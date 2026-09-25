Como comprar ingressos para Lille x Le Havre: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lille enfrenta o Le Havre no sábado, 10 de outubro de 2026, na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, em Lille.
Historicamente, o Lille tem dominado este confronto, com cinco vitórias nos últimos sete encontros entre as equipes em todas as competições. No duelo mais recente pela liga, em 3 de maio de 2026, os dois times empataram por 1 a 1 no Stade Pierre Mauroy.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lille x Le Havre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Lille x Le Havre pela Ligue 1?
Lille x Le Havre acontece na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, em Lille, no sábado, 10 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Lille x Le Havre pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre LOSC Lille e Le Havre AC na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, você pode seguir estas opções:
Plataforma oficial de ingressos do LOSC Lille
- Venda online primária: Os ingressos geralmente são colocados à venda cerca de dois meses antes da partida no portal oficial de ingressos do LOSC. Você pode selecionar sua área de assento preferida diretamente no mapa do estádio e concluir o pagamento online com cartão de crédito ou débito.
- Mercado secundário oficial: Se os ingressos da venda primária estiverem esgotados, o LOSC opera uma plataforma oficial de revenda diretamente em seu portal de ingressos, onde os detentores de carnê de temporada revendem seus assentos com segurança pelo valor de face.
- Bilheteria no dia do jogo: Sujeito à disponibilidade, os ingressos físicos podem ser comprados na Ticket Office 1 da Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, que abre três horas antes do pontapé inicial.
Plataformas secundárias de ingressos
- Se você não conseguir garantir ingressos diretamente com o clube, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam entradas de revenda oferecidas por torcedores. Vale destacar que os preços em marketplaces de terceiros são definidos pelos vendedores e podem ser anunciados acima ou abaixo do valor oficial de face.
Quanto custam os ingressos para Lille x Le Havre pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre LOSC Lille e Le Havre AC na Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy variam de acordo com a categoria do assento e se a compra é feita por canais oficiais ou marketplaces secundários:
Preços oficiais de face (bilheteria do LOSC)
- Assentos de categoria padrão: Normalmente variam de € 10 a € 35 para admissão geral e lugares no anel superior.
- Assentos de nível intermediário (Centrale / Lateral): Geralmente custam entre € 30 e € 50 para uma visão equilibrada da lateral do campo.
- Assentos premium / categoria 1: Geralmente têm preços entre € 50 e € 80+.
- Pacotes VIP e hospitality: Começam em aproximadamente € 150 e aumentam dependendo do serviço de catering e do acesso ao lounge.
Plataformas secundárias de ingressos
Os ingressos de revenda em marketplaces secundários, como a StubHub, variam significativamente de acordo com a demanda.
- Preço de entrada: Os anúncios de revenda atualmente começam em cerca de € 25 a € 35 por ingresso para assentos padrão.
- Preço médio de revenda: Os anúncios no mercado secundário geralmente têm média entre € 60 e € 120, dependendo da proximidade do assento e da demanda.
Lille x Le Havre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Lille e Le Havre
O Lille venceu dois e empatou dois de seus últimos cinco jogos, com uma derrota não registrada nessa sequência. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Toulouse, pela Ligue 1, em 3 de setembro. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain e venceu o Angers por 2 a 0 fora de casa. Os resultados da pré-temporada incluíram empates contra Everton e Hamburger SV. Ao longo desses cinco jogos, o Lille marcou seis gols e sofreu seis.
O Le Havre venceu um e perdeu três de seus últimos cinco jogos, com um empate. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Brest, pela Ligue 1, em 5 de setembro. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Lyon e perdeu por 1 a 0 para o Monaco. Uma vitória na pré-temporada sobre o Le Mans e uma derrota para o Real Oviedo completam a sequência. O Le Havre marcou cinco gols e sofreu sete ao longo desses cinco jogos.
Lille x Le Havre: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1, disputado na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy em 3 de maio de 2026, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu três, o Le Havre venceu um, e uma partida terminou empatada. O Lille marcou nove gols nesses cinco encontros, enquanto o Le Havre marcou quatro.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
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|3
|5
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|0
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|+5
|11
V
E
V
V
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|1
|8
|4
|+4
|10
D
V
V
E
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|5
|3
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|1
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|9
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|10
D
V
V
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|5
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|1
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|8
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V
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|2
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|2
|6
|5
|+1
|7
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V
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|2
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|0
|7
D
E
V
V
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|5
|1
|3
|1
|9
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D
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|0
|3
|7
|12
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|6
V
V
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D
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|1
|2
|2
|7
|8
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|2
|2
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|2
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V
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|1
|3
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|9
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|4
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E
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D
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|1
|3
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|4
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D
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|5
|1
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|4
|7
|8
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|3
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D
D
D
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|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D