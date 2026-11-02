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Campeonato Francês
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Como comprar ingressos para Lens x Toulouse: preços da Ligue 1, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Toulouse
Campeonato Francês

Lens enfrenta o Toulouse na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

O Lens recebe o Toulouse no sábado, 21 de novembro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

O confronto mais recente entre as equipes pela Ligue 1 aconteceu em abril de 2026 e terminou com uma emocionante vitória do Lens por 3 a 2 no Stade Bollaert-Delelis. Os dois times também se enfrentaram nas semifinais da Copa da França em abril de 2026, quando o Lens venceu por 4 a 1 em casa.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Toulouse, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lens x Toulouse pela Ligue 1?

Lens x Toulouse acontece no sábado, 21 de novembro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

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Campeonato Francês - Rodada 11
Stade Bollaert-Delelis

Como comprar ingressos para Lens x Toulouse pela Ligue 1?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Lens e Toulouse pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do RC Lens: A maneira mais direta e confiável de comprar ingressos oficiais pelo preço original é pelo site oficial do RC Lens (Billetterie). Sócios e titulares de carnês de temporada geralmente têm prioridade nas fases iniciais de venda. Depois, os ingressos são disponibilizados ao público em geral, conforme a disponibilidade.
  • Bilheteria do Stade Bollaert-Delelis: É possível comprar ou retirar ingressos diretamente nas bilheterias do estádio em Lens, especialmente antes do dia do jogo, caso ainda haja lugares disponíveis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lens x Toulouse pela Ligue 1?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Lens e Toulouse pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

  • Atrás dos gols e setores de torcida (Delacourt / Trannin, nível 0): aproximadamente € 15 a € 25.
  • Arquibancadas laterais (Delacourt / Trannin, níveis 1 e 2): aproximadamente € 25 a € 45.
  • Setores centrais das arquibancadas laterais (Xercès / Lepagnot): aproximadamente € 50 a € 80 ou mais (com opções premium de hospitalidade a preços mais altos).

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços que variam conforme a demanda:

  • Setor mais acessível / arquibancada superior: preços a partir de cerca de € 55 a € 65.
  • Setor padrão / arquibancada principal: cerca de € 75 a € 120, dependendo da demanda pelos assentos específicos.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade premium: € 130 a € 250 ou mais por ingresso.

Lens x Toulouse pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lens e Toulouse

O Lens soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Troyes fora de casa por 3 a 1 pela Ligue 1 em 17 de outubro. Também derrotou o Lyon por 2 a 1 no início do mês. As duas derrotas foram para o Sporting CP, na Champions League, e para o Monaco, na Ligue 1. Nesses cinco jogos, o Lens marcou oito gols e sofreu nove.

O Toulouse soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Mais recentemente, venceu o Le Mans por 3 a 0 em 16 de outubro e, em setembro, após empatar por 2 a 2 com o Monaco, derrotou o Le Havre por 3 a 2. A única derrota nessa sequência foi em um amistoso contra o Pau. O Toulouse marcou dez gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

RCL

RCL - Sequência

SCP
D0-2
TRO
V1-3
CLB
D3-0
PAR
V2-1
LIL
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
TFC

TFC - Sequência

PAU
D2-3
ASM
E2-2
LEM
V0-3
TRO
E0-0
OM
D2-0
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Lens x Toulouse: histórico recente de confrontos

O Lens tem levado a melhor nos confrontos recentes com o Toulouse. O encontro mais recente aconteceu pela Copa da França, em abril de 2026, quando o Lens venceu por 4 a 1 no Bollaert-Delelis, depois de ganhar por 3 a 2 pela Ligue 1 no mesmo estádio poucos dias antes. Nos últimos cinco confrontos, considerando todas as competições, o Lens venceu três vezes, contra uma vitória do Toulouse e um empate. O placar agregado reflete a capacidade do Lens de levar a melhor sobre esse adversário de forma consistente.

Confrontos

LensEmpateToulouse
3
1
1
Copa da França
Lens badge
Lens
RCL
4
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FJ
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
3
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FJ
Campeonato Francês
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Lens badge
Lens
RCL
3
FJ
Campeonato Francês
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lens badge
Lens
RCL
1
FJ
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FJ
11Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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