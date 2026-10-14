O Lille recebe o Lens na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

O confronto é conhecido como Derby du Nord (Dérbi do Norte) e representa uma das rivalidades regionais mais intensas e históricas do futebol francês. No último encontro entre as equipes pelo campeonato, em abril de 2026, o LOSC Lille venceu o RC Lens por 3 a 0 no mesmo estádio.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lille x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lille x Lens pela Ligue 1?

Lille x Lens acontece na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

Campeonato Francês - Rodada 9 30 de out. de 2026 - 16:05 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Lens pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para o próximo confronto entre Lille e Lens pela Ligue 1, você pode recorrer a opções de venda oficial e de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Comprar diretamente pelo site oficial do LOSC Lille é a maneira mais confiável de conseguir ingressos pelo preço original. Em geral, as vendas são abertas primeiro para sócios e titulares de carnês de temporada, antes de chegarem ao público em geral.

Plataforma oficial de revenda: Se os ingressos se esgotarem nos canais de venda oficiais, os clubes frequentemente oferecem uma plataforma oficial de revenda na qual titulares de carnês de temporada podem anunciar com segurança os lugares que não poderão usar.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando a oferta nos canais oficiais se esgota.

Quanto custam os ingressos para Lille x Lens pela Ligue 1?

Para o disputado Derby du Nord entre LOSC Lille e RC Lens, os preços dos ingressos variam conforme a compra seja feita diretamente com o clube, pelo preço original, ou por meio de plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos oficiais pelo preço original: Quando comprados diretamente pelos canais oficiais do clube, os ingressos para jogos do campeonato geralmente custam a partir de € 15 a € 40 nos lugares comuns do anel superior, podendo chegar a € 80 a € 150 ou mais nos setores centrais privilegiados do anel inferior e em áreas de hospitalidade. No entanto, ingressos pelo preço original para clássicos de grande destaque se esgotam rapidamente.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Os preços para este jogo geralmente começam em torno de € 80 a € 150 nas categorias comuns e podem ultrapassar € 200 a € 350 , dependendo do setor e da demanda.

Lille x Lens pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lille e Lens

O Lille somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Nice na Ligue 1, enquanto a vitória por 2 a 0 sobre o Troyes e o triunfo por 0 a 1 fora de casa contra o Toulouse mostram que a equipe é capaz de vencer sem sofrer gols. O Lille empatou por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain e perdeu por 2 a 3 para o Real Betis na Champions League. Nesses cinco jogos, marcou sete gols e sofreu oito.

O Lens venceu uma vez, empatou uma e perdeu três nos últimos cinco jogos. Sua única vitória veio na Champions League, por 2 a 3 fora de casa contra o Slavia Prague. Na Ligue 1, perdeu para Monaco, Lorient e Strasbourg, marcando cinco gols e sofrendo seis apenas nessas três derrotas pelo campeonato.

Lille x Lens: histórico recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Lille por 3 a 0 na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Ligue 1, cada equipe conquistou duas vitórias, com uma partida terminando a favor do Lille por 3 a 0 naquele mesmo jogo do turno anterior, no início deste ano. O Lens venceu o confronto correspondente fora de casa por 3 a 0 em setembro de 2025, e o Lille também conquistou vitórias por 1 a 0 e 2 a 1 em encontros anteriores deste levantamento.