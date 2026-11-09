O Levante recebe o Racing Santander no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia.

No confronto mais recente entre as equipes, em abril de 2025, pela Segunda División, o Levante UD venceu por 3 a 1 no Estadio Ciudad de Valencia. Antes disso, o Racing Santander havia conquistado uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa, no El Sardinero, durante a fase anterior da temporada 2024–25.

Deixe a GOAL apresentar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Levante x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Levante x Racing Santander pela LaLiga?

Levante x Racing Santander acontece no Estadio Ciudad de Valencia, no domingo, 29 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 14 27 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Como comprar ingressos para Levante x Racing Santander pela LaLiga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o próximo confronto entre Levante e Racing Santander pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Compre ingressos diretamente pelos canais oficiais do Levante UD, para os jogos em casa no Estadio Ciudad de Valencia, ou do Real Racing Club (Racing Santander).

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos oficialmente pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Levante x Racing Santander pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo confronto entre Levante e Racing Santander pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores comuns: Os preços começam em torno de € 30 a € 70 .

Os preços começam em torno de . Setores premium e nas laterais do campo: Os preços geralmente variam entre € 80 e € 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Setor superior e atrás dos gols: A partir de cerca de € 85 a € 110 .

A partir de cerca de . Setores nas laterais do campo e premium: Os preços normalmente variam de € 130 a mais de € 350.

Levante x Racing Santander pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Levante e Racing Santander

O Levante somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Real Sociedad. Nesse período, a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Villarreal. A vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao é o destaque da sequência. Nessas cinco partidas, o Levante marcou nove gols e sofreu oito, mostrando disposição ofensiva, mas pouca solidez defensiva.

Nos últimos cinco jogos, o Racing Santander conquistou uma vitória, um empate e sofreu três derrotas. A equipe venceu o Espanyol por 2 a 1 na partida mais recente, mas as derrotas para Osasuna (2 a 0), Celta Vigo (5 a 0) e Barcelona (7 a 2) evidenciam sérias fragilidades defensivas. O empate por 2 a 2 com o Valencia foi uma de suas atuações mais competitivas. O Racing marcou sete gols e sofreu 16 nessas cinco partidas.

Levante x Racing Santander: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2025, pela Segunda División, quando o Levante venceu o Racing Santander por 3 a 1 no Estadio Ciudad de Valencia. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Racing Santander leva uma ligeira vantagem, com duas vitórias contra duas do Levante e um empate. Antes da partida de abril, o confronto mais recente havia sido a vitória do Racing por 1 a 0 em outubro de 2024, também pela Segunda División.