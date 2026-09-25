Levante Alaves enfrenta o Sevilla no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia.

Os jogos entre essas duas equipes no Estadio Ciudad de Valencia costumam ser equilibrados, com mais da metade de todos os confrontos terminando com menos de 2,5 gols. No encontro mais recente pela liga, em abril de 2026, o Levante UD conquistou uma vitória decisiva por 2 a 0 sobre o Sevilla FC.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Levante x Sevilla, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Levante x Sevilla pela LaLiga?

Levante x Sevilla começa no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia.

La Liga - Rodada 8 12 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Como comprar ingressos para Levante x Sevilla pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo de LaLiga entre Levante UD e Sevilla FC no Estadio Ciudad de Valencia, você tem algumas opções oficiais e de terceiros:

1. Site oficial de ingressos do Levante UD

A forma mais segura e direta de comprar ingressos comuns é por meio do portal oficial do Levante UD. Os ingressos normalmente são colocados à venda para o público em geral de 1 a 2 semanas antes do dia do jogo.

2. Bilheteria do Estadio Ciudad de Valencia (Taquillas)

Se a partida não estiver completamente esgotada online, os ingressos restantes são vendidos diretamente na bilheteria do estádio.

3. Plataformas de ingressos secundárias e revendedores

Para jogos de alta demanda ou esgotados, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, oferecem lugares de última hora, embora os preços possam variar de acordo com a demanda do mercado.

Quanto custam os ingressos para Levante x Sevilla pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo de LaLiga entre Levante UD e Sevilla FC no Estadio Ciudad de Valencia dependem do canal de compra, da categoria do assento e do setor do estádio:

1. Preços oficiais de face do clube

Os ingressos comuns vendidos oficialmente pelo Levante UD normalmente variam entre:

Atrás do gol / cantos (Gol Norte & Gol Sur): €30 a €50

Arquibancadas principais (Tribuna & Lateral): €60 a €90

VIP e hospitalidade premium: €150+

Observação: os sócios-torcedores do clube (Abonados) frequentemente recebem descontos de cerca de 15% ao comprar assentos comuns adicionais.

2. Preços de revenda e do mercado secundário

Ao comprar por plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços variam de acordo com a disponibilidade em tempo real e a demanda:

Assentos iniciais / econômicos: Cerca de €65 a €90

Assentos de categoria média: Cerca de €120 a €170

Assentos na lateral / centrais premium: €180 a €250+

Levante x Sevilla pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Levante e Sevilla

O Levante registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado de destaque foi a vitória em casa por 5 a 2 sobre o Real Betis na LaLiga, embora depois tenha empatado por 0 a 0 com o Osasuna e, mais recentemente, ficado no 0 a 0 com o Malaga. A equipe marcou seis gols nesses cinco jogos e sofreu cinco, com as duas derrotas acontecendo contra o Espanyol, por 3 a 0, e o Villarreal, por 1 a 0, em um amistoso de pré-temporada.

Nos últimos cinco jogos, o Sevilla teve duas vitórias, um empate e duas derrotas. A partida mais recente terminou em 1 a 1 fora de casa contra o Espanyol na LaLiga, enquanto antes disso houve derrota por 3 a 1 para o Atletico Madrid. A melhor atuação do Sevilla nessa sequência foi fora de casa contra o Athletic Bilbao, onde venceu por 3 a 1. Ao longo desses cinco jogos, a equipe marcou oito gols e sofreu nove, com a outra derrota sendo um revés de pré-temporada por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen.

Levante x Sevilla: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Levante venceu por 2 a 0 em casa pela LaLiga. Antes disso, o Sevilla venceu por 3 a 0 no mesmo confronto em janeiro de 2026, também pela LaLiga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Levante venceu duas vezes, o Sevilla venceu duas vezes e uma partida terminou empatada, com as equipes somando 13 gols no total.