do bloco e do setor específicos.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de hospitalidade premium do clube e os pacotes de lugares de luxo geralmente começam em torno de € 150 a € 200 ou mais por pessoa.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Setor superior / revenda mais econômica: Os ingressos mais baratos para este confronto de destaque começam atualmente em torno de € 55 a € 75.
- Categoria 1 / lugares inferiores nas laterais: Lugares com visão privilegiada nas laterais geralmente custam de € 90 a € 150.
- Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Ingressos com serviços adicionais ou de hospitalidade corporativa começam em torno de € 190 ou mais, dependendo da disponibilidade.
Lille x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Lille e Lyon
O Lille registrou uma vitória, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Brest pela Ligue 1 e, antes disso, a equipe sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Champions League. A vitória por 1 a 0 sobre o Le Havre foi seu melhor resultado recente em competições nacionais. Nos cinco jogos, o Lille marcou seis gols e sofreu sete, o que aponta para uma equipe que tem tido dificuldades para se manter sólida na defesa.
O Lyon venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Nice pela Ligue 1, após uma vitória por 3 a 2 contra o Crystal Palace pela Liga Europa. A vitória por 4 a 0 sobre o Rennes, anteriormente nessa sequência, se destaca como sua atuação mais convincente. O Lyon marcou dez gols e sofreu seis nessas cinco partidas, com os únicos pontos perdidos vindo de uma derrota por 2 a 1 para o Lens pela Ligue 1 e de uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Anderlecht pela Liga Europa, que ainda assim contou como vitória.
Lille x Lyon: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Lyon venceu o Lille por 1 a 0 em uma partida da Ligue 1. Antes disso, o Lyon também venceu por 2 a 1 em um duelo pela Copa da França, em janeiro de 2026, e conquistou uma vitória por 1 a 0 pela Ligue 1 na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lyon venceu três vezes, houve um empate e o Lille venceu uma vez. A partida mais recente disputada nesse estádio terminou com vitória do Lyon por 1 a 0, em setembro de 2025.