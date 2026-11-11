Como comprar ingressos para Lille x Auxerre: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Lille recebe o Auxerre no sábado, 5 de dezembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em 17 de maio de 2026, o Auxerre conquistou uma vitória expressiva por 2 a 0 fora de casa, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, impulsionada por dois gols decisivos de Lassine Sinayoko. Historicamente, os duelos entre os clubes têm proporcionado momentos intensos, com o Lille levando a melhor em várias vitórias anteriores por mais de um gol de diferença, incluindo uma goleada por 4 a 1.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lille x Auxerre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lille x Auxerre pela Ligue 1?

Lille x Auxerre acontece no sábado, 5 de dezembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

Campeonato Francês - Rodada 13 5 de dez. de 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Auxerre pela Ligue 1?

Estas são as opções e formas disponíveis para comprar ingressos para o confronto entre Lille e Auxerre pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: A forma mais direta e segura de comprar ingressos comuns para a partida é pelo site oficial do Lille (losc.fr). Sócios, assinantes e torcedores em geral podem acessar a venda online de acordo com as fases de prioridade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lille x Auxerre pela Ligue 1?

Estas são as faixas de preço estimadas para os ingressos do próximo confronto entre Lille e Auxerre pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: € 15 a € 25 para lugares no anel superior ou nos setores de canto.

€ 15 a € 25 para lugares no anel superior ou nos setores de canto. Lugares nas laterais do campo ou no anel intermediário: € 35 a € 75 por lugares com melhor visão nas laterais do campo, dependendo do setor e do anel.

€ 35 a € 75 por lugares com melhor visão nas laterais do campo, dependendo do setor e do anel. Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a mais de € 200 por pessoa, com acesso a lounge exclusivo e assentos de luxo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel superior ou revenda mais acessível: € 30 a € 55 pelos lugares mais baratos.

€ 30 a € 55 pelos lugares mais baratos. Categoria 1 ou lugares no anel inferior nas laterais do campo: € 60 a € 130 por lugares com vista privilegiada das laterais do campo.

€ 60 a € 130 por lugares com vista privilegiada das laterais do campo. Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: € 130 a mais de € 250, dependendo do pacote corporativo específico e da disponibilidade.

Lille x Auxerre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lille e Auxerre

O Lille venceu uma, empatou três e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Bodø/Glimt na Champions League. Antes disso, venceu o Lens por 1 a 0 na Ligue 1. A derrota por 2 a 4 para o Galatasaray em competição europeia foi a única nesse período. O Lille marcou quatro gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

O Auxerre venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 1 para o Strasbourg na Ligue 1, após um empate por 1 a 1 com o Le Mans. Antes disso, venceu o Le Havre por 3 a 1. O Auxerre marcou dez gols e sofreu catorze nesses cinco jogos, números que refletem tanto a produção ofensiva quanto a vulnerabilidade defensiva da equipe.

Lille x Auxerre: retrospecto dos confrontos recentes

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, quando o Auxerre venceu por 2 a 0 na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, pela Ligue 1. Antes disso, o Lille venceu o Auxerre fora de casa por 4 a 3 em dezembro de 2025 e também ganhou por 3 a 1 em casa em abril de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Lille soma três vitórias contra uma do Auxerre, além de um empate. Os jogos têm apresentado gols de ambos os lados com frequência.