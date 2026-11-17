O Levski Sofia recebe o Lillestroem na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Estádio Vasil Levski, em Sófia.

Não há registro de confrontos anteriores entre Levski Sofia e Lillestrøm em competições europeias oficiais, o que faz deste um duelo inédito para os dois clubes. As equipes enfrentam uma sequência exigente de jogos enquanto conciliam suas campanhas nas respectivas ligas nacionais com a pressão das competições europeias.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Levski Sofia x Lillestroem, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Levski Sofia e Lillestroem pela Liga Europa?

Levski Sofia x Lillestroem será disputado no Estádio Vasil Levski, em Sófia, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 15:00 Vasil Levski

Como comprar ingressos para Levski Sofia x Lillestroem pela Liga Europa?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Levski Sofia e Lillestroem pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Compre diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do Levski Sofia para os setores comuns da torcida mandante e ingressos de entrada geral autorizados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Europa quando os lotes oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Levski Sofia x Lillestroem pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para Levski Sofia x Lillestroem pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Ingresso comum / entrada geral: De € 8 a € 25.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns de revenda: Preços a partir de € 55 a € 90 ou mais.

Levski Sofia x Lillestroem pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber

Momento de Levski Sofia e Lillestroem

O Levski Sofia somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 em casa para o CSKA Sofia, pela Primeira Liga Profissional, mas, antes disso, a equipe havia reagido na Europa com uma vitória por 1 a 0 sobre o Jagiellonia Bialystok. Também venceu o Viktoria Plzen fora de casa por 2 a 1 na Liga Europa, mostrando que consegue ter bom desempenho como visitante na competição europeia. Nessas cinco partidas, o Levski marcou cinco gols e sofreu seis.

O Lillestroem vive boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A sequência inclui um triunfo por 3 a 2 sobre o Aalesund, uma vitória fora de casa por 1 a 0 contra o Start e outra por 3 a 2 sobre o Brann, na Eliteserien. Sua única derrota foi para o Viktoria Plzen, por 1 a 0, na Liga Europa. O clube norueguês marcou nove gols e sofreu seis nessas cinco partidas, reflexo de uma postura ofensiva.

Levski Sofia x Lillestroem: Histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Levski Sofia e Lillestroem. Portanto, não existe um precedente recente para este jogo.