Como comprar ingressos para Lens x Marseille: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Lens recebe o Marseille no domingo, 8 de novembro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

No confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 24 de janeiro de 2026, o Marseille venceu o Lens por 3 a 1 no Stade Vélodrome. Antes disso, o Lens havia vencido o Marseille por 2 a 1 no Stade Bollaert-Delelis, em outubro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Lens x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lens x Marseille pela Ligue 1?

Lens x Marseille acontece no domingo, 8 de novembro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

Campeonato Francês - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Como comprar ingressos para Lens x Marseille pela Ligue 1?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre RC Lens e Olympique de Marseille:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do RC Lens: Como o jogo acontece no Stade Bollaert-Delelis, a forma mais direta e segura de comprar ingressos pelo preço original é pelo site oficial de bilheteria do RC Lens.

Como o jogo acontece no Stade Bollaert-Delelis, a forma mais direta e segura de comprar ingressos pelo preço original é pelo site oficial de bilheteria do RC Lens. Canais oficiais do Olympique de Marseille: Os torcedores visitantes interessados em comparecer podem consultar a disponibilidade de ingressos no portal oficial de bilheteria do OM, que geralmente coordena o acesso ao setor visitante e os pacotes de viagem para grupos de torcedores cadastrados e sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lens x Marseille pela Ligue 1?

Confira as faixas de preço estimadas para o próximo jogo da Ligue 1 entre RC Lens e Olympique de Marseille:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / categoria padrão: Os ingressos vendidos diretamente pelo clube pelo preço original geralmente começam na faixa de € 40,00 a € 85,00 , dependendo do nível e do setor da arquibancada no Stade Bollaert-Delelis.

Os ingressos vendidos diretamente pelo clube pelo preço original geralmente começam na faixa de , dependendo do nível e do setor da arquibancada no Stade Bollaert-Delelis. Ingressos com desconto / categorias especiais: As opções com preço reduzido, como ingressos para torcedores com deficiência ou categorias especiais de sócios, podem custar a partir de € 15,00 a € 30,00.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda padrão / setores superiores: Os anúncios para jogos de alta procura, como o confronto com o Marseille, geralmente começam na faixa de € 90,00 a € 110,00 nos setores superiores ou comuns.

Os anúncios para jogos de alta procura, como o confronto com o Marseille, geralmente começam na faixa de nos setores superiores ou comuns. Assentos premium / nas laterais do campo: Os assentos mais cobiçados ou nos setores inferiores custam entre € 130,00 e € 170,00 ou mais, dependendo da disponibilidade em tempo real e da demanda exata à medida que o dia do jogo se aproxima.

Lens x Marseille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lens e Marseille

O Lens venceu uma, empatou uma e perdeu três das últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Monaco pela Ligue 1. A equipe também foi derrotada por Lorient e Strasbourg no campeonato. Sua única vitória veio na Champions League, por 3 a 2 sobre o Slavia Prague. Nos cinco jogos, o Lens marcou oito gols e sofreu sete.

O Marseille perdeu as cinco partidas mais recentes pela Ligue 1 e pela Liga Europa. O último resultado foi uma derrota por 2 a 1 para o Paris Saint-Germain, e a equipe também perdeu por 4 a 1 para o Besiktas na competição europeia. O Marseille marcou apenas seis gols nesses cinco jogos e sofreu 10.

Lens x Marseille: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela Ligue 1 em 24 de janeiro de 2026, quando o Marseille venceu o Lens por 3 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto está equilibrado, com duas vitórias para cada lado e uma partida vencida pelo Lens como visitante. O Lens venceu por 2 a 1 em casa em outubro de 2025, enquanto a outra vitória do Marseille nesse período aconteceu em abril de 2024.