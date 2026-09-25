Como comprar ingressos para Lille x Le Havre: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lille enfrenta o Le Havre no sábado, 10 de outubro de 2026, na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, em Lille.

Historicamente, o Lille tem dominado este confronto, com cinco vitórias nos últimos sete encontros entre as equipes em todas as competições. No duelo mais recente pela liga, em 3 de maio de 2026, os dois times empataram por 1 a 1 no Stade Pierre Mauroy.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lille x Le Havre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Lille x Le Havre pela Ligue 1?

Lille x Le Havre acontece na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, em Lille, no sábado, 10 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Le Havre pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre LOSC Lille e Le Havre AC na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, você pode seguir estas opções:

Plataforma oficial de ingressos do LOSC Lille

Venda online primária: Os ingressos geralmente são colocados à venda cerca de dois meses antes da partida no portal oficial de ingressos do LOSC. Você pode selecionar sua área de assento preferida diretamente no mapa do estádio e concluir o pagamento online com cartão de crédito ou débito.

Mercado secundário oficial: Se os ingressos da venda primária estiverem esgotados, o LOSC opera uma plataforma oficial de revenda diretamente em seu portal de ingressos, onde os detentores de carnê de temporada revendem seus assentos com segurança pelo valor de face.

Bilheteria no dia do jogo: Sujeito à disponibilidade, os ingressos físicos podem ser comprados na Ticket Office 1 da Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, que abre três horas antes do pontapé inicial.

Plataformas secundárias de ingressos

Se você não conseguir garantir ingressos diretamente com o clube, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam entradas de revenda oferecidas por torcedores. Vale destacar que os preços em marketplaces de terceiros são definidos pelos vendedores e podem ser anunciados acima ou abaixo do valor oficial de face.

Quanto custam os ingressos para Lille x Le Havre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e Le Havre AC na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy variam de acordo com a categoria do assento e se a compra é feita por canais oficiais ou marketplaces secundários:

Preços oficiais de face (bilheteria do LOSC)

Assentos de categoria padrão: Normalmente variam de € 10 a € 35 para admissão geral e lugares no anel superior.

Assentos de nível intermediário (Centrale / Lateral): Geralmente custam entre € 30 e € 50 para uma visão equilibrada da lateral do campo.

Assentos premium / categoria 1: Geralmente têm preços entre € 50 e € 80+ .

Pacotes VIP e hospitality: Começam em aproximadamente € 150 e aumentam dependendo do serviço de catering e do acesso ao lounge.

Plataformas secundárias de ingressos

Os ingressos de revenda em marketplaces secundários, como a StubHub, variam significativamente de acordo com a demanda.

Preço de entrada: Os anúncios de revenda atualmente começam em cerca de € 25 a € 35 por ingresso para assentos padrão.

Preço médio de revenda: Os anúncios no mercado secundário geralmente têm média entre € 60 e € 120 , dependendo da proximidade do assento e da demanda.

Lille x Le Havre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lille e Le Havre

O Lille venceu dois e empatou dois de seus últimos cinco jogos, com uma derrota não registrada nessa sequência. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Toulouse, pela Ligue 1, em 3 de setembro. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain e venceu o Angers por 2 a 0 fora de casa. Os resultados da pré-temporada incluíram empates contra Everton e Hamburger SV. Ao longo desses cinco jogos, o Lille marcou seis gols e sofreu seis.

O Le Havre venceu um e perdeu três de seus últimos cinco jogos, com um empate. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Brest, pela Ligue 1, em 5 de setembro. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Lyon e perdeu por 1 a 0 para o Monaco. Uma vitória na pré-temporada sobre o Le Mans e uma derrota para o Real Oviedo completam a sequência. O Le Havre marcou cinco gols e sofreu sete ao longo desses cinco jogos.

Lille x Le Havre: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1, disputado na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy em 3 de maio de 2026, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu três, o Le Havre venceu um, e uma partida terminou empatada. O Lille marcou nove gols nesses cinco encontros, enquanto o Le Havre marcou quatro.