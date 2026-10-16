O Levante recebe o Atlético de Madrid no domingo, 1º de novembro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência.

No encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato no Estadio Ciudad de Valencia, em fevereiro de 2026, elas empataram por 0 a 0 em uma partida equilibrada. Antes disso, o Atlético de Diego Simeone venceu o Levante por 3 a 1 em novembro de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Levante x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Levante x Atlético de Madrid por LaLiga?

Levante x Atlético de Madrid será disputado no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência, no domingo, 1º de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 11 31 de out. de 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Como comprar ingressos para Levante x Atlético de Madrid por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Levante e Atlético de Madrid por LaLiga no Estadio Ciudad de Valencia, há algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Levante UD: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Levante é a maneira mais confiável de garantir entradas pelo preço original. Sócios e titulares de carnês de temporada geralmente têm prioridade antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral.

Site oficial do Atlético de Madrid: Se você torce para o time visitante e procura lugares no setor reservado à torcida visitante (Zona Visitante), pode consultar os canais oficiais de venda de ingressos do Atlético para verificar a cota destinada à partida fora de casa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Levante x Atlético de Madrid por LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para Levante x Atlético de Madrid por LaLiga, divididos entre os canais oficiais e o mercado de revenda, com os valores convertidos para euros:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / lugares padrão (setores atrás dos gols e Tribuna/Lateral Alto): As vendas oficiais do Levante UD geralmente começam em torno de € 30 para lugares padrão nos setores superiores e atrás dos gols quando os ingressos começam a ser vendidos a sócios e ao público em geral.

Lugares centrais e no anel inferior (Lateral Bajo / tribuna principal): As categorias com melhor visão, vendidas diretamente pelo clube, geralmente variam de € 50 a mais de € 100 , dependendo da proximidade exata com o campo e da posição mais central.

Setor visitante (Zona Visitante): Os ingressos da cota visitante distribuídos pelo portal oficial para sócios do Atlético de Madrid geralmente seguem os limites de preços padrão de LaLiga para torcedores visitantes, normalmente em torno de € 30 a € 50 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel superior / setores atrás dos gols (Gol Alto / Gol Orriols Central Alto): Ingressos no anel superior, atrás dos gols, são anunciados a partir de cerca de € 155 a € 165 .

Arquibancada lateral / lugares no Lateral Alto: Lugares nas áreas intermediárias e superiores das laterais geralmente custam de € 180 a € 220 no mercado de revenda.

Anel inferior e lugares com visão privilegiada (Lateral Bajo): Lugares privilegiados na lateral do anel inferior começam em valores que vão de € 230 a mais de € 350 , dependendo da demanda e da disponibilidade em cada fileira.

Levante x Atlético de Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Levante e Atlético de Madrid

O Levante chega à partida com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições, além de dois empates e duas derrotas, em uma fase recente difícil. O revés por maior diferença de gols foi a derrota por 4 a 2 para o Barcelona, enquanto o resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Villarreal. O ponto positivo foi a convincente vitória por 5 a 2 sobre o Real Betis, que mostrou que o time de Castro consegue marcar muitos gols quando está em um bom dia. Nessas cinco partidas, o Levante marcou oito gols e sofreu dez, um retrospecto defensivo que preocupa a comissão técnica da equipe da casa.

O momento recente do Atlético de Madrid é diferente, com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado de maior destaque foi a vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid no clássico, após uma goleada por 4 a 0 sobre o Osasuna e uma vitória por 3 a 0 fora de casa contra a Real Sociedad. As duas derrotas foram para o Athletic Bilbao, em LaLiga, e para o Liverpool, na Champions League. O time de Simeone marcou dez gols e sofreu seis nessas cinco partidas, com um retrospecto particularmente forte nas competições nacionais.

Levante x Atlético de Madrid: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu no Estadio Ciudad de Valencia, em janeiro de 2026, quando a partida terminou empatada por 0 a 0 em LaLiga. Antes disso, o Atlético venceu por 3 a 1 em casa, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos, disputados por LaLiga e pela Copa do Rei, o Atlético leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Levante, além de dois empates. As equipes marcaram, juntas, nove gols nessas cinco partidas.