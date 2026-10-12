O Lens recebe o Paris FC no sábado, 24 de outubro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

O RC Lens leva vantagem sobre o rival no último confronto oficial pela liga, após conquistar uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Paris FC em fevereiro de 2026. A torcida pode esperar um duelo intenso, já que o Paris FC tentará dar o troco fora de casa diante de um público apaixonado em Lens.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Paris FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lens x Paris FC pela Ligue 1?

Campeonato Francês - Rodada 8 24 de out. de 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Como comprar ingressos para Lens x Paris FC pela Ligue 1?

As opções para comprar ingressos para RC Lens x Paris FC no Stade Bollaert-Delelis em 24 de outubro de 2026 incluem:

1. Bilheteria oficial do RC Lens

Site e aplicativo oficiais do clube: A principal forma de comprar ingressos comuns diretamente pelo preço oficial.

Plataforma oficial de troca e revenda de ingressos: Se os ingressos para a partida se esgotarem, o RC Lens oferece uma plataforma oficial de revenda que permite aos titulares de ingressos de temporada revender seus lugares.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos de vendedores. Os preços nessas plataformas podem variar conforme a localização dos assentos e a procura.

Quanto custam os ingressos para Lens x Paris FC pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para RC Lens x Paris FC no Stade Bollaert-Delelis variam conforme o canal de compra e o setor:

1. Canal oficial do clube (preço oficial)

Diretamente pela plataforma oficial de ingressos ou pela bilheteria do RC Lens:

Atrás dos gols / setores da torcida (Delacourt / Trannin, nível 0): Aproximadamente € 15 a € 25

Arquibancadas laterais (Delacourt / Trannin, níveis 1 e 2): Aproximadamente € 25 a € 45

Setores centrais das arquibancadas laterais (Xercès / Lepagnot): Aproximadamente € 50 a € 80 ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHuboferecem ingressos com preços determinados pela procura na revenda:

Preço inicial: Cerca de € 55 a € 65 pelos assentos mais baratos

Preço médio / arquibancadas principais: Cerca de € 75 a € 120

Experiências VIP e premium:€ 130 a € 250 ou mais por ingresso

Lens x Paris FC pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lens e Paris FC

O Lens chega a esta partida em má fase no cenário nacional, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O único resultado positivo nessa sequência foi uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Slavia Prague na Champions League, mas os resultados na liga têm sido difíceis, incluindo a derrota por 2 a 1 para o Monaco em seu jogo mais recente pela Ligue 1. Nessas cinco partidas, o Lens marcou sete gols e sofreu sete, números que refletem sua irregularidade tanto no ataque quanto na defesa.

O Paris FC tem sido consideravelmente mais consistente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Strasbourg, e a equipe também venceu o Marseille como visitante nesse período. O Paris FC sofreu apenas um gol nas últimas cinco partidas, um dos melhores retrospectos defensivos nesse intervalo.

Lens x Paris FC: retrospecto dos confrontos recentes

O confronto oficial mais recente entre as equipes terminou em uma dura derrota para o Lens, que perdeu por 5 a 0 em casa para o Paris FC pela Ligue 1 em fevereiro de 2026. Antes disso, o Lens venceu por 2 a 1 em casa em outubro de 2025. O Paris FC leva vantagem nos confrontos diretos recentes, e sua vitória dominante no início deste ano ainda estará fresca na memória dos jogadores das duas equipes.