O Lille recebe o Lyon no sábado, 21 de novembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

O confronto mais recente entre as equipes pela Ligue 1 aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Lyon conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa. O Lyon também superou o Lille no início daquele ano, vencendo por 2 a 1 o duelo entre eles pela Copa da França, em janeiro de 2026.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lille x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lille x Lyon pela Ligue 1?

Lille x Lyon começa no sábado, 21 de novembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

Campeonato Francês - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Lyon pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Lille e Lyon pela Ligue 1, na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, há algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: A forma mais segura e direta é pela plataforma oficial de venda de ingressos do LOSC Lille (billetterie.losc.fr). As vendas para o público em geral normalmente começam alguns meses antes da partida, com períodos de prioridade frequentemente oferecidos a membros do clube e sócios com ingressos para a temporada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Lille x Lyon pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Lille e Lyon pela Ligue 1, na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Começam em torno de € 15 a € 25 para lugares no setor superior ou nos cantos em jogos comuns da liga.

Começam em torno de para lugares no setor superior ou nos cantos em jogos comuns da liga. Lugares nas laterais / no setor intermediário: Lugares com melhor visão nas laterais do campo geralmente custam entre € 35 e € 75 , dependendo do bloco e do setor específicos.

Lugares com melhor visão nas laterais do campo geralmente custam entre , dependendo do bloco e do setor específicos. Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de hospitalidade premium do clube e os pacotes de lugares de luxo geralmente começam em torno de € 150 a € 200 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setor superior / revenda mais econômica: Os ingressos mais baratos para este confronto de destaque começam atualmente em torno de € 55 a € 75 .

Os ingressos mais baratos para este confronto de destaque começam atualmente em torno de . Categoria 1 / lugares inferiores nas laterais: Lugares com visão privilegiada nas laterais geralmente custam de € 90 a € 150 .

Lugares com visão privilegiada nas laterais geralmente custam de . Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Ingressos com serviços adicionais ou de hospitalidade corporativa começam em torno de € 190 ou mais, dependendo da disponibilidade.

Lille x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lille e Lyon

O Lille registrou uma vitória, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Brest pela Ligue 1 e, antes disso, a equipe sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Champions League. A vitória por 1 a 0 sobre o Le Havre foi seu melhor resultado recente em competições nacionais. Nos cinco jogos, o Lille marcou seis gols e sofreu sete, o que aponta para uma equipe que tem tido dificuldades para se manter sólida na defesa.

O Lyon venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Nice pela Ligue 1, após uma vitória por 3 a 2 contra o Crystal Palace pela Liga Europa. A vitória por 4 a 0 sobre o Rennes, anteriormente nessa sequência, se destaca como sua atuação mais convincente. O Lyon marcou dez gols e sofreu seis nessas cinco partidas, com os únicos pontos perdidos vindo de uma derrota por 2 a 1 para o Lens pela Ligue 1 e de uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Anderlecht pela Liga Europa, que ainda assim contou como vitória.

Lille x Lyon: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Lyon venceu o Lille por 1 a 0 em uma partida da Ligue 1. Antes disso, o Lyon também venceu por 2 a 1 em um duelo pela Copa da França, em janeiro de 2026, e conquistou uma vitória por 1 a 0 pela Ligue 1 na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lyon venceu três vezes, houve um empate e o Lille venceu uma vez. A partida mais recente disputada nesse estádio terminou com vitória do Lyon por 1 a 0, em setembro de 2025.