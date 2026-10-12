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Como comprar ingressos para Lens x Paris FC: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Lens enfrenta o Paris FC na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos.

O Lens recebe o Paris FC no sábado, 24 de outubro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

O RC Lens leva vantagem sobre o rival no último confronto oficial pela liga, após conquistar uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Paris FC em fevereiro de 2026. A torcida pode esperar um duelo intenso, já que o Paris FC tentará dar o troco fora de casa diante de um público apaixonado em Lens.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Paris FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lens x Paris FC pela Ligue 1?

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Campeonato Francês - Rodada 8
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Como comprar ingressos para Lens x Paris FC pela Ligue 1?

As opções para comprar ingressos para RC Lens x Paris FC no Stade Bollaert-Delelis em 24 de outubro de 2026 incluem:

1. Bilheteria oficial do RC Lens

  • Site e aplicativo oficiais do clube: A principal forma de comprar ingressos comuns diretamente pelo preço oficial.
  • Plataforma oficial de troca e revenda de ingressos: Se os ingressos para a partida se esgotarem, o RC Lens oferece uma plataforma oficial de revenda que permite aos titulares de ingressos de temporada revender seus lugares.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos de vendedores. Os preços nessas plataformas podem variar conforme a localização dos assentos e a procura.

Quanto custam os ingressos para Lens x Paris FC pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para RC Lens x Paris FC no Stade Bollaert-Delelis variam conforme o canal de compra e o setor:

1. Canal oficial do clube (preço oficial)

Diretamente pela plataforma oficial de ingressos ou pela bilheteria do RC Lens:

  • Atrás dos gols / setores da torcida (Delacourt / Trannin, nível 0): Aproximadamente € 15 a € 25
  • Arquibancadas laterais (Delacourt / Trannin, níveis 1 e 2): Aproximadamente € 25 a € 45
  • Setores centrais das arquibancadas laterais (Xercès / Lepagnot): Aproximadamente € 50 a € 80 ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHuboferecem ingressos com preços determinados pela procura na revenda:

  • Preço inicial: Cerca de € 55 a € 65 pelos assentos mais baratos
  • Preço médio / arquibancadas principais: Cerca de € 75 a € 120
  • Experiências VIP e premium:€ 130 a € 250 ou mais por ingresso

Lens x Paris FC pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lens e Paris FC

O Lens chega a esta partida em má fase no cenário nacional, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O único resultado positivo nessa sequência foi uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Slavia Prague na Champions League, mas os resultados na liga têm sido difíceis, incluindo a derrota por 2 a 1 para o Monaco em seu jogo mais recente pela Ligue 1. Nessas cinco partidas, o Lens marcou sete gols e sofreu sete, números que refletem sua irregularidade tanto no ataque quanto na defesa.

O Paris FC tem sido consideravelmente mais consistente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Strasbourg, e a equipe também venceu o Marseille como visitante nesse período. O Paris FC sofreu apenas um gol nas últimas cinco partidas, um dos melhores retrospectos defensivos nesse intervalo.

RCL

RCL - Sequência

FCL
D0-1
SLP
V2-3
LEM
E2-2
ASM
D2-1
OL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PAR

PAR - Sequência

NCE
V3-0
OM
V2-3
OL
E0-0
STR
V2-1
FCL
D1-0
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Lens x Paris FC: retrospecto dos confrontos recentes

O confronto oficial mais recente entre as equipes terminou em uma dura derrota para o Lens, que perdeu por 5 a 0 em casa para o Paris FC pela Ligue 1 em fevereiro de 2026. Antes disso, o Lens venceu por 2 a 1 em casa em outubro de 2025. O Paris FC leva vantagem nos confrontos diretos recentes, e sua vitória dominante no início deste ano ainda estará fresca na memória dos jogadores das duas equipes.

Confrontos

LensEmpateParis FC
3
1
1
Campeonato Francês
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lens badge
Lens
RCL
5
FJ
Campeonato Francês
Lens badge
Lens
RCL
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FJ
Amistosos de clubes
Lens badge
Lens
RCL
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FJ
Amistosos de clubes
Lens badge
Lens
RCL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FJ
Ligue 2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lens badge
Lens
RCL
2
FJ
10Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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