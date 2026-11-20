O Levante recebe o Deportivo Alavés no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia.

Depois de o Alavés vencer por 2 a 1 em casa, no Mendizorrotza, na rodada de abertura em agosto de 2025, o Levante respondeu com uma vitória por 2 a 0 no Estadio Ciudad de Valencia, em fevereiro de 2026. Nesse confronto mais recente, o Levante aproveitou a expulsão de Víctor Parada no segundo tempo, e o reserva Carlos Espí marcou duas vezes nos minutos finais para garantir os três pontos.

Deixe que GOAL mostre tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Levante x Deportivo Alavés, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Levante x Deportivo Alavés pela La Liga?

Levante x Deportivo Alavés será disputado no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 16 13 de dez. de 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Como comprar ingressos para Levante x Deportivo Alavés pela La Liga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Levante e Deportivo Alavés pela La Liga:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Levante UD: A forma mais direta e segura de comprar ingressos comuns para a partida é pelo portal oficial de ingressos do Levante (levanteud.com). A venda ao público em geral costuma começar uma ou duas semanas antes do jogo, dependendo do período reservado aos sócios com ingressos de temporada.

A forma mais direta e segura de comprar ingressos comuns para a partida é pelo portal oficial de ingressos do Levante (levanteud.com). A venda ao público em geral costuma começar uma ou duas semanas antes do jogo, dependendo do período reservado aos sócios com ingressos de temporada. Canais oficiais do Deportivo Alavés: Se você torce para o visitante ou procura ingressos para o setor da torcida visitante, consulte a plataforma oficial de ingressos do Alavés (alaves.com). A venda desses ingressos costuma ser organizada diretamente pela bilheteria do clube visitante para grupos de torcedores cadastrados e demais torcedores que viajarão para o jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da La Liga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Levante x Deportivo Alavés pela La Liga?

Estas são as opções de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Levante e Deportivo Alavés pela La Liga:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores Gol (Gol Orriols & Gol Alborraya - Alto / Bajo): Preços a partir de cerca de € 50 .

Preços a partir de cerca de . Setores Grada Central (Grada Central Alta / Baja): Preços geralmente em torno de € 70 .

Preços geralmente em torno de . Tribuna Lateral & Tribuna Baja: Aproximadamente € 90 .

Aproximadamente . Tribuna Central: Preços em torno de € 100 .

Preços em torno de . Setor visitante (Grada Visitante): Preço normalmente fixado em cerca de € 25.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub. Nessas plataformas, os preços dos ingressos variam conforme a demanda do mercado:

Assentos comuns / setores superiores atrás dos gols: Preços geralmente a partir de € 60 a € 75 .

Preços geralmente a partir de . Assentos laterais / categoria 2: Preços entre € 140 e € 185 .

Preços entre . Assentos premium / categoria 1 e VIP: Preços de € 200 a mais de € 260.

Levante x Deportivo Alavés pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Levante e Deportivo Alavés

O Levante somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o CD Tarancon por 2 a 1 fora de casa, pela Copa do Rei, em 12 de novembro. Antes disso, empatou por 0 a 0 com o Celta de Vigo pela La Liga, e seu melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, em 21 de outubro. A equipe sofreu gols em três dos cinco jogos e perdeu duas partidas consecutivas pela liga, contra Atlético de Madrid e Real Sociedad.

O Alavés também somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A equipe venceu o Anaitasuna FT por 6 a 1 pela Copa do Rei, em 10 de novembro, embora seu desempenho na La Liga tenha sido mais irregular. A derrota por 6 a 1 para o Barcelona, em 31 de outubro, foi o pior resultado da sequência recente, enquanto os empates com Sevilla e Málaga trouxeram alguma estabilidade. O time não marcou em dois dos cinco jogos.

Levante x Deportivo Alavés: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre os clubes foi pela La Liga, em 27 de fevereiro de 2026, quando o Levante venceu por 2 a 0 no Estadio Ciudad de Valencia. Antes disso, o Alavés havia vencido por 2 a 1 em casa na rodada de abertura da temporada 2025/26 da La Liga, em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Levante leva vantagem, com três vitórias contra uma do Alavés, além de um empate.