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Como comprar ingressos para Levante x Racing Santander: preços da LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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O Levante enfrenta o Racing Santander em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos.

O Levante recebe o Racing Santander no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia.

No confronto mais recente entre as equipes, em abril de 2025, pela Segunda División, o Levante UD venceu por 3 a 1 no Estadio Ciudad de Valencia. Antes disso, o Racing Santander havia conquistado uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa, no El Sardinero, durante a fase anterior da temporada 2024–25.

Deixe a GOAL apresentar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Levante x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Levante x Racing Santander pela LaLiga?

Levante x Racing Santander acontece no Estadio Ciudad de Valencia, no domingo, 29 de novembro de 2026.

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La Liga - Rodada 14
Estadio Ciudad de Valencia

Como comprar ingressos para Levante x Racing Santander pela LaLiga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o próximo confronto entre Levante e Racing Santander pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: Compre ingressos diretamente pelos canais oficiais do Levante UD, para os jogos em casa no Estadio Ciudad de Valencia, ou do Real Racing Club (Racing Santander).

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos oficialmente pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Levante x Racing Santander pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo confronto entre Levante e Racing Santander pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setores comuns: Os preços começam em torno de € 30 a € 70.
  • Setores premium e nas laterais do campo: Os preços geralmente variam entre € 80 e € 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Setor superior e atrás dos gols: A partir de cerca de € 85 a € 110.
  • Setores nas laterais do campo e premium: Os preços normalmente variam de € 130 a mais de € 350.

Levante x Racing Santander pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Levante e Racing Santander

O Levante somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Real Sociedad. Nesse período, a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Villarreal. A vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao é o destaque da sequência. Nessas cinco partidas, o Levante marcou nove gols e sofreu oito, mostrando disposição ofensiva, mas pouca solidez defensiva.

Nos últimos cinco jogos, o Racing Santander conquistou uma vitória, um empate e sofreu três derrotas. A equipe venceu o Espanyol por 2 a 1 na partida mais recente, mas as derrotas para Osasuna (2 a 0), Celta Vigo (5 a 0) e Barcelona (7 a 2) evidenciam sérias fragilidades defensivas. O empate por 2 a 2 com o Valencia foi uma de suas atuações mais competitivas. O Racing marcou sete gols e sofreu 16 nessas cinco partidas.

LEV

LEV - Sequência

COR
E1-1
ATH
V3-1
RSO
D2-1
ATM
D0-2
CEL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SAN

SAN - Sequência

OSA
D2-0
ESP
V2-1
RIB
V0-2
RMA
D0-3
MAL
V1-2
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Levante x Racing Santander: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2025, pela Segunda División, quando o Levante venceu o Racing Santander por 3 a 1 no Estadio Ciudad de Valencia. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Racing Santander leva uma ligeira vantagem, com duas vitórias contra duas do Levante e um empate. Antes da partida de abril, o confronto mais recente havia sido a vitória do Racing por 1 a 0 em outubro de 2024, também pela Segunda División.

Confrontos

LevanteEmpateRacing Santander
2
1
2
Segunda Division
Levante badge
Levante
LEV
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FJ
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Levante badge
Levante
LEV
0
FJ
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Levante badge
Levante
LEV
0
FJ
Segunda Division
Levante badge
Levante
LEV
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
4
FJ
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Levante badge
Levante
LEV
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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