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Como comprar ingressos para Lille x Le Havre: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lille enfrenta o Le Havre na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Lille enfrenta o Le Havre no sábado, 10 de outubro de 2026, na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, em Lille.

Historicamente, o Lille tem dominado este confronto, com cinco vitórias nos últimos sete encontros entre as equipes em todas as competições. No duelo mais recente pela liga, em 3 de maio de 2026, os dois times empataram por 1 a 1 no Stade Pierre Mauroy.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lille x Le Havre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Lille x Le Havre pela Ligue 1?

Lille x Le Havre acontece na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, em Lille, no sábado, 10 de outubro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 6
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Le Havre pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre LOSC Lille e Le Havre AC na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, você pode seguir estas opções:

Plataforma oficial de ingressos do LOSC Lille

  • Venda online primária: Os ingressos geralmente são colocados à venda cerca de dois meses antes da partida no portal oficial de ingressos do LOSC. Você pode selecionar sua área de assento preferida diretamente no mapa do estádio e concluir o pagamento online com cartão de crédito ou débito.
  • Mercado secundário oficial: Se os ingressos da venda primária estiverem esgotados, o LOSC opera uma plataforma oficial de revenda diretamente em seu portal de ingressos, onde os detentores de carnê de temporada revendem seus assentos com segurança pelo valor de face.
  • Bilheteria no dia do jogo: Sujeito à disponibilidade, os ingressos físicos podem ser comprados na Ticket Office 1 da Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, que abre três horas antes do pontapé inicial.

Plataformas secundárias de ingressos

  • Se você não conseguir garantir ingressos diretamente com o clube, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam entradas de revenda oferecidas por torcedores. Vale destacar que os preços em marketplaces de terceiros são definidos pelos vendedores e podem ser anunciados acima ou abaixo do valor oficial de face.

Quanto custam os ingressos para Lille x Le Havre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e Le Havre AC na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy variam de acordo com a categoria do assento e se a compra é feita por canais oficiais ou marketplaces secundários:

Preços oficiais de face (bilheteria do LOSC)

  • Assentos de categoria padrão: Normalmente variam de € 10 a € 35 para admissão geral e lugares no anel superior.
  • Assentos de nível intermediário (Centrale / Lateral): Geralmente custam entre € 30 e € 50 para uma visão equilibrada da lateral do campo.
  • Assentos premium / categoria 1: Geralmente têm preços entre € 50 e € 80+.
  • Pacotes VIP e hospitality: Começam em aproximadamente € 150 e aumentam dependendo do serviço de catering e do acesso ao lounge.  

Plataformas secundárias de ingressos

Os ingressos de revenda em marketplaces secundários, como a StubHub, variam significativamente de acordo com a demanda.

  • Preço de entrada: Os anúncios de revenda atualmente começam em cerca de € 25 a € 35 por ingresso para assentos padrão.
  • Preço médio de revenda: Os anúncios no mercado secundário geralmente têm média entre € 60 e € 120, dependendo da proximidade do assento e da demanda.

Lille x Le Havre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lille e Le Havre

O Lille venceu dois e empatou dois de seus últimos cinco jogos, com uma derrota não registrada nessa sequência. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Toulouse, pela Ligue 1, em 3 de setembro. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain e venceu o Angers por 2 a 0 fora de casa. Os resultados da pré-temporada incluíram empates contra Everton e Hamburger SV. Ao longo desses cinco jogos, o Lille marcou seis gols e sofreu seis.

O Le Havre venceu um e perdeu três de seus últimos cinco jogos, com um empate. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Brest, pela Ligue 1, em 5 de setembro. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Lyon e perdeu por 1 a 0 para o Monaco. Uma vitória na pré-temporada sobre o Le Mans e uma derrota para o Real Oviedo completam a sequência. O Le Havre marcou cinco gols e sofreu sete ao longo desses cinco jogos.

LIL

LIL - Sequência

PSG
E2-2
TFC
V0-1
BET
D2-3
TRO
V2-0
NCE
D2-1
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LEH

LEH - Sequência

ASM
D0-1
OL
E1-1
B29
D1-2
SCO
E0-0
TFC
D3-2
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lille x Le Havre: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1, disputado na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy em 3 de maio de 2026, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu três, o Le Havre venceu um, e uma partida terminou empatada. O Lille marcou nove gols nesses cinco encontros, enquanto o Le Havre marcou quatro.

Confrontos

LilleEmpateLe Havre
3
1
1
Campeonato Francês
Lille badge
Lille
LIL
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FJ
Campeonato Francês
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Lille badge
Lille
LIL
1
FJ
Campeonato Francês
Lille badge
Lille
LIL
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
FJ
Campeonato Francês
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Lille badge
Lille
LIL
3
FJ
Campeonato Francês
Lille badge
Lille
LIL
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FJ
9Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
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Rebaixamento

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