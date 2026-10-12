O Lens recebe o Paris FC no sábado, 24 de outubro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.
O RC Lens leva vantagem sobre o rival no último confronto oficial pela liga, após conquistar uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Paris FC em fevereiro de 2026. A torcida pode esperar um duelo intenso, já que o Paris FC tentará dar o troco fora de casa diante de um público apaixonado em Lens.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Paris FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Lens x Paris FC pela Ligue 1?
Como comprar ingressos para Lens x Paris FC pela Ligue 1?
As opções para comprar ingressos para RC Lens x Paris FC no Stade Bollaert-Delelis em 24 de outubro de 2026 incluem:
1. Bilheteria oficial do RC Lens
- Site e aplicativo oficiais do clube: A principal forma de comprar ingressos comuns diretamente pelo preço oficial.
- Plataforma oficial de troca e revenda de ingressos: Se os ingressos para a partida se esgotarem, o RC Lens oferece uma plataforma oficial de revenda que permite aos titulares de ingressos de temporada revender seus lugares.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos de vendedores. Os preços nessas plataformas podem variar conforme a localização dos assentos e a procura.
Quanto custam os ingressos para Lens x Paris FC pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para RC Lens x Paris FC no Stade Bollaert-Delelis variam conforme o canal de compra e o setor:
1. Canal oficial do clube (preço oficial)
Diretamente pela plataforma oficial de ingressos ou pela bilheteria do RC Lens:
- Atrás dos gols / setores da torcida (Delacourt / Trannin, nível 0): Aproximadamente € 15 a € 25
- Arquibancadas laterais (Delacourt / Trannin, níveis 1 e 2): Aproximadamente € 25 a € 45
- Setores centrais das arquibancadas laterais (Xercès / Lepagnot): Aproximadamente € 50 a € 80 ou mais
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHuboferecem ingressos com preços determinados pela procura na revenda:
- Preço inicial: Cerca de € 55 a € 65 pelos assentos mais baratos
- Preço médio / arquibancadas principais: Cerca de € 75 a € 120
- Experiências VIP e premium:€ 130 a € 250 ou mais por ingresso
Lens x Paris FC pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Lens e Paris FC
O Lens chega a esta partida em má fase no cenário nacional, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O único resultado positivo nessa sequência foi uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Slavia Prague na Champions League, mas os resultados na liga têm sido difíceis, incluindo a derrota por 2 a 1 para o Monaco em seu jogo mais recente pela Ligue 1. Nessas cinco partidas, o Lens marcou sete gols e sofreu sete, números que refletem sua irregularidade tanto no ataque quanto na defesa.
O Paris FC tem sido consideravelmente mais consistente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Strasbourg, e a equipe também venceu o Marseille como visitante nesse período. O Paris FC sofreu apenas um gol nas últimas cinco partidas, um dos melhores retrospectos defensivos nesse intervalo.
Lens x Paris FC: retrospecto dos confrontos recentes
O confronto oficial mais recente entre as equipes terminou em uma dura derrota para o Lens, que perdeu por 5 a 0 em casa para o Paris FC pela Ligue 1 em fevereiro de 2026. Antes disso, o Lens venceu por 2 a 1 em casa em outubro de 2025. O Paris FC leva vantagem nos confrontos diretos recentes, e sua vitória dominante no início deste ano ainda estará fresca na memória dos jogadores das duas equipes.