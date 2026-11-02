O Levante recebe o Elche no domingo, 22 de novembro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência.

No encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato, em janeiro de 2026, o Levante venceu o Elche por 3 a 2 em uma partida emocionante no Estadio Ciudad de Valencia. Antes, na temporada 2025–26, o Elche havia conquistado uma vitória por 2 a 0 sobre o Levante em casa.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Levante x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Levante x Elche pela La Liga?

Levante x Elche será disputado no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência, no domingo, 22 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 13 23 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Como comprar ingressos para Levante x Elche pela La Liga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Levante e Elche pela La Liga, no Estadio Ciudad de Valencia, geralmente há algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Levante UD: Como mandante, o Levante vende ingressos para jogos avulsos diretamente por seu portal oficial de venda. Essa costuma ser a maneira mais segura e confiável de garantir ingressos pelo preço original.

Como mandante, o Levante vende ingressos para jogos avulsos diretamente por seu portal oficial de venda. Essa costuma ser a maneira mais segura e confiável de garantir ingressos pelo preço original. Venda de ingressos do Elche CF: Se você torce pelo visitante, o Elche geralmente recebe uma cota de ingressos para o setor visitante destinada a seus torcedores que viajam, que podem ser solicitados pelos canais oficiais do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da La Liga quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Levante x Elche pela La Liga?

Confira as categorias e os preços estimados dos ingressos para Levante x Elche pela La Liga:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores comuns / arquibancadas superiores (Gol Alto / entrada comum): Os preços geralmente começam em torno de € 30 a € 50 para jogos comuns, dependendo do adversário e da localização nas arquibancadas superiores.

Os preços geralmente começam em torno de para jogos comuns, dependendo do adversário e da localização nas arquibancadas superiores. Setores laterais / arquibancadas inferiores (Tribuna / Lateral): Os assentos nos setores intermediários e nas arquibancadas inferiores, mais próximos do campo, geralmente custam de € 60 a € 110 nos canais oficiais dos clubes.

Os assentos nos setores intermediários e nas arquibancadas inferiores, mais próximos do campo, geralmente custam de nos canais oficiais dos clubes. Pacotes VIP / hospitalidade: As experiências premium em dia de jogo, com serviço de alimentação e lugares privilegiados, geralmente começam em torno de € 150 a € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços baseados na demanda do mercado:

Revenda para arquibancada superior / atrás do gol: Os preços geralmente começam em torno de € 135 a € 145 .

Os preços geralmente começam em torno de . Categoria 2 / assentos comuns: Os lugares com visão comum do campo geralmente custam de € 140 a € 160 .

Os lugares com visão comum do campo geralmente custam de . Categoria 1 / revenda de assentos premium na lateral: Os assentos premium na lateral do campo ou com alta procura geralmente custam de € 175 a € 210 ou mais, dependendo da disponibilidade.

Levante x Elche pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Levante e Elche

O Levante chega a este jogo com uma campanha recente irregular: duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela La Liga. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, após um empate em 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna. Antes, o empate em 3 a 3 com o Sevilla mostrou a capacidade do Levante de marcar gols, embora a derrota por 1 a 3 para o Villarreal e o revés por 2 a 4 diante do Barcelona evidenciem as fragilidades defensivas que a equipe de Castro ainda não resolveu. Nesses cinco jogos, o Levante marcou dez gols e sofreu dez.

O Elche chega com uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela La Liga. As partidas mais recentes terminaram em dois empates sem gols consecutivos, contra Villarreal e Celta Vigo, enquanto a única vitória no período foi por 1 a 3 na casa do Espanyol. Uma derrota por 2 a 3 para o Real Madrid e um empate em 1 a 1 com o Athletic Bilbao completam a sequência. A equipe de Anselmi marcou apenas cinco gols nesses cinco jogos, um desempenho que deve preocupar o grupo visitante.

Levante x Elche: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela La Liga em 23 de janeiro de 2026, quando o Levante venceu por 3 a 2 no Estadio Ciudad de Valencia. Antes disso, o Elche conquistou uma vitória por 2 a 0 em casa em agosto de 2025, no primeiro confronto entre as equipes pela La Liga naquela temporada. Nos últimos cinco jogos entre os dois clubes, disputados pela La Liga e pela Segunda Divisão, cada equipe conquistou duas vitórias, houve um empate e foram marcados 19 gols no total.